Истерики о «странах-предателях» помогают врагам России

В Казахстане вводят систