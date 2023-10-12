Нам предстоит и дальше наблюдать процесс, как «паразит» – Украина, присосавшийся к «хозяину», тянет из него ресурсы, ослабляя и подталкивая к гибели.3 комментария
Путин начал переговоры с Жапаровым в Бишкеке
Российский лидер Путин и его киргизский коллега Жапаров начали переговоры в госрезиденции «Ала-Арча»
Российский лидер Владимир Путин и его киргизский коллега Садыр Жапаров начали переговоры в госрезиденции «Ала-Арча» в Бишкеке.
Ожидается обсуждение ключевых вопросов дальнейшего развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и других областях, передает ТАСС.
Ранее Путин возложил венок к мемориалу «Ата-Бейит» («Могила отцов») в Бишкеке, который в соответствии с законом о госпротоколе Киргизии, является одним из двух (как площадь Победы в Бишкеке) памятных мест страны, к которым возлагаются венки в рамках визитов глав иностранных государств.