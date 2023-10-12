Путин: Москва заинтересована в конструктивном развитии отношений с Бишкеком

Tекст: Ольга Никитина

Глава Российского государства отметил большое внимание киргизского коллеги к развитию взаимодействия Москвы и Бишкека. «Можете рассчитывать на такую же конструктивную и заинтересованную позицию, на такой же заинтересованный подход российской стороны», – приводит его слова ТАСС.

Российский лидер обратил внимание, что работа Жапарова направлена на «развитие стратегического партнерства и союзничества России и Киргизии», он «последовательно выступает за упрочение российско-киргизских отношений, которые неизменно выстраиваются на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов обеих сторон».

«Не будет преувеличением сказать, что многие значимые достижения в развитии российско-киргизских связей в политике, экономике, науке, образовании и культуре стали в значительной степени возможны благодаря именно вашей активной позиции и личному заинтересованному участию в достижении результатов», – обратился Путин к Жапарову.

«Мы знаем вас и как убежденного сторонника поступательного продвижения интеграционных процессов на евразийском пространстве, укрепления атмосферы партнерства, доверия, сотрудничества в нашем общем регионе», – подчеркнул президент России, говоря о деятельности киргизского коллеги. Поздравляя с наградой, глава Российского государства пожелал президенту Киргизии «дальнейших успехов в государственной деятельности».

Также Путин отметил, что Россия и Киргизия активно переходят в обоюдной торговле на национальные валюты, выстраивают устойчивые каналы кредитно-банковского сотрудничества. «Как результат, доля рубля во встречных коммерческих сделках достигла внушительных 83%», – сказал российский лидер.

Ранее в четверг сообщалось, что Владимир Путин и его киргизский коллега начали переговоры в госрезиденции «Ала-Арча» в Бишкеке.