Как новый закон затронет русский язык в Киргизии

В Киргизии принят закон, затрагивающий позиции русского языка

Изменение позиций русского языка в Киргизии может поставить под угрозу и медицину, и образование этой страны. По крайней мере, такие опасения высказывают эксперты по итогам принятия закона «О государственном языке Киргизской республики». Некоторые результаты работы этого документа стали заметны уже немедленно.

31 мая в третьем чтении депутаты Жогорку Кенеша (ЖК, парламента Киргизии) утвердили новый языковой закон, который обсуждался с прошлого года. Официально он носит название «О государственном языке Киргизской республики». Согласно документу, киргизский язык определяется как «язык титульного населения». Авторы законопроекта писали, что документ «установит правовые основы и условия для функционирования государственного языка и обеспечит права граждан на его повсеместное использование». Сторонники законопроекта утверждают, что киргизскому языку нужна поддержка.

Несколько месяцев назад, после общественного резонанса его принятие временного притормозили, но в итоге все-таки приняли. Была надежда, что президент Киргизии Садыр Жапаров повлияет на депутатов, но он устранился от публичного обсуждения этой проблемы. Однако нет сомнений, что без его одобрения парламент закон бы в итоге не принял.

Во время парламентских слушаний ряд депутатов критиковали законопроект. «Такие популистские законы пишут, но они не работают. За 30 лет сколько документов работает? В этом законе я не вижу ничего для развития кыргызского языка. Если врач будет говорить на кыргызском, он будет лечить от этого лучше?» – задался вопросом депутат ЖК Эрулан Кокулов.

Тем не менее, в итоге из 90 депутатов «За» проголосовали 69 человек, против никто не выступил. Отчасти такая ситуация объясняется тем, что после последних парламентских выборов, проходящих по новой избирательно системе, ни один этнический русский не смог стать депутатом ЖК. Такая ситуация сложилась впервые за период независимости Киргизской Республики.

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В целом произошло сильное сокращение доли русских в органах государственной и муниципальной власти Киргизии. Такая ситуация отражает изменившуюся демографическую картину в стране. На 2023 год доля русских в Киргизии составила около 5%, киргизов – 74%, узбеков – 14,8%. Хотя в стране по-прежнему высокий процент людей, которые владеют русским языком, высока доля тех, которые вообще не знают русского языка.

Согласно Конституции Киргизии, русский язык остается официальным языком страны. На сегодняшний день русский язык по-прежнему широко распространен в общественной сфере, многие вывески магазинов и госорганов пишутся на двух языках. Документация по большей части тоже дублируется на государственный и официальный языки.

Столица – Бишкек по большей части является русскоязычным городом. Однако большинство населения страны – выходцы из сельской местности, и они используют прежде всего киргизский язык. Они же являются и главными избирателями. Именно на данную целевую аудиторию и нацелен данный законопроект.



В период обсуждения языкового закона ряд общественных деятелей пытались убедить депутатов не делать таких поспешных шагов.

В частности, директор киргизского Центра экспертных инициатив «Ой Ордо» Игорь Шестаков организовывал круглые столы в защиту русского языка. «Сейчас главное, чтобы определенные политические силы не противопоставляли киргизский и русский языки», – говорит газете ВЗГЛЯД Игорь Шестаков. По словам эксперта, более миллиона граждан Киргизии живут и работают в России.

На одном из таких мероприятий один из участников экс-замминистра обороны, советник министра обороны КР Мурат Бейшенов был крайне эмоционален, выступая в защиту русского языка в стране.

«На днях мы – ветераны и действующие офицеры вооруженных сил – идем на встречу с депутатами, потом хотим пойти в правительство, чтобы обсудить ситуацию с принятием данного законопроекта. – говорил Бейшенов. – Для армии это будет катастрофа. Когда депутаты летают на вертолёте, они почему-то про кыргызский язык не говорят, там всё на русском. Мы не можем расчеты и формулы на кыргызский язык перевести. Поэтому давайте сначала эти вопросы решим, а потом будем думать о переходе на государственный язык. Кыргызский язык надо развивать, но не такими же методами».

В прошлом году объем денежных переводов из РФ в КР составил рекордные 2,6 млрд долларов, и по итогам текущего года рекорд снова будет побит. Поэтому родители зачастую пытаются отдать детей в те школы, образование в которых ведется на русском языке. Оно считается более престижным.

Новый же закон затронет в том числе образовательную и медицинскую сферу.

«В органах власти Киргизии и так работают почти одни киргизоязычные представители, в этом плане плане мало что изменится. – говорит Шестаков. – Другой вопрос – образование и здравоохранение. Насколько я понимаю, частные учебные заведения будут сами выбирать тот язык, который они считают нужным преподавать. В государственных школах часы русского языка и так сократили. Какие учителя будут обязаны знать киргизский язык, пока непонятно. Те девять русскоязычных школ, которые строит в Киргизии Россия, это не должно затронуть, их деятельность регулируется межправительственными соглашениями».

Россия действительно в последнее время предпринимает значительные усилия по поддержке русского языка в Киргизии. Например, в конце марта по итогам заседания Межправительственной киргизско-российской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству было подписано соглашение о строительстве Россией девяти школ в Киргизии. Учебные заведения будут построены во всех семи областях Киргизии. Кроме того, в городе Ош (южной столице) МГУ построил свой филиал, два дня назад состоялось его торжественное открытие.

В республику из России посылаются учителя русского языка, передаются учебники.

Наибольшую обеспокоенность вызывает судьба русскоязычных медиков в Киргизии. Медицина ранее была одной из сфер, в которую традиционно шли работать этнические русские.

«У нас и так дефицит медицинских кадров, как и, впрочем, и педагогических. Здесь только законом ситуацию не изменить. – говорит Шестаков. – К тому же медицинская литература она во многом на русском языке. Где государство изыщет средства на перевод новой медицинской литературы и другие нововведения, сказать сложно. В Кыргызстане неоднократно менялась Конституция, но зачастую законы как не работали, так и не работают».

Как бы то ни было, некоторые результаты нового закона уже можно заметить. В частности, ранее в Киргизии оригиналом считался русскоязычный вариант документов. Сегодня государственные СМИ отчитались, что отныне официальные документы и нормативные правовые акты считаются оригиналом на государственном (киргизском) языке.