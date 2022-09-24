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24 сентября, суббота  |  Последнее обновление — 16:16  |  vz.ru
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Когда Европа решится отменить часть санкций

ЕК признала бессмысленность потолка цен на российскую нефть Виталий Невар/ТАСС
После новостей о проведении референдумов и частичной мобилизации в России, Запад, с одной стороны, сразу начал грозить новыми санкциями. Но, с другой стороны, в Европе стали появляться первые звоночки того, что не пора ли остановиться или даже сдать немного назад. ЕК неожиданно признала бессмысленность потолка цен на нефть, а Венгрия предложила отменить санкции против России, чтобы уберечь ЕС от рецессии.  Подробности...
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Милонов: «Под Попасной я воевал досыльником на гаубице»

Депутат Госдумы Виталий Милонов воюет в Донбассе как доброволец с 2014-го vk.com/milonov
«Боевые действия для меня не в новинку – я уже воевал в Донбассе на 152-мм гаубице «МСТА-Б». В ходе боев меня посвятили в артиллеристы бойцы «Вагнера», поэтому теперь я продолжу защищать Россию в составе противотанковой батареи», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя свою просьбу к Минобороны разрешить ему официально участвовать в боях. Подробности...
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Как избежать мобилизации по ошибке

Все спорные ситуации в военкоматах нельзя оставлять без внимания Рамиль Ситдиков/РИА Новости
В ходе начавшейся мобилизации отмечены случаи, когда повестки в военкоматы получили люди, явно не подлежащие отправке в войска. Такие ошибки не носят массовый характер, они быстро исправляются – не подлежащие мобилизации отправляются домой. Почему при отборе мобилизованных случаются такие промахи и что делать гражданину, если ему пришла повестка по ошибке? Подробности...
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Ход России в конфликте с Украиной застал США врасплох

Байден как будто боится сделать ответный ход Keystone Press Agency/Global Look Press
Реакция Америки на события в России, Донбассе, Запорожье и Херсонщине оказалась удивительно сдержанной. Даже скучной, если учесть, что речь идет об исторических событиях, в числе которых пусть частичная, но первая за многие десятилетия мобилизация в российскую армию. Ответный ход будет сделан позднее, примерно через неделю. У США для него есть три пути на выбор. Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Суверенитет и непрерывность истории – две главные ценности президента Путина

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Даже частичная утрата суверенитета всегда в нашей истории заканчивалась падением страны в пропасть и страшными жертвами, которые приходилось приносить, чтобы выкарабкаться из кризиса. Подробности...
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Запад лишается иллюзий относительно СВО

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Выступление Владимира Путина поставило Америку и Европу перед новой реальностью в украинском вопросе. Пока что Запад эту реальность принимать не хочет – но придется. Подробности...
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Москва показала Киеву краешек своей колоды козырей

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Причиной смены стратегии спецоперации стало то ли стремление сделать цену этого конфликта для Запада максимальной, то ли понимание того, что сохранять Украину даже в качестве обезоруженного и нейтрализованного «буфера» недопустимо. Подробности...
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Первое признание новых границ России

Обмен с Медведчуком и «азовцами»

Ложь и правда о мобилизации

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На бывшей Украине проходят референдумы о вступлении в состав России

В пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы о вступлении в состав России. Участники голосования уверены, что мир может принести только Россия. Голосование продлится по 27 сентября
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В Австралии прошли акции протеста против британской монархии

По всей Австралии, которая входит в состав Британского Содружества и где формально главой государства является король Великобритании, прошли акции протеста против монархии и, как говорят организаторы, расистского колониального империализма. В Мельбурне состоялась самая массовая акция – на улицы вышли тысячи людей
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В Лондоне прошли похороны Елизаветы II

В Лондоне прошли похороны королевы Соединенного Королевства Елизаветы II, умершей 8 сентября в возрасте 96 лет. После государственной панихиды в Вестминстерском аббатстве катафалк направился через центр британской столицы в Виндзорский замок.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
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Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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    Ход России в конфликте с Украиной застал США врасплох

    Байден как будто боится сделать ответный ход
    		   24 сентября 2022, 16:00
    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Реакция Америки на события в России, Донбассе, Запорожье и Херсонщине оказалась удивительно сдержанной. Даже скучной, если учесть, что речь идет об исторических событиях, в числе которых пусть частичная, но первая за многие десятилетия мобилизация в российскую армию. Ответный ход будет сделан позднее, примерно через неделю. У США для него есть три пути на выбор.

    В первый день проблема могла быть в искаженном фокусе восприятия, но теперь это очевидно: решение о проведении референдумов на бывшей территории Украины (по итогам которых, скорее всего, площадь России заметно увеличится) и указ Владимира Путина о частичной мобилизации оставили руководство США в растерянности. Второе обстоятельство сыграло большую роль, чем первое.

    Потребовалось пять дней, чтобы Джо Байден лично обозначил позицию Вашингтона по плебисцитам в республиках Донбасса, Запорожье и Херсонщине. Ничего оригинального – опять санкции.

    «Мы будем работать с нашими союзниками и партнерами над введением дополнительных быстрых и суровых экономических издержек для России», – заявил президент США.

    Другими словами, готового ответа нет и не было. Ход России (плебисциты и мобилизацию с точки зрения внешней политики можно рассматривать как две части одного хода) застал врасплох по крайней мере Байдена. Спустя раздумья длиной в рабочую неделю выясняется, что над быстрым ответом предстоит еще поработать.

    По тому разнузданному креативу, который творится в ЕС (разные страны выдвигают разные инициативы по части новых санкций, одновременно оспаривая чужие предложения), там находятся примерно в такой же ситуации, что и Байден. Не знают, как реагировать.

    А ведь сперва казалось, что готовый ответ у американцев был. Просто он потом показался недостаточным. Или, наоборот, чрезмерным.

    Еще до речи Путина, но уже после того, как руководство ЛДНР, Херсонщины и Запорожья объявило о референдумах, в США обозначили проекты двух скандальных антироссийских мер.

    Во-первых, в Конгресс внесли двухпартийный законопроект о применении так называемых вторичных санкций против тех неамериканских компаний, которые закупают российскую нефть.

    Во-вторых, подчиненный Байдену Минюст обратился к Конгрессу с просьбой принять пока еще не внесенную инициативу, которая позволит конфисковать замороженные активы России с целью передачи их Украине.

    Но потом выступил Путин – и началось смятение. В речь, которую президент США должен был читать на генассамблее ООН, внесли срочные правки. Но могли бы и не вносить – интересного в ней от этого не прибавилось.

    «США с партнерами работают над тем, чтобы создать издержки для России, чтобы сдержать атаки на территорию НАТО», – рек президент, как будто бы эта «работа» продолжается не с февраля (чтобы не сказать – с марта 2014 года). 

    Что характерно, ничего интересного не было обнародовано и через сутки после байденовской речи, и через двое суток. Официальная внешнеполитическая мысль зависла и выдает только старые штампы.

    Это разительно контрастировало с материалами в американских СМИ. Как и в Белом доме, там резонно спрогнозировали ситуацию так, что уже очень скоро заявленные границы России расширятся за нынешнюю линию фронта. Это потребует от Москвы дальнейших политических, юридических и военных решений.

    А главное решение – мобилизация 300 тысяч россиян – уже претворяется в жизнь. Оно существенно меняет баланс военных сил в Восточной Европе.

    В то же время, акцент журналисты сделали на наиболее экстремальных сценариях (от них рейтинг выше) и пытали отставных военных вопросами о том, чем США ответят России на ядерный удар по Украине.

    Хотя Америка сейчас занята в основном своими проблемами – от экономики до скорых выборов в Конгресс, – такого акцента американцы пропустить уже не могли. Атмосфера стала накаляться, а Вашингтон молчал, пока не надумал то самое обещание совместной работой над стремительными санкциями, но применительно к референдумам, а не к мобилизации. Как на нее реагировать, не решено до сих пор.

    Вопрос столь резкого изменения баланса сил в Европе, разумеется, не из легких. Но ответный шаг по-своему прост.

    Американский лидер, как русский витязь, стоит на распутье. Там три пути.

    Первый – это поддержание ставки, эскалация конфликта, значимые действия в деле конфронтации с Москвой. Или – менее значительные шаги, но по нескольким направлениям сразу: пара чувствительных санкций, отправка дополнительных штыков в военные базы НАТО в Восточной Европе, инициирование вопроса об исключении Москвы из Совбеза ООН (спойлер: без шансов, но Украина очень просит), дополнительные поставки оружия в ВСУ.

    Однако этот путь означает, что Россия в свой ход повысит ставку еще больше. Госдеп может сколько угодно называть референдумы «фейковыми», но Путин с фразой «мы не блефуем» – реальность, как и информационный невроз на тему ядерной войны, причем незадолго до важных выборов в Конгресс

    Второй путь – стабилизация, передышка для накапливания сил (включая интеллектуальные), период консультаций и рассуждений о необходимости диалога с Москвой. Это окно как будто остается открытым, на что намекает, например, обмен пленными.

    Против такого пути возражают «ястребы», указывая, что передышку Москва тоже использует для накопления сил, а «давить» надо именно сейчас. Только вот страшно, ведь США не контролировали эскалацию прежде, не контролируют ее теперь, а при пересечении определенной черты ее вообще никто не сможет контролировать.

     Третий вариант – разрядка. Это диалог и выработка (хотя бы первоначальная) новых правил совместной жизни. Это уточнение границ, которые пересекать нельзя.

    Миротворцы, каким Байден себя мнит, обычно выбирают третий путь. Но Байден его вряд ли выберет – в силу инерции противостояния и особенностей базовой задачи: США нужен не мир на Украине, а ослабление России.

    Некоторый (но крайне незначительный шанс) на разрядку даст победа республиканцев на ноябрьских выборах в Конгресс, если в рядах конгрессменов окажется велико число тех, кого инфляция и колоссальные траты на Украину волнуют больше, чем ущерб, наносимый России.

    Вполне возможно, текущая пауза будет выдержана до момента официального расширения границ РФ и подписания Путиным новых президентских указов в области обороны и безопасности, в этой связи неизбежных.

    То есть ждать еще плюс-минус неделю – и тогда США сделают свой ход. После него мир может приблизиться к ядерной войне. Или – впервые за довольно долгий период сделать шаг в сторону от нее.


     
     
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