Как США и ЕС подталкивают страны Центральной Азии к санкциям против России

США и ЕС продолжают активный поиск точек для давления на Москву. Одной из них является Центральная Азия – обширный регион, связующий ключевые державы Евразии в лице России и Китая. Теперь этот регион, как допускают в МИД, может присоединиться к западным санкциям. Так ли на это на самом деле? И какие риски несет в себе внешняя политика стран НАТО в центре Азии?

Ряд стран Центральной Азии дают понять, что могут присоединиться к западным санкциям против России. Об этом накануне заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. О каких странах идет речь, он не уточнил. По его словам, несмотря на совпадение позиций в отношении нелегитимности санкций, они «не хотят брать на себя соответствующие риски и дают понять о готовности следовать западным ограничительным мерам».

Он отметил, что Россия никому не диктует внешне- и внутриполитический курс, если речь не идет о нарушении взаимных обязательств, в том числе в рамках ОДКБ, ЕАЭС и СНГ. Дипломат выразил уверенность в том, что в государствах Центральной Азии это хорошо видят и понимают, ведь искусственное разрушение связей с Россией способно обернуться более тяжелым ущербом, чем издержки от вторичных санкций.

Галузин также указал на то, что США и НАТО не оставляют попыток превратить Центральную Азию в плацдарм для угрозы южным границам России. По словам дипломата, они вовлекают государства Центральной Азии в так называемые партнерские программы и тренинги, стараются возобновить совместные учения на территории региона и разместить там свою военную инфраструктуру.

Как пишет агентство Bloomberg, экономика Центральной Азии, вероятно, вырастет на 5% в этом и следующем годах благодаря, в том числе, притоку капитала и специалистов из России. По словам главного экономиста Европейского банка реконструкции и развития Беаты Яворчик, около 15,5 тыс. предприятий в Казахстане теперь имеют российский капитал, что вдвое больше, чем год назад. По прогнозам ЕБРР, в этом году экономика Казахстана вырастет на 3,9%, а Киргизии – на 7%.

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Напомним, ранее США пригрозили Казахстану вторичными санкциями за помощь России в уходе от рестрикций Запада. По словам помощника министра финансов США Элизабет Розенберг, которая в апреле побывала в Астане, Алма-Ате и Бишкеке, Штаты находятся в партнерстве с казахстанскими представителями правительства и ясно указывают на опасность рисков навлечь на себя вторичные санкции из-за особых отношений с Россией.

В начале мая Bloomberg также сообщал, что Евросоюз обсуждает меры против стран, помогающих России обходить санкции. В свою очередь зампред Нацбанка Казахстана Акылжан Баймагамбетов указывал на проблемы из-за санкций против России. По его словам, ограничения «в какой-то степени негативно отражаются на экономической активности в определенных направлениях».

Между тем, еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что в последнее время ЕС наблюдает подозрительное увеличение торговых потоков из союза в некоторые страны Центральной Азии и Армении, пишет Sputnik.Армения. Утверждается, что товары затем попадают в Россию. В качестве подтверждения он указал рост экспорта из ЕС в Казахстан на 185 млн евро, и увеличение экспорта из Казахстана в Россию на 186 млн евро.

«Казахстан находится в наиболее сложном положении.

Еще со времен президентства Назарбаева выстроилась зависимость республики от Великобритании, широко присутствует их агентура, и на Астану давят как на ключевую точку. Вместе с тем, у казахов тесные связи с Россией в экономике и логистике. Поэтому, очевидно, государству придется как-то лавировать, присоединяясь к санкциям и в то же время их обходя», – сказал генеральный директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.

«Что касается других стран региона, они могут и не соглашаться на рестрикции. Так, например, Туркмения больше зависит от Китая, нежели от западных стран, поэтому им нет никакого смысла поддерживать антироссийскую политику. Таджикистан зависит от России и Китая, так что санкции им тоже неинтересны. Узбекистан за последние 10 лет избавился от американской зависимости, туда пошли многомиллиардные инвестиции из России, им будет невыгодно портить такие отношения с нами», – рассуждает Лепехин.

«Немного особняком стоит Киргизия, где русский язык используется наравне с государственным. Важным маркером является и то, что президент Садыр Жапаров в этом году первым официально совершил свой визит в Москву на День Победы. Однако одновременно с этим там много западных НКО, которые дестабилизируют обстановку, разгоняют антироссийские нарративы. Поэтому, я полагаю, киргизам придется лавировать еще активнее, делать вид, что они присоединились к санкциям, но на деле их обходить», – полагает собеседник.

«По моему мнению, западные страны сегодня не просто пытаются оторвать Центрально-Азиатский регион от России. Их цель – сформировать новую геополитическую реальность. И самую активную антироссийскую политику проводит Британия. Проявления этого мы видим на Украине, в том числе в виде наемников и поставок вооружения. Лондон подразумевает, что Вашингтон и Пекин уже поделили геополитическое влияние в Азиатском регионе, и стремится отхватить себе «кусочки», чтобы тоже считаться великой державой», – заключил Лепехин.

Между тем, как отмечают эксперты, во внешней политике ЕС и США наблюдается интересная тенденция. С одной стороны, им нечего предложить странам Средней Азии с точки зрения ресурсов и инвестиционных инструментов для развития. Это вызвано финансово-экономическим кризисом западных экономик, который стал результатом конфликта с Россией.

С другой стороны, у США и ЕС остается достаточно сил и возможностей для того, чтобы с помощью санкционных инструментов затормозить или вовсе подорвать развитие экономик стран Средней Азии. «Запад уже не располагает возможностями для того, чтобы реально помогать развиваться, но может создавать серьезные неприятности», – отмечал в этой связи программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.

Поэтому страны региона, в общем-то, могут присоединиться к Западу с поддержкой антироссийских санкций. «Но это не связано с тем, что политические элиты и общество государств пропитаны русофобией. Проблема в другом.

Западные чиновники, совершившие только в этом году несколько поездок в наш регион, могли попросту шантажировать глав центрально-азиатских республик», – считает Максим Крамаренко, член комиссии по координации и взаимодействию с соотечественниками, проживающими за рубежом, при президиуме генсовета «Единой России».

«Возможно, что одной из таких стран может оказаться Казахстан. Так, в республике в конце апреля много шуму наделала забастовка работников из нефтяной сферы, поддержку которым высказали политики из несистемной оппозиции. А как известно, в казахстанской экономике доминируют западные инвесторы, особенно в нефтегазовой сфере. Давайте зададимся вопросом, что будет, если они одновременно остановят свои предприятия, что ожидает Казахстан?», – риторически спрашивает он.

«Январские события прошлого года могут показаться стране маленькой заварушкой в сравнении с тем, что нас будет ждать, если десятки тысячи человек окажутся без работы. И это только один из вариантов, который может быть использован в политическом давлении на Казахстан западными элитами», – заметил спикер.

«Понятно, что Запад также заинтересован в том, чтобы разместить свои военные базы в Центральноазиатском регионе, чтобы грозить России в ее «мягком» подбрюшье. Москва тут не готовилась к крупным военным действиям, в отличие от ее западных границ, откуда традиционно приходил враг. Однако несколько стран региона входят в состав ОДКБ, и на их территории такие базы не могут появиться без согласования с другими союзниками. Так записано в уставных документах», – напомнил эксперт.

Однако, отмечает собеседник, им никто и ничто не запрещает вместо баз НАТО открыть так называемые учебно-тренировочные центры, где на постоянной основе могут находиться военные стран Североатлантического альянса. Кроме того, они могут передать БПЛА для мониторинга, например, границы России и Казахстана, а затем за счет этого получать разведывательную информацию. «Это можно назвать формированием плацдарма для создания реальной угрозы для России», – подчеркнул политолог.