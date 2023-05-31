Как новый закон затронет русский язык в Киргизии

Взгляд
31 мая, среда  |  Последнее обновление — 21:12  |  vz.ru
Разделы

Огромный спрос на санкционную нефть из России обнулил санкции

Российская нефть стала полностью независимой от европейцев и санкций Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Появляющиеся в открытом доступе засекреченные данные о нефтедобыче и экспорте выглядят довольно странно. С одной стороны, официально Москва говорит о добровольном сокращении добычи нефти на полмиллиона баррелей в сутки. С другой – неофициальные данные говорят о росте ввода новых нефтяных скважин в России и о рекордном экспорте сырой нефти. Почему информация так разнится и кому верить? Подробности...
Перейти в раздел…

Встреча соратника Трампа с Зеленским завершилась скандалом

Сенатор Грэм превзошел риторику холодной войны Volodymyr Tarasov/
Keystone Press Agency/
Global Look Press
Американские политики продолжают упражняться в русофобской риторике. В выходные дни в лидеры этой специальной олимпиады вырвался сенатор-республиканец Линдси Грэм, заявивший, что смерть россиян в рамках СВО – самая удачная трата денег для США. Между этими словами и так называемым контрнаступлением ВСУ просматривается прямая связь, подчеркивают эксперты. Подробности...
Перейти в раздел…

Как Сталин наказывал генералов-тыловиков за голодных солдат

Фотографии времен Великой Отечественной показывают парадную сторону снабжения солдат пищевым довольствием Владимир Гребнев/РИА Новости
Ровно 80 лет назад, 31 мая 1943-го, Сталин издал весьма суровый приказ. Он снял с должностей и отдал под трибунал генералов, отвечавших за снабжение войск продуктами. А все потому, что боевые дивизии – в том числе легендарные панфиловцы – фактически голодали. Как такое могло случиться во время Великой Отечественной? Подробности...
Перейти в раздел…

БРИКС начал притягивать новые государства

Новым союзникам БРИКС, вроде Саудовской Аравии, предлагают для начала создать формат «БРИКС плюс» Валерий Шарифулин/ТАСС
Сблизиться с БРИКС почти одновременно решили сразу две страны, очень разные по своему экономическому весу. Саудовская Аравия начала переговоры о присоединении к Банку БРИКС. А вот Венесуэла претендует на полноценное членство в клубе. После этого в российском Совете Федерации даже предостерегли БРИКС от «безудержного расширения», иначе в этом клубе будет сложнее искать согласие. Оправданы ли такие опасения? Подробности...
Перейти в раздел…

Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
Перейти в раздел…

Может ли иноагент заслужить реабилитацию

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Как будет происходить это великое и трудное примирение с релокантами и иноагентами, нужно продумывать уже сейчас. И его условия должны диктовать мы, раз уж мы уверены в нашей победе. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Опасность искусственного интеллекта исходит от человека

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Обман и фальшивки существовали всегда – но нейросети создают дополнительные возможности, которые уникальны для нашего времени. Уже сейчас создание фальшивки и вброс ее в сети, где ее увидят миллионы людей – дело нескольких минут. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Когда отношения Венгрии и Украины испортятся окончательно

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Особая позиция Венгрии сегодня радикально повлиять на украинский кризис не может – понятно, что у Будапешта нет достаточного политического веса, чтобы навязать свое видение ситуации другим странам ЕС. Но именно Венгрия может выступить в роли «застрельщика», если страны Запада решат, что конфликт на Украине надо заканчивать. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
Перейти в раздел…

Первый в мире президент-гей

Джордж Сорос хуже суперзлодея

«Арарат» уходит из России

Перейти в раздел…

Москву атаковали восемь украинских беспилотников

Во вторник ранним утром в Москве и Подмосковье были сбиты восемь украинских беспилотников. При этом часть аппаратов при падении повредила жилые дома. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших нет. В Кремле похвалили работу ПВО Москвы при отражении атаки украинских дронов
Подробности...

Санкт-Петербург с размахом отмечает 320-летие

В субботу Санкт-Петербург отмечает 320-летие. За выходные в городе пройдут праздничные мероприятия, центром которых станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, а также Сенатская и Дворцовая площади
Подробности...

Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастопольскую бухту

Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастополь для пополнения запасов. Ранее корабль отразил атаку беспилотными катерами вооруженных сил Украины примерно в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор. На Украине утверждали, что «Иван Хурс» якобы сильно поврежден, но эти утверждения оказались ложными
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Нужно ли ограничить распространение фото- и видеоматериалов последствий ударов ВСУ по территории России?
  • Да, во всех случаях

  • Да, только последствий ударов по объектам армии и критической инфраструктуры

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Нужно ли России присоединить Харьковскую область?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Нужно ли российским отрядам теробороны в приграничных с Украиной регионах выдать боевое оружие?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Си Цзиньпин призвал китайских силовиков подготовиться к «наихудшему сценарию»
    МИД: Киев блокировал все инициативы МАГАТЭ по ЗАЭС Губернатор Гладков доложил Путину о ситуации в Белгородской области На Украине пообещали нанести удар по Крымскому мосту ракетами Storm Shadow Земфира опровергла сообщение о получении гражданства Франции
    Блинкен подтвердил отказ Китая во встрече главы Пентагона с министром обороны КНР Глава Еврокомиссии возмутила грузин своими словами про Украину Эксперт объяснил слова Токаева о «мрачных страницах» истории Казахстана Профессор Стэнфордского университета заявил о посещении инопланетянами Земли
    Венгрия попросила ЕС продлить ограничения на импорт украинского зерна В Молдавии объяснили заявление Санду о вступлении в ЕС СМИ: Беженка с Украины отдавала своих приемных детей педофилам Юрист предупредила дачников о штрафе за нескошенную за забором траву

    «смеяться не стоит»


    Президент Польши Дуда: Путин не проиграл ни одной войны

    ошибка президента


    Генерал ВСУ назвал главный просчет Зеленского

    вступление в Евросоюз


    Немецкий политолог: Обещаниями принять Молдавию в ЕС Запад дает Кишиневу ложные надежды

    Видео

    последний корабль


    ВКС России добили украинский флот в порту Одессы

    наблюдение из космоса


    Новейший спутник улучшит российский прогноз погоды

    альтернатива G7


    БРИКС начал притягивать новые государства

    снабжение войск


    Как Сталин наказывал генералов-тыловиков за голодных солдат

    уголовная ответственность


    Почему запрет на съемку полетов БПЛА будет выгоден ВСУ

    особая позиция


    Сергей Миркин: Когда отношения Венгрии и Украины испортятся окончательно

    возможности нейросетей


    Сергей Худиев: Опасность искусственного интеллекта исходит от человека

    трудное примирение


    Игорь Караулов: Может ли иноагент заслужить реабилитацию

    карикатура


    Байден вымолил для себя спасительный глоток

    Как новый закон затронет русский язык в Киргизии

    В Киргизии принят закон, затрагивающий позиции русского языка
    Русский язык популярен в Киргизии даже через много лет после распада СССР
    		  
    31 мая 2023, 21:00
    Фото: Илья Питалев/РИА Новости
    Текст: Евгений Погребняк

    Изменение позиций русского языка в Киргизии может поставить под угрозу и медицину, и образование этой страны. По крайней мере, такие опасения высказывают эксперты по итогам принятия закона «О государственном языке Киргизской республики». Некоторые результаты работы этого документа стали заметны уже немедленно.

    31 мая в третьем чтении депутаты Жогорку Кенеша (ЖК, парламента Киргизии) утвердили новый языковой закон, который обсуждался с прошлого года. Официально он носит название «О государственном языке Киргизской республики». Согласно документу, киргизский язык определяется как «язык титульного населения». Авторы законопроекта писали, что документ «установит правовые основы и условия для функционирования государственного языка и обеспечит права граждан на его повсеместное использование». Сторонники законопроекта утверждают, что киргизскому языку нужна поддержка.

    Несколько месяцев назад, после общественного резонанса его принятие временного притормозили, но в итоге все-таки приняли. Была надежда, что президент Киргизии Садыр Жапаров повлияет на депутатов, но он устранился от публичного обсуждения этой проблемы. Однако нет сомнений, что без его одобрения парламент закон бы в итоге не принял.

    Во время парламентских слушаний ряд депутатов критиковали законопроект. «Такие популистские законы пишут, но они не работают. За 30 лет сколько документов работает? В этом законе я не вижу ничего для развития кыргызского языка. Если врач будет говорить на кыргызском, он будет лечить от этого лучше?» – задался вопросом депутат ЖК Эрулан Кокулов.

    Тем не менее, в итоге из 90 депутатов «За» проголосовали 69 человек, против никто не выступил. Отчасти такая ситуация объясняется тем, что после последних парламентских выборов, проходящих по новой избирательно системе, ни один этнический русский не смог стать депутатом ЖК. Такая ситуация сложилась впервые за период независимости Киргизской Республики.


