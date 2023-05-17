Как США и ЕС подталкивают страны Центральной Азии к санкциям против России

Взгляд
17 мая, среда  |  Последнее обновление — 17:12  |  vz.ru
Разделы

Кому больше нужно прямое авиасообщение с Грузией

Пивов/РИА Новости
Первые прямые авиабилеты в Тбилиси уже появились в продаже. Это дает надежду на восстановление туристического потока из России в Грузию. Четыре года назад грузинское направление для отдыха сильно выстрелило среди россиян, были достигнуты рекордные результаты. Получится ли у Грузии вернуть былую славу и доходы?  Подробности...
Перейти в раздел…

Что стоит за фантазиями Зеленского о захвате российских городов

Зеленский хотел «захватить» приграничные российские города Yves Herman/AP/ТАСС
Зеленский в частном порядке обсуждал планы захвата российских приграничных городов, а также хотел подорвать нефтепровод «Дружба», пишет американская пресса. Сам же президент Украины приехал в Берлин и пожаловался на отсутствие технической возможности реализовать эти идеи. Что на самом деле скрывается за сообщениями о намерении Киева атаковать регионы России? Подробности...
Перейти в раздел…

Как американская ПВО проиграла дуэль с «Кинжалом» в Киеве

«Кинжал» поражает на Украине только самые приоритетные цели Алексей Куденко/РИА Новости
В ходе массированного ракетного удара по Киеву был уничтожен ЗРК Patriot. По мнению экспертов, это нанесло серьезный ущерб создаваемой странами НАТО системе ПВО на Украине. Данный ЗРК считается одной из самых совершенных в мире систем ПВО с мощными РЛС и элементами управления. Как российской ракете «Кинжал» удалось победить в этой дуэли?  Подробности...
Перейти в раздел…

Главу Минобороны Польши накрыло обломками «российской ракеты»

Как утверждается, так выглядит место падения ракеты в польском лесу REUTERS/Kacper Pempel
«Дело очень серьезное, потому что в течение пяти месяцев в польском лесу лежала ракета, способная нести ядерный боезаряд». Такими словами польская оппозиция описывает суть крупного политического скандала, разразившегося в стране. О какой именно ракете идет речь и почему ее обломки в итоге угрожают похоронить политическую карьеру главы польского Минобороны? Подробности...
Перейти в раздел…

Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
Перейти в раздел…

Не надо делать из маргиналов мучеников

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Уголовное преследование за русофобию придает маргинальным мнениям значение, которого они не заслуживают. Лучше оставить их маргинальными. А для начала проследить за тем, чтобы русофобия не получала государственного финансирования, не проникала в образовательные и культурные учреждения. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Есть ли перспективы у единой валюты БРИКС

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Китай, на который приходится почти половина объединенного ВВП БРИКС, может настаивать на использовании юаня как главной расчетной единицы БРИКС. Но в таком случае для остальных участников объединения одна зависимость – долларовая – меняется на другую – юаневую, что противоречит исходной цели. Подробности...

Главное, чтобы в Турции не разразилась гражданская война

Игорь Виттель
Игорь Виттель, журналист
В России традиционно принято считать, что Эрдоган нам друг, и, следовательно, хорошо бы, чтобы именно он победил на выборах. Никакой дружбы в человеческом ее понимании между странами быть не может. А прагматические отношения при правильных дипломатических усилиях мы достигнем с любым турецким правительством. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
Перейти в раздел…

НАТО меняет генсека

Выборы в Турции: устоит ли Эрдоган?

НАТО подбирается к Японии

Перейти в раздел…

На Мьянму после изнуряющей жары обрушился ураган «Мокко»

В результате урагана «Мокко», обрушившегося в воскресенье на побережье Бангладеш и Мьянмы, более 700 человек получили ранения, несколько сотен могли погибнуть. Более 700 тыс. человек эвакуированы. Отмечается, что это самый сильный циклон с 2010 года
Подробности...

В Москве прошел парад Победы

На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
Подробности...

Карла III короновали в Вестминстерском аббатстве

Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Икона Андрея Рублева «Троица», возвращенная РПЦ, для вас является в большей степени:
  • Объектом искусства

  • Религиозной святыней

  • И тем, и другим в равной степени

  • Затрудняюсь ответить
У кого больше шансов на победу на президентских выборах в Турции?
  • У Реджепа Тайипа Эрдогана

  • У Кемаля Кылычдароглу

  • Затрудняюсь ответить
Как изменилось ваше отношение к Грузии за последнее время?
  • Улучшилось

  • Ухудшилось

  • Не изменилось

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: МИД подтвердил введение ограничений на использование счетов финской дипмиссии
    Российские войска отразили семь атак ВСУ в пригородах Артемовска Минобороны сообщило о групповом ударе по судоремонтному заводу в Николаеве У главы МИД Германии Бербок дважды за три дня сломался самолет Стало известно о начале проверки налоговой в отношении блогера Ивлеевой
    Лавров: Запад хочет рассматривать лишь план Зеленского по урегулированию В Германии заявили об отсутствии самолетов для Киева ЕС предупредил Китай о последствиях в случае применения силы против Тайваня Путин поручил создать маршрут для автотуризма из Петербурга во Владивосток
    ВСУ расстреляли жителей Артемовска при отступлении из частного сектора Эстонский премьер рассказала, как «умоляет» компании отказаться от сделок с Россией Путин: Россия будет развивать Севморпуть с готовыми к сотрудничеству партнерами Онищенко прокомментировал увольнение гендиректора центра «Вектор» в связи с утратой доверия

    городские укрытия


    Киевляне стали жаловаться на закрытые бомбоубежища

    воздушные атаки


    CNN сообщил о воздушных ударах России по «центрам управления» в Киеве

    работа «Набросок»


    Завершились госиспытания новейшего колесного самоходного орудия «Мальва»

    Видео

    случайная находка


    Главу Минобороны Польши накрыло обломками «российской ракеты»

    уничтожение ПВО Patriot


    Как американская ПВО проиграла дуэль с «Кинжалом» в Киеве

    истребители НАТО


    США боятся испортить на Украине имидж F-16

    Выборы в Гагаузии


    Как долго рядом с Украиной в Молдавии сохранится пророссийский анклав

    карикатура


    Визит Зеленского обнажил фашистское нутро Европы

    преследование за русофобию


    Сергей Худиев: Не надо делать из маргиналов мучеников

    прагматические отношения


    Игорь Виттель: Главное, чтобы в Турции не разразилась гражданская война

    расчетная единица


    Глеб Простаков: Есть ли перспективы у единой валюты БРИКС

    специальный репортаж


    «Выкрал атомную бомбу». Как Жорж Коваль вскрыл ядерные секреты Америки

    Как США и ЕС подталкивают страны Центральной Азии к санкциям против России

    Страны Центральной Азии могут ввести санкции против России
    		  
    17 мая 2023, 17:00
    Фото: Зафар Халилов/Sputnik/РИА Новости
    Текст: Дарья Волкова

    США и ЕС продолжают активный поиск точек для давления на Москву. Одной из них является Центральная Азия – обширный регион, связующий ключевые державы Евразии в лице России и Китая. Теперь этот регион, как допускают в МИД, может присоединиться к западным санкциям. Так ли на это на самом деле? И какие риски несет в себе внешняя политика стран НАТО в центре Азии?

    Ряд стран Центральной Азии дают понять, что могут присоединиться к западным санкциям против России. Об этом накануне заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. О каких странах идет речь, он не уточнил. По его словам, несмотря на совпадение позиций в отношении нелегитимности санкций, они «не хотят брать на себя соответствующие риски и дают понять о готовности следовать западным ограничительным мерам».

    Он отметил, что Россия никому не диктует внешне- и внутриполитический курс, если речь не идет о нарушении взаимных обязательств, в том числе в рамках ОДКБ, ЕАЭС и СНГ. Дипломат выразил уверенность в том, что в государствах Центральной Азии это хорошо видят и понимают, ведь искусственное разрушение связей с Россией способно обернуться более тяжелым ущербом, чем издержки от вторичных санкций.

    Галузин также указал на то, что США и НАТО не оставляют попыток превратить Центральную Азию в плацдарм для угрозы южным границам России. По словам дипломата, они вовлекают государства Центральной Азии в так называемые партнерские программы и тренинги, стараются возобновить совместные учения на территории региона и разместить там свою военную инфраструктуру.

    Как пишет агентство Bloomberg, экономика Центральной Азии, вероятно, вырастет на 5% в этом и следующем годах благодаря, в том числе, притоку капитала и специалистов из России. По словам главного экономиста Европейского банка реконструкции и развития Беаты Яворчик, около 15,5 тыс. предприятий в Казахстане теперь имеют российский капитал, что вдвое больше, чем год назад. По прогнозам ЕБРР, в этом году экономика Казахстана вырастет на 3,9%, а Киргизии – на 7%.

    Напомним, ранее США пригрозили Казахстану вторичными санкциями за помощь России в уходе от рестрикций Запада. По словам помощника министра финансов США Элизабет Розенберг, которая в апреле побывала в Астане, Алма-Ате и Бишкеке, Штаты находятся в партнерстве с казахстанскими представителями правительства и ясно указывают на опасность рисков навлечь на себя вторичные санкции из-за особых отношений с Россией.

    В начале мая Bloomberg также сообщал, что Евросоюз обсуждает меры против стран, помогающих России обходить санкции. В свою очередь зампред Нацбанка Казахстана Акылжан Баймагамбетов указывал на проблемы из-за санкций против России. По его словам, ограничения «в какой-то степени негативно отражаются на экономической активности в определенных направлениях».

    Между тем, еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что в последнее время ЕС наблюдает подозрительное увеличение торговых потоков из союза в некоторые страны Центральной Азии и Армении, пишет Sputnik.Армения. Утверждается, что товары затем попадают в Россию. В качестве подтверждения он указал рост экспорта из ЕС в Казахстан на 185 млн евро, и увеличение экспорта из Казахстана в Россию на 186 млн евро.

    «Казахстан находится в наиболее сложном положении.

    Еще со времен президентства Назарбаева выстроилась зависимость республики от Великобритании, широко присутствует их агентура, и на Астану давят как на ключевую точку. Вместе с тем, у казахов тесные связи с Россией в экономике и логистике. Поэтому, очевидно, государству придется как-то лавировать, присоединяясь к санкциям и в то же время их обходя», – сказал генеральный директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.

    «Что касается других стран региона, они могут и не соглашаться на рестрикции. Так, например, Туркмения больше зависит от Китая, нежели от западных стран, поэтому им нет никакого смысла поддерживать антироссийскую политику. Таджикистан зависит от России и Китая, так что санкции им тоже неинтересны. Узбекистан за последние 10 лет избавился от американской зависимости, туда пошли многомиллиардные инвестиции из России, им будет невыгодно портить такие отношения с нами», – рассуждает Лепехин.

    «Немного особняком стоит Киргизия, где русский язык используется наравне с государственным. Важным маркером является и то, что президент Садыр Жапаров в этом году первым официально совершил свой визит в Москву на День Победы. Однако одновременно с этим там много западных НКО, которые дестабилизируют обстановку, разгоняют антироссийские нарративы. Поэтому, я полагаю, киргизам придется лавировать еще активнее, делать вид, что они присоединились к санкциям, но на деле их обходить», – полагает собеседник.

    «По моему мнению, западные страны сегодня не просто пытаются оторвать Центрально-Азиатский регион от России. Их цель – сформировать новую геополитическую реальность. И самую активную антироссийскую политику проводит Британия. Проявления этого мы видим на Украине, в том числе в виде наемников и поставок вооружения. Лондон подразумевает, что Вашингтон и Пекин уже поделили геополитическое влияние в Азиатском регионе, и стремится отхватить себе «кусочки», чтобы тоже считаться великой державой», – заключил Лепехин.

    Между тем, как отмечают эксперты, во внешней политике ЕС и США наблюдается интересная тенденция. С одной стороны, им нечего предложить странам Средней Азии с точки зрения ресурсов и инвестиционных инструментов для развития. Это вызвано финансово-экономическим кризисом западных экономик, который стал результатом конфликта с Россией.

    С другой стороны, у США и ЕС остается достаточно сил и возможностей для того, чтобы с помощью санкционных инструментов затормозить или вовсе подорвать развитие экономик стран Средней Азии. «Запад уже не располагает возможностями для того, чтобы реально помогать развиваться, но может создавать серьезные неприятности», – отмечал в этой связи программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.

    Поэтому страны региона, в общем-то, могут присоединиться к Западу с поддержкой антироссийских санкций. «Но это не связано с тем, что политические элиты и общество государств пропитаны русофобией. Проблема в другом.

    Западные чиновники, совершившие только в этом году несколько поездок в наш регион, могли попросту шантажировать глав центрально-азиатских республик», – считает Максим Крамаренко, член комиссии по координации и взаимодействию с соотечественниками, проживающими за рубежом, при президиуме генсовета «Единой России».

    «Возможно, что одной из таких стран может оказаться Казахстан. Так, в республике в конце апреля много шуму наделала забастовка работников из нефтяной сферы, поддержку которым высказали политики из несистемной оппозиции. А как известно, в казахстанской экономике доминируют западные инвесторы, особенно в нефтегазовой сфере. Давайте зададимся вопросом, что будет, если они одновременно остановят свои предприятия, что ожидает Казахстан?», – риторически спрашивает он.

    «Январские события прошлого года могут показаться стране маленькой заварушкой в сравнении с тем, что нас будет ждать, если десятки тысячи человек окажутся без работы. И это только один из вариантов, который может быть использован в политическом давлении на Казахстан западными элитами», – заметил спикер.

    «Понятно, что Запад также заинтересован в том, чтобы разместить свои военные базы в Центральноазиатском регионе, чтобы грозить России в ее «мягком» подбрюшье. Москва тут не готовилась к крупным военным действиям, в отличие от ее западных границ, откуда традиционно приходил враг. Однако несколько стран региона входят в состав ОДКБ, и на их территории такие базы не могут появиться без согласования с другими союзниками. Так записано в уставных документах», – напомнил эксперт.

    Однако, отмечает собеседник, им никто и ничто не запрещает вместо баз НАТО открыть так называемые учебно-тренировочные центры, где на постоянной основе могут находиться военные стран Североатлантического альянса. Кроме того, они могут передать БПЛА для мониторинга, например, границы России и Казахстана, а затем за счет этого получать разведывательную информацию. «Это можно назвать формированием плацдарма для создания реальной угрозы для России», – подчеркнул политолог.
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •