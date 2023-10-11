Наши отношения с Финляндией являются прекрасным камертоном наших отношений с европейскими странами в принципе. Финляндия всегда ощущала себя неким центром финно-угорского мира – и при благоприятных внешних обстоятельствах вполне могла бы им стать.0 комментариев
Киргизия ратифицировала соглашение с Россией по объединенной системе ПВО
Киргизский парламент ратифицировал соглашение с Россией по объединенной системе ПВО
Депутаты киргизского парламента ратифицировали соглашение о создании объединенной с Россией системы противовоздушной обороны, сообщили в пресс-службе высшего законодательного органа Киргизии.
Как сказал представитель пресс-службы, проект закона парламентарии одобрили в трех чтения сразу, передает ТАСС.
Ранее правительство РФ одобрило соглашение с Киргизией о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны (ПВО).
Напомним, в июле 2022 года президент России Владимир Путин распорядился провести переговоры с Киргизией по созданию объединенной региональной системы противовоздушной обороны.