    В целом произошло сильное сокращение доли русских в органах государственной и муниципальной власти Киргизии. Такая ситуация отражает изменившуюся демографическую картину в стране. На 2023 год доля русских в Киргизии составила около 5%, киргизов – 74%, узбеков – 14,8%. Хотя в стране по-прежнему высокий процент людей, которые владеют русским языком, высока доля тех, которые вообще не знают русского языка.

    Согласно Конституции Киргизии, русский язык остается официальным языком страны. На сегодняшний день русский язык по-прежнему широко распространен в общественной сфере, многие вывески магазинов и госорганов пишутся на двух языках. Документация по большей части тоже дублируется на государственный и официальный языки.

    Столица – Бишкек по большей части является русскоязычным городом. Однако большинство населения страны – выходцы из сельской местности, и они используют прежде всего киргизский язык. Они же являются и главными избирателями. Именно на данную целевую аудиторию и нацелен данный законопроект.

    В период обсуждения языкового закона ряд общественных деятелей пытались убедить депутатов не делать таких поспешных шагов.

    В частности, директор киргизского Центра экспертных инициатив «Ой Ордо» Игорь Шестаков организовывал круглые столы в защиту русского языка. «Сейчас главное, чтобы определенные политические силы не противопоставляли киргизский и русский языки», – говорит газете ВЗГЛЯД Игорь Шестаков. По словам эксперта, более миллиона граждан Киргизии живут и работают в России.

    На одном из таких мероприятий один из участников экс-замминистра обороны, советник министра обороны КР Мурат Бейшенов был крайне эмоционален, выступая в защиту русского языка в стране.

    «На днях мы – ветераны и действующие офицеры вооруженных сил – идем на встречу с депутатами, потом хотим пойти в правительство, чтобы обсудить ситуацию с принятием данного законопроекта. – говорил Бейшенов. – Для армии это будет катастрофа. Когда депутаты летают на вертолёте, они почему-то про кыргызский язык не говорят, там всё на русском. Мы не можем расчеты и формулы на кыргызский язык перевести. Поэтому давайте сначала эти вопросы решим, а потом будем думать о переходе на государственный язык. Кыргызский язык надо развивать, но не такими же методами».

    В прошлом году объем денежных переводов из РФ в КР составил рекордные 2,6 млрд долларов, и по итогам текущего года рекорд снова будет побит. Поэтому родители зачастую пытаются отдать детей в те школы, образование в которых ведется на русском языке. Оно считается более престижным.

    Новый же закон затронет в том числе образовательную и медицинскую сферу.

    «В органах власти Киргизии и так работают почти одни киргизоязычные представители, в этом плане плане мало что изменится. – говорит Шестаков. –  Другой вопрос – образование и здравоохранение. Насколько я понимаю, частные учебные заведения будут сами выбирать тот язык, который они считают нужным преподавать. В государственных школах часы русского языка и так сократили. Какие учителя будут обязаны знать киргизский  язык, пока непонятно. Те девять русскоязычных школ, которые строит в Киргизии Россия, это не должно затронуть, их деятельность регулируется межправительственными соглашениями».

    Россия действительно в последнее время предпринимает значительные усилия по поддержке русского языка в Киргизии. Например, в конце марта по итогам заседания Межправительственной киргизско-российской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству было подписано соглашение о строительстве Россией девяти школ в Киргизии. Учебные заведения будут построены во всех семи областях Киргизии. Кроме того, в городе Ош (южной столице) МГУ построил свой филиал, два дня назад состоялось его торжественное открытие.

    В республику из России посылаются учителя русского языка, передаются учебники.

    Наибольшую обеспокоенность вызывает судьба русскоязычных медиков в Киргизии. Медицина ранее была одной из сфер, в которую традиционно шли работать этнические русские.

    «У нас и так дефицит медицинских кадров, как и, впрочем, и педагогических. Здесь только законом ситуацию не изменить. – говорит Шестаков. – К тому же медицинская литература она во многом на русском языке. Где государство изыщет средства на перевод новой медицинской литературы и другие нововведения, сказать сложно. В Кыргызстане неоднократно менялась Конституция, но зачастую законы как не работали, так и не работают».

    Как бы то ни было, некоторые результаты нового закона уже можно заметить. В частности, ранее в Киргизии оригиналом считался русскоязычный вариант документов. Сегодня государственные СМИ отчитались, что отныне официальные документы и нормативные правовые акты считаются оригиналом на государственном (киргизском) языке.
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •