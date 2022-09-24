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В администрации США отреагировали на слова Путина о ядерном оружии
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Администрация Соединенных Штатов очень серьезно воспринимает высказывания президента России Владимира Путина о ядерном оружии, но не видит необходимости повышать уровень готовности американских ядерных сил, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Мы, безусловно, очень серьезно воспринимаем эти угрозы. Но на данный момент мы не видим причин для изменения нашего собственного уровня готовности ядерных сил», – приводит ТАСС ответ пресс-секретаря Белого дома на просьбу прокомментировать слова президента РФ Владимира Путина о том, что Россия готова использовать все имеющиеся в распоряжении средства для защиты своей территориальной целостности и своего народа.
Жан-Пьер попросили прокомментировать статью The Washington Post, согласно которой США в течение нескольких месяцев в частном порядке связываются с руководством России, предупреждая о серьезных последствиях, которые будет иметь применение ядерного оружия. «Я сейчас не собираюсь говорить о каких-либо частных консультациях», – ответила она.
При этом официальный представитель Белого дома выступила с утверждением, что Соединенные Штаты «в течение многих месяцев предупреждали о фиктивном референдуме» о вступлении в состав РФ, который может быть проведен в ряде регионов Украины. Она добавила, что США не признают присоединение к РФ регионов Украины, ДНР и ЛНР. «Мы будем продолжать осуждать эти действия», – заключила пресс-секретарь.
Накануне посол России в США Анатолий Антонов в видеообращении к участникам международной научной конференции в Дипломатической академии МИД России, посвященной 60-летию Карибского кризиса, заявил, что США поставили задачу расчленить Россию на несколько «удельных княжеств», а также лишить ее ядерного оружия.
При этом замглавы МИД России Сергей Рябков в видеообращении к участникам международной научной конференции в Дипломатической академии, посвященной 60-летию Карибского кризиса, заявил, что Россия никому не угрожает применением ядерного оружия.
В среду президент России Владимир Путин заявил, что Вашингтон подталкивает Киев к переносу боевых действий на территорию России, в ход пошел ядерный шантаж. «Речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской АЭС, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей некоторых государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения, ядерного оружия», – пояснил Путин.
«Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО», – подчеркнул российский лидер. «Те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону», – обратил внимание глава государства.
В тот же день министр обороны генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что все виды и рода Вооруженных сил РФ, в том числе ядерная триада, выполняют свои задачи, которые соответствуют Конституции России и указаниям верховного главнокомандующего.
Россия решила показать американским инспекторам ракету «Сармат»
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Россия покажет американской инспекционной группе новейшую межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат» до 20 февраля 2024 года, следует из технического задания, размещенного на портале госзакупок.
Согласно размещенному документу, по 20 февраля 2024 года на предприятии «Красмаш» планируется провести «Тренировку и проведение процедуры показа МБР РС-28 американской инспекционной группе», передает РИА «Новости».
Инспекционной группе будут показаны ракета в сборе без головной части, ее первая ступень и транспортно-пусковой контейнер. В ходе показа будут проводиться измерения при помощи рулетки, динамометра, уровней, отвесов и мерных реек. Также планируется изготовление 20 цветных фотографий.
Отмечается, что основанием для такого показа является Договор между Россией и США о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).
Накануне гендиректор, генеральный конструктор ГРЦ Макеева (предприятие-разработчик) академик РАН Владимир Дегтярь рассказал, что новейшая межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» наземного базирования обесценит все наработки стран НАТО в области вооружений.
Ранее российский лидер Владимир Путин отметил, что новейшая баллистическая ракета «Сармат» встанет на боевое дежурство в конце года.
Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Караваев в свою очередь заявил, что ракета «Сармат» создавалась для оснащения гиперзвуковыми боевыми блоками «Авангард», она сможет нести несколько таких блоков.
Он также заявил, что, вероятно, системы противоракетной обороны, способной противостоять межконтинентальной баллистической ракете «Сармат», не создадут в ближайшие десятилетия.
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США отреагировали на слова Путина о ядерном оружии
Вашингтон серьезно воспринимает заявления президента России Владимира Путина о ядерном оружии, но не видит сейчас необходимости повышения готовности своих сил стратегического сдерживания, сказал координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
«Мы воспринимаем это серьезно, мы, насколько можем, отслеживаем их стратегическую конфигурацию с тем, чтобы скорректировать нашу, если в этом возникнет необходимость. Прямо сейчас мы не видим никаких признаков, что это требуется», – цитирует Кирби РИА «Новости».
По его словам, применение ядерного оружия российской стороной грозит тяжелыми международными последствиями и превратит ее в «изгоя».
Напомним, президент России в среду заявил, что «те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону».
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США поддержали расширение Совбеза ООН
США выступают за расширение числа как постоянных, так и непостоянных членов Совбеза ООН, заявил президент США Джо Байден с трибуны Генеральной Ассамблеи Всемирной организации.
«Я считаю, что пришло время для ООН стать более инклюзивной организацией, которая будет эффективнее реагировать на нужды современного мира... США поддерживают расширение состава членов Совета Безопасности ООН, включая постоянных членов», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова Байдена.
Сейчас постоянными членами СБ ООН являются Китай, Россия, Великобритания, США и Франция.
Ранее сообщалось, что американский президент Джозеф Байден не намерен в рамках Генассамблеи ООН поднимать вопрос о возможности исключения России из числа постоянных участников Совбеза ООН.
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Путин назвал людей, сделавших Россию великой державой
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Президент России Владимир Путин назвал выдающихся деятелей за всю историю нашей страны, которые сделали Россию великой страной. Он упомянул, в том числе, и руководителей советского периода.
«Знаете, я то вписывал в этот текст, то зачеркивал такие имена, как Николай II, Ленин, Сталин. Судя по всему, не так уж много с исторической точки зрения прошло времени для того, чтобы давать полноценные объективные оценки, лишенные текущей политической конъюнктуры», – передает РИА «Новости» его слова, сказанные на концерте в честь празднования 1160-летия зарождения российской государственности.
Глава государства перечислил имена следующих известных личностей, сделавших свой вклад в становление России: Рюрик и Вещий Олег, князь Владимир и Ярослав Мудрый, Владимир Мономах и Александр Невский, Ермак, Минин и Пожарский, Петр I и Екатерина II, Брусилов и Деникин, Жуков и Рокоссовский, Курчатов, Королев, Гагарин.
По словам президента, все государственные деятели, труженики, воины, первопроходцы, ученые, подвижники и святые, а главное – российский народ – сделали Россию великой мировой державой, определив ее судьбу.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин в среду прибыл с рабочей поездкой в Великий Новгород, где проходит празднование зарождения российской государственности.
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Политолог: Запад должен отказаться от войны до последнего украинца
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«Видеообращение Владимира Путина стало предостережением для стран Запада от эскалации конфликта. Им дали понять, что Россия будет делать все возможное, чтобы защитить людей на освобожденных территориях. И ядерный шантаж с их стороны здесь неуместен», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее президент Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил в России частичную мобилизацию.
«Заявление президента Путина – своевременное, четкое и продуманное. Озвучено оно накануне выступления американского лидера Джо Байдена на Генеральной Ассамблее ООН. Как сообщали СМИ, сегодня Байден произнесет слова о «крестовом походе» против нас и о всеобъемлющей поддержке иностранных наемников, сражающихся на стороне Украины», – рассказал директор Центра политического анализа Павел Данилин.
«Поэтому можно говорить, что видеообращение российского лидера стало предостережением для стран Запада от эскалации конфликта. Кроме того, мы четко понимаем, что сорванные российско-украинские переговоры лежат на совести Вашингтона и Лондона, которые заставили Киев отказаться от достигнутых договоренностей», – убежден собеседник.
«В этом контексте было важно высказаться о планах, которые есть у Москвы относительно дальнейшего развития ситуации. Во-первых, украинскому режиму целиком и полностью отказано в легитимности. Мы убеждены, что это преступная группа, которая незаконным образом получила власть в 2014 году и с тех пор ведет войну против нашей страны. Причем делается это при полной поддержке НАТО, в том числе с помощью современных видов западного оружия, а также при участии тысяч иностранных наемников, среди которых кадровые офицеры альянса», – подчеркнул он.
«Поэтому Россия будет делать все возможное, чтобы защитить народ Донбасса и других территорий от нелегитимного и враждебного режима. Президент заверил, что мы признаем все новые субъекты, которые захотят присоединиться к России. Причем речь идет не только о Донецке, Луганске, Херсоне и Запорожье. Возможность для вступления в нашу страну есть и у других регионов, которые захотят избавиться от власти украинских нацистов», – полагает эксперт.
Оценивая общественные настроения, политолог отметил, что «безусловно, все обратили внимание на объявление частичной мобилизации». «Она касается в первую очередь резерва – то есть служивших и находящихся в запасе солдат и офицеров», – пояснил он.
«Уверен, что на освобожденных территориях это решение восприняли с ликованием. В России же, как мне кажется, часть людей может не понять принятых мер. Но подавляющее большинство наших граждан понимают и поддерживают решение президента. Поэтому можно сказать, что ситуация в стране и по периметрам наших границ находится под полным контролем», – убежден Данилин.
«Мне кажется, сейчас сохраняется небольшая надежда на то, что Запад натянет поводки и заставит своих «шавок» пойти на выдвинутые Россией условия. То есть Запад должен отказаться от войны до последнего украинца. Кроме того, есть надежда на то, что в Европе произойдет раскол на здравомыслящую часть общества и на полных дегенератов. Здравомыслящие европейцы перестанут поддерживать эскалацию конфликта. Хочется также верить, что внутри Украины также найдутся группы и силы, способные либо отказаться быть пушечным мясом и стать независимыми субъектами международной политики, либо же войти в состав России», – добавил эксперт.
Ранее президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Она начнется 21 сентября. «НАТО ведет разведку по всему югу России. Граждане могут быть уверены в обеспечении независимости и территориальной целостности страны. Россия использует для своей защиты все имеющиеся средства», – сказал Путин.
«Для обеспечения безопасности нашего народа считаю необходимым поддержать предложение Минобороны РФ о проведении в РФ частичной мобилизации. Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции», – добавил Путин.
Он также отметил, что Россия поддержит проведение референдумов на освобожденных территориях. «Мы не можем, не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палачам, не можем не откликнуться на их искреннее стремление самим определять свою судьбу», – указал президент. Он также отметил, что Запад развязал войну еще в 2014 году, превратив украинский народ в пушечное мясо.
В то же время министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, кого коснется частичная мобилизация. «Мобилизовывать будут тех, кто отслужил и имеет нужную военно-учетную специальность. Все, кто служат по призыву, в зону СВО отправляться не будут. Ни о какой мобилизации студентов речи не идет, не подлежат отправке на спецоперацию и срочники. В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов», – отметил министр.
Он также добавил, что Украина уже потеряла половину армии, при этом потери ВС России 5937 человек погибшими. «Не могу не сказать о наших медиках: из общего количества раненых больше 90% вернулись в строй. Это ребята, которые прошли через наши госпитали, медицинские учреждения и вернулись в строй и продолжают службу», – добавил министр.
Ранее стало известно, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области с 23 по 27 сентября проведут референдумы о присоединении к России.
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Посол Антонов: США хотят расчленить Россию на удельные княжества
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США поставили задачу расчленить Россию на несколько «удельных княжеств», а также лишить ее ядерного оружия, заявил посол России в США Анатолий Антонов в видеообращении к участникам международной научной конференции в Дипломатической академии МИД России, посвященной 60-летию Карибского кризиса.
«Если следствием Карибского кризиса стало признание возможности мирного сосуществования двух великих держав, то сейчас, за последние десятки лет Вашингтон поставил задачу низвергнуть Россию, поставить ее на колени, а лучший вариант – расчленить, создав на нашей территории несколько «удельных княжеств», и, разумеется, лишить ядерного оружия и законного места в качестве постоянного члена СБ ООН», – передает ТАСС слова дипломата.
Антонов отметил, что сегодня «налицо жесткое давление США по всему периметру российских границ, где полигоном для испытаний наиболее враждебной схемы стала Украина». «Сегодня трудно предугадать, насколько далеко готовы пойти в Вашингтоне в обострении отношений с Россией. Смогут ли американские правящие круги остановиться у опасной черты, как это произошло во время Карибского кризиса?» – подчеркнул он.
Ранее Антонов обвинил Вашингтон в замедлении восстановления мировой экономики из-за нелегитимных рестрикций против России.
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Лавров: Запад срывает дипломатическое урегулирование на Украине
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Страны Запада срывают усилия по дипломатическому урегулированию на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече с президентом Швейцарии Иньяцио Кассисом в рамках 77-й сессии Генассамблеи ООН.
«В ходе обсуждения ситуации на Украине в контексте специальной военной операции Вооруженных сил РФ Сергей Лавров изложил принципиальные подходы российской стороны. Подчеркнут опасный характер линии киевского режима и западных стран на эскалацию и затягивание кризиса, срыв усилий по его политико-дипломатическому урегулированию», – говорится в сообщении на сайте МИД России.
Также российская сторона напомнила, что Швейцария отошла от своего принципа нейтралитета и присоединилась к санкциям против России.
«К Берну обращен призыв в пользу возврата к политике нейтрального государства, снискавшей Конфедерации ранее признание на международной арене», – отметили в министерстве.
Кроме того, политики обсудили несколько вопросов двусторонней и мировой повестки с учетом избрания Швейцарии в качестве непостоянного члена Совбеза ООН в 2023–2024 годах.
14 сентября в Нью-Йорке открылась 77-я сессия Генассамблеи ООН. Делегацию России на ГА ООН возглавляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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Москва обвинила Вашингтон в подталкивании Киева к переносу военных действий в Россию
Соединенные Штаты подталкивают Украину к переносу боевых действий на российскую территорию, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
«Америка недоговороспособна в принципе и вместе с Лондоном и рядом других натовских столиц прямо подталкивает Киев к переносу военных действий на нашу территорию, собираясь воевать до последнего украинца, чтобы нанести России, как они говорят, «стратегическое поражение», – цитирует Рябкова РИА «Новости».
Он добавил, что в ход пошел «ядерный шантаж».
Ранее в Пентагоне заявили, что на фоне заявлений президента России Владимира Путина о ядерном оружии пока не следует менять уровень готовности американских ядерных сил.
Речь Байдена в ООН решили переписать после заявления Путина
Речь президента США Джо Байдена поменяется в связи с высказываниями его российского коллеги Владимира Путина, прозвучавшими в среду, сообщают СМИ со ссылками на источники в американской администрации.
«Сотрудники Белого дома подтверждают, что в предстоящую речь (президента США Джо) Байдена вносятся срочные поправки в связи со сделанным (президентом Владимиром) Путиным заявлением», – цитирует сообщение корреспондента Politico РИА «Новости».
Байден планирует выступить на Генассамблее ООН в среду. Белый дом заявлял, что американский президент планирует говорить о реформе Совбеза ООН, об инвестициях в продовольственную безопасность в мире и осудить действия России на Украине.
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Байден не намерен в рамках Генассамблеи ООН поднимать вопрос о возможности исключения России из числа постоянных участников Совбеза ООН.
Лавров на встрече с главой МИД Египта пошутил про американские визы
Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил про американские визы на встрече с египетским коллегой Самехом Шукри на полях Генассамблеи ООН.
В начале встречи Лавров поинтересовался у Шукри, когда тот приехал в Нью-Йорк. «В воскресенье, но у меня не было проблем с визой», – сказал со смехом Шукри.
«У меня тоже», – пошутил в ответ Лавров, передает РИА «Новости».
Участие российской делегации в 77-й сессии ГА ООН было омрачено проблемами с выдачей американских виз и логистикой, которая осложнилась после введения санкций против российской авиаотрасли и закрытия почти всеми европейскими странами, как и Соединенными Штатами, своего воздушного пространства для российских самолетов. Двум членам российской делегации американские визы так и не выдали.
Лавров подчеркивал, что США и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обязаны обеспечить участие всех делегаций в Генассамблее всемирной организации.
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявлял, что Россия будет настаивать на запуске генсеком ООН арбитража против США из-за регулярных проблем с выдачей виз дипломатам. По его словам, Соединенные Штаты используют выдачу виз как «фильтр» для дипломатов стран, проводящих независимую политику.
Эксперт: Показ «Сармата» американцам поможет предотвратить ядерную войну
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Тяжелые региональные конфликты не должны влиять на стратегическую стабильность, поэтому решение показать США свою новейшую межконтинентальную баллистическую ракету можно только приветствовать. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД академик Алексей Арбатов, комментируя согласие Москвы продемонстрировать инспекторам из США ракету «Сармат».
«Показать американской инспекционной группе новейшую межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат» не только можно, но и нужно. Как известно, в прошлом году Москва и Вашингтон продлили до 2026 года договор СНВ-3. Этот документ предусматривает систему инспекций и проверок: мы показываем свои ракеты, а США – свои», – пояснил руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН, академик Алексей Арбатов.
Собеседник подчеркнул, что такие проверки не останавливаются даже на фоне нынешних событий вокруг Украины. «Такие тяжелые, даже страшные конфликты, как тот, что сейчас происходит, – это один уровень, а стратегическая стабильность – на другом уровне. Стратегическая стабильность подразумевает предотвращение глобальной ядерной войны. А такая война уже не оставит на земле никого живого, так что в результате некому будет вспоминать про Донбасс, Крым и Украину», – считает академик.
Арбатов приветствовал тот факт, что Москва и Вашингтон по-прежнему поддерживают контакт. «Косвенно этот контакт помогает сохранить перспективы мирного урегулирования украинского и других региональных конфликтов», – надеется эксперт.
В пятницу стало известно, что Москва решила показать инспекторам из США новейшую межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат». Это следует из технического задания, размещенного на портале госзакупок, передает РИА «Новости». Правда, произойдет показ очень нескоро – лишь через полтора года. Согласно размещенному документу, по 20 февраля 2024-го на предприятии «Красмаш» планируется провести «Тренировку и проведение процедуры показа МБР РС-28 американской инспекционной группе». Будут показаны ракета в сборе без головной части, ее первая ступень и транспортно-пусковой контейнер.
Как говорил в июне президент Владимир Путин, «Сармат» встанет на боевое дежурство в конце этого года. Отмечается, что основанием для такого показа является Договор между Россией и США о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).
Накануне генеральный конструктор ГРЦ Макеева (предприятие-разработчик) академик РАН Владимир Дегтярь заявил, что «Сармат» обесценит все наработки стран НАТО в области вооружений. Ракета создавалась для оснащения гиперзвуковыми боевыми блоками «Авангард», она сможет нести несколько таких блоков. По оценке экспертов, способные противостоять «Сармату» системы ПРО в ближайшие десятилетия не появятся.
Напомним, в августе Россия временно заморозила механизм, по которому американцы инспектировали ее стратегические объекты. Пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс утверждал, что введенные против Москвы санкции «полностью совместимы» с СНВ-III и «не препятствуют проведению» российских инспекций в США.
США пообещали России «издержки» принятия в состав бывших частей Украины
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Администрация США, союзники и партнеры Штатов готовы навязать дополнительные экономические издержки России в случае вхождения в состав РФ Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик по итогам референдумов, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Мы вместе с нашими союзниками и партнерами готовы без промедления навязать России дополнительные серьезные экономические издержки в ответ на эти действия, если они будут продвигаться вперед», – приводит ТАСС ответ пресс-секретаря Белого дома на просьбу прокомментировать проводимые референдумы по вопросу вхождения в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.
По словам Жан-Пьер, Соединенные Штаты якобы «никогда не признают эту территорию ничем другим, кроме как частью Украины, потому что она принадлежит народу Украины». «Мы вместе с нашими партнерами по всему миру отвергнем сфабрикованные результаты, которые объявит Россия», – выступила с утверждением пресс-секретарь Белого дома.
Она повторила слова президента США Джо Байдена, который считает, что проводимые референдумы якобы «являются вопиющим нарушением международного права и оскорблением принципов суверенитета и территориальной целостности, которые лежат в основе международной системы и являются основой Устава ООН».
«Мы будем продолжать решительно поддерживать народ Украины и предоставлять ему исторические объемы помощи в области безопасности, чтобы помочь ему защитить свою территорию, помочь ему защитить свою свободу», – заявила Жан-Пьер.
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Международные наблюдатели, эксперты отметили отсутствие серьезного влияния провокаций на ход волеизъявления, а также четкую организацию и меры безопасности по организации референдума о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
В среду госсекретарь Энтони Блинкен пообещал, что США якобы никогда не признают результатов референдумов на освобожденных территориях Украины. В конце августа Госдеп США пригрозил России санкциями в случае проведения референдумов о вхождении находящихся под российским контролем районов Украины в состав Российской Федерации.
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Байден заявил о цели сдержать Россию от атаки территории НАТО
Вашингтон тесно работает с союзниками, чтобы не допустить возможную атаку России на территории НАТО, заявил президент США Джо Байден на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
«Соединенные Штаты также тесно работают с нашими союзниками и партнерами над тем, чтобы создать издержки для России, чтобы сдержать атаки на территорию НАТО», – передает его слова ТАСС.
Ранее в США описали возможный сценарий гипотетической ядерной войны между Россией и НАТО, предсказав разрушение 30 наиболее крупных населенных пунктов и экономических центров с каждой сторон конфликта.
Россия дала агреман на назначение Линн Трейси послом США в Москве
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Россия дала согласие на назначение Линн Трейси новым послом США в Москве, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
«Да, агреман дали. Дело в том, что они запросили агреман на нее уже определенное время назад. Они анонсировали, что она выдвинута на эту должность только что. А агреман мы дали», – передает ТАСС ответ Рябкова на соответствующий вопрос.
По его словам, Россия серьезно подойдет к любому сигналу США об улучшении отношений, но пока тенденция противоположна.
«Мы к малейшему признаку готовности двигаться к улучшению [отношений] отнесемся очень серьезно, будь то публичные сигналы, будь то какие-то действия, но пока, к сожалению, тренд и тенденция противоположны, <...> никаких признаков улучшения [российско-американских] отношений нет и близко», – сказал дипломат.
Ранее источники телеканала CNN сообщили, что президент Соединенных Штатов Джо Байден планирует выдвинуть главу американского диппредставительства в Армении Линн Трейси на должность посла в России.
4 сентября посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан завершил свою работу в качестве посла в Москве и покинул российскую столицу. По информации СМИ, Салливан покинул пост по семейным обстоятельствам.
В Кремле усомнились, что с новым послом Соединенных Штатов в Москве можно связывать какие-то надежды.
Лавров вспомнил выражение Рузвельта, характеризуя отношение Запада к Зеленскому
Запад выстраивает свою политику в отношении Владимира Зеленского по принципу «он, конечно, сукин сын, но он наш сукин сын», заявил глава МИД России Сергей Лавров в Совбезе ООН по Украине.
Лавров напомнил, что с конца июля вооруженные силы Украины дистанционно минируют центр Донецка и его пригороды запрещенными противопехотными минами «Лепесток», хотя их применение нарушает конвенцию 1997 года, которую ратифицировала Украина, а также второй протокол Женевской конвенции о запрете мин без самоликвидаторов, передает РИА «Новости».
«Такие бесчинства стали возможны и остаются безнаказанными из-за того, что США и их союзники при попустительстве международных правозащитных институтов восемь лет планомерно покрывают преступления киевского режима, выстраивая свою политику в отношении Зеленского, исходя из известного американского принципа: он, конечно, сукин сын, но он наш сукин сын», – заявил министр иностранных дел России.
Выражение, которое процитировал Лавров, приписывается президенту США Франклину Рузвельту, который заявил так в отношении Анастасио Сомосы Гарсиа, никарагуанского диктатора, которому США оказывали политическую поддержку за его антикоммунистические взгляды.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил референдумы на освобожденных территориях поведением Украины. Он напомнил, что Владимир Зеленский посоветовал всем русским уезжать в Россию.
Также Лавров заявил, что Украина окончательно превратилась в тоталитарное государство нацистского толка, где попираются нормы международного гуманитарного права.
До этого Зеленский на выступлении в Генассамблее ООН озвучил пять пунктов украинской «формулы мира». Она «предполагает наказание за преступление, предполагает защиту жизни, восстановление безопасности и территориальной целостности, гарантирует безопасность и предполагает решимость».
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