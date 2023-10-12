Нам предстоит и дальше наблюдать процесс, как «паразит» – Украина, присосавшийся к «хозяину», тянет из него ресурсы, ослабляя и подталкивая к гибели.4 комментария
Кремль назвал большим достижением объединение ПВО России и Киргизии
Договоренность России и Киргизии о создании объединенной системы противовоздушной обороны (ПВО) является большим достижением в совместной работе двух стран, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам Пескова, такие совместные элементы очень важны, передает ТАСС.
Парламент Киргизии ранее ратифицировал соглашение с Россией о создании объединенной системы ПВО.
Напомним, президент Владимир Путин утром четверга прилетел с двухдневным визитом в Киргизию. В Бишкеке состоялись переговоры лидеров и церемония подписания двусторонних документов.