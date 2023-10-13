Зачем Россия и Киргизия объединили системы ПВО

Объединенная система ПВО России и Киргизии закроет угрозы из Индийского океана

Tекст: Илья Абрамов,

Евгений Поздняков

На этой неделе депутаты киргизского парламента ратифицировали соглашение о создании объединенной с Россией системы противовоздушной обороны. Это решение было принято накануне приезда в страну президента России Владимира Путина на саммит СНГ в Бишкеке. Также в четверг прошли торжественные мероприятия по случаю 20-летия открытия российской авиабазы Кант.

В четверг российский лидер также встретился с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. «Ратификация данного соглашения подтверждает приверженность Кыргызстана к укреплению стратегических отношений с Россией и способствует развитию дальнейшего взаимодействия в области обороны и безопасности между двумя странами», – говорится в заявлении киргизского президента.

Жапаров уверен, что созданная региональная система ПВО будет «эффективным инструментом прикрытия общего воздушно-космического пространства от угроз и будет способствовать укреплению взаимоотношений в военной сфере».

Отметим, что договоренность о создании объединенной системы ПВО в СНГ была достигнута еще в 1995 году. Сейчас в соглашении участвуют Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Однако параллельно с этим Москва стремится заключать двусторонние договоры.

В этой связи летом прошлого года Путин поручил провести с Бишкеком переговоры по созданию объединенной региональной системы противовоздушной обороны. Уже весной этого года правительство РФ одобрило соглашение с Киргизией о создании объединенной региональной системы ПВО. Документ ратифицировали обе палаты российского парламента, а затем его подписал Путин.

Из соглашения следует, что Россия разместит на прилегающих к авиабазе Кант пяти гектарах земли подразделения ПВО. Они будут находиться в введении Киргизии. Однако финансовая, материально-техническая поддержка и иные детали, отмечал замминистра обороны Киргизии Алмазбек Карасартов, «будут находиться в распоряжении российского представителя, в его повседневной работе». Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал договоренность России и Киргизии большим достижением в совместной работе.

«Эта региональная система ПВО будет призвана обеспечивать нас необходимой информацией о воздушно-космической обстановке, о целях, о действиях вероятного противника со стороны южного направления гораздо раньше, нежели с нашей территории. Мы поставим Киргизии определенные типы вооружений. В свое время мы поставляли Казахстану комплексы С-300, а Белоруссии – С-400. На России будет обязательство по защите воздушного пространства Киргизии», – отмечает Юрий Кнутов, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке.

По оценке собеседника, соглашение о создании объединенной системы противовоздушной обороны – взаимовыгодное, оно серьезно повышает уровень взаимодействия между сторонами. Кроме того, эта мера позволит защитить южное направление от ракет противника.

«Интеграция оборонительных систем будет более тесной. Например, от Белоруссии мы ежедневно получаем информацию в том числе за счет РЛС 70М6 «Волга». Благодаря этому мы будем знать о применении противником межконтинентальных баллистических ракет, о его попытке нанести ядерный удар. Что касается Киргизии, то применение крылатых ракет со стороны южного подбрюшья достаточно опасно в силу того, что наша ПВО в этом направлении не столь плотная», – пояснил полковник.

Кнутов добавил, что главный источник угроз на этом направлении – различные террористические организации, в том числе остатки запрещенного в России «Исламского государства*» (ИГ), а также другие игроки, в том числе крупные, которые могут действовать из акватории Индийского океана. Таким образом Россия прикрывает и свои объекты в Киргизии, и свои южные границы, а главное – Урал.

Эксперты также напоминают и о необходимости усиления ПВО самой авиабазы Кант, которая расположена в Чуйской области в 20 км от Бишкека. Данный объект является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона (КСБР ЦАР) ОДКБ. База способна принимать самолеты как фронтовой, так и военно-транспортной авиации. Ее основная задача – контроль воздушного пространства Средней Азии.

Важность авиабазы в своем выступлении подчеркнул и Владимир Путин. «Хотел бы заверить, что руководство России продолжит уделять пристальное внимание вопросам обеспечения авиабазы самыми передовыми видами вооружения, современной техникой и оборудованием, будем делать все необходимое, чтобы решать бытовые и социальные проблемы военнослужащих», – цитирует Путина «Интерфакс».

Президент также напомнил, что «российские военнослужащие, размещенные в Киргизии, с честью несут свою службу, успешно выполняют поставленные перед ними многоплановые задачи, оказывают содействие киргизским силовым структурам в борьбе с экстремизмом, терроризмом, наркотрафиком и оргпреступностью».

«В целом сейчас идет планомерная и последовательная работа по укреплению средств ПВО по всему периметру Российской Федерации. Мы последовательно восстанавливаем бывшую систему ПВО Советского Союза. Ратификация соглашения Киргизией – это своевременный шаг», – указал Айтеч Бижев, бывший заместитель главкома ВВС России по вопросам объединенной системы ПВО государств – участников СНГ, генерал-лейтенант запаса.

По его словам, Россия будет не только модернизировать, но и перевооружать Киргизию современными средствами ПВО, чтобы создаваемая система «отвечала всем современным вызовам». Бижев пояснил, что теперь Россия может при желании усилить южное направление «любыми средствами, в том числе авиационными, зенитно-ракетными и радиолокационными». «Для этого мы уже проводим с Киргизией совместные учения и тренировки», – подчеркнул генерал-лейтенант.