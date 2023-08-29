Русофобия в Киргизии требует жесткой реакции Москвы

Эксперты предложили новые способы защиты россиян в странах Центральной Азии

Tекст: Евгений Поздняков

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев обратился в МИД с просьбой защитить права избитых в кафе Бишкека россиян. Пресс-служба СПЧ в официальном Telegram-канале сообщила, что в ведомстве «внимательно следят за инцидентом», видеозапись которого попала в соцсети.

Отмечается, что на русскую пару напали в кафе Бишкека за «этническую нечистоту». При этом инцидент произошел еще в начале августа, но широкую огласку он получил только сейчас. Ранее правоохранители Киргизии не сообщали о случившемся. Пострадавшим поступают угрозы на различных интернет-ресурсах.

Фадеев призвал «дать указание сотрудникам консульского отдела посольства» внимательно изучить имеющуюся информацию. В СПЧ считают, что российские дипломаты должны «принять меры по защите прав граждан, подвергшихся насилию».

Деталями резонансного происшествия делится «Газета.ру». Издание отмечает, что конфликт произошел еще 3 августа. Тогда проживающая в Бишкеке Карина Мамасадыкова и ее муж Родион Омельченко отдыхали в кафе «Сария». Позже группа местных жителей стала задирать семейную пару, призывая их «свалить» и обвиняя в том, что они «понаехали». Вскоре «словесная перепалка» переросла в драку.

«Я снимала на видео все», – рассказывает Мамасадыкова изданию Kaktus.media. «На меня тоже набросились, пытались отобрать телефон. Муж упал, его начали запинывать. Нас вывели, но мужчины не останавливались, мужа вывели на улицу, так сказать, «раз на раз». Уже на улице кто-то подбежал сзади и ударил мужа по голове, вновь избиение толпой продолжилось», – уточняет она.

По словам девушки, персонал кафе пытался унять конфликт, но не смог. Кроме того, пострадавшая пожаловалась на плохую работу сотрудников правоохранительных органов. Она отметила, что полицейские не вызвали им скорую и даже не пытались оказать какую-либо помощь. Вместо этого хранители порядка призывали Мамасадыкову «не писать заявление».

Тем не менее, по факту инцидента все-таки было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Один предполагаемый участник драки все же был задержан. Мужчина 1995 года рождения помещен в СИЗО на один месяц. Впрочем, 21 августа на YouTube-канале издания появилось видео, на котором участники конфликта, обнимаясь, говорят о примирении.

В России инцидент произвел общественный резонанс. Так, руководитель Россотрудничества Евгений Примаков в своем Telegram-канале еще 20 августа сообщил, что ведомство «выяснит обстоятельства нападения». Кроме того, он предложил пострадавшим «возможную помощь».

«Мы выясним, кто именно участвовал в нападении на русских. Если мы подтвердим националистический и русофобский характер конфликта, то ни они сами, ни их ближайшие родственники, не смогут никогда участвовать ни в образовательных, ни в обменных, ни в каких-либо еще программах Русского дома», – заявил он.

«Мы обратимся к нашим органам МВД с материалами этого дела и аргументированной позицией агентства, почему участникам нападения и лицам, с ними связанным, нельзя въезжать в Россию для заработков или еще какой-то надобности», – подчеркнул Примаков.

Избиение пары в Бишкеке – не единственный случай конфликтов на национальной почве в Киргизии. Самый громкий состоялся в 2021 году, когда мальчик из русской семьи во время спортивных сборов на озере Иссык-Куль был избит сверстниками из секции дзюдо, напоминает РИА «Новости». По словам родителей, причиной нападения стала межрелигиозная рознь.

Тогда в ситуацию вмешался даже Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который отправил пострадавшей семье и мальчику письмо со словами поддержки.

«Хотел бы выразить тебе искреннее сочувствие. Проявив мужество и смелость, ты не побоялся дерзких насмешек и издевательств и решительно отстаивал свою веру, защищал то, что тебе дорого», – приводится текст обращения на официальном сайте РПЦ.

«К сожалению, в странах Центральной Азии (ЦА) периодически вспыхивают бытовые конфликты между местным населением и гражданами России. Но это не системная история. Большинство резонансных инцидентов решаются региональными правительствами и российскими властями», – сказала ведущий эксперт ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Дарья Чижова.

«Согласно социологическим опросам, Киргизия, наравне с Таджикистаном, является государством с наиболее благоприятным отношением к русским во всем регионе. Большая часть местного населения регулярно выезжает в крупные города России на заработки. Отмечу, что значительную долю ВВП республики составляют именно переводы мигрантов, находящихся в РФ», – подчеркивает собеседница.

«Таким образом, для многих киргизов Россия становится вторым домом. Однако часть населения системно работает с иностранными грантовыми структурами. Конфликт на Украине мобилизовал эту прослойку общества. Вашингтон и Брюссель финансируют два основных трека в информационном пространстве. Первая – в России к выходцам из ЦА относятся плохо. Вторая – Москва заинтересована в продвижении империалистических интересов в регионе», – считает Чижова.

«Таких людей в Киргизии немного, но и западные страны не намерены останавливаться. Они и дальше будут вести неприкрытую политику разрушения культурно-экономических связей России и ЦА»,

– акцентирует собеседница. «Ситуацию осложняет и тот факт, что местные силовики в Киргизии не всегда могут оперативно отреагировать на разного рода инциденты. Они просто опасаются межнациональных конфликтов как таковых», – подчеркивает эксперт.

«Сейчас России, вероятно, стоит детально проработать концепцию политики в отношении региона, чтобы купировать саму возможность подобных инцидентов. Так, полезными могут быть правовые центры по защите россиян», – предлагает Чижова.

«Это хороший проект, который позволит решать проблемы достаточно быстро. Свою лепту в нормализацию ситуации вносят и СПЧ с Россотрудничеством. Также большую роль может сыграть саммит «Россия – Центральная Азия», – полагает эксперт.

«На подобных встречах необходимо обсуждать в том числе подобные бытовые конфликты. В этой сфере куда важнее правильный настрой: нужно помнить, что государства региона дружелюбно относятся к Москве, а значит, любую проблему можно решить сообща», – резюмирует Чижова. В свою очередь доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев считает, что «Киргизия становится небезопасной для наших соотечественников».

«Каждый подобный случай должен быть всерьез рассмотрен нашими государственными органами. Необходимо прибегать к санкциям в отношении виновных»,

– подчеркнул он. «Основную проблему в данном случае несет бытовой национализм, который очень распространен в среднеазиатских республиках. Кроме того, русские часто становятся жертвой местных криминальных кланов», – акцентирует собеседник.

«Отсутствие должной реакции со стороны силовых структур объясняется тем, что в их руководстве состоит немало людей, ориентированных на западные государства. В Средней Азии работает множество иностранных фондов, которые взращивают ненависть к русским. И эти усилия дают свои плоды», – отмечает эксперт.

«Кроме того, еще одной причиной возникновения конфликтов является искаженное восприятие истории. Например, в Киргизии в школьных учебниках дается негативное описание имперскому и советскому периоду жизни страны. В сочетании с западным влиянием это порождает ненависть к русским в ситуации, когда экономика Киргизии держится на денежных потоках из России. И тут Москве действительно пора принимать жесткие меры по защите соотечественников», – резюмирует Трухачев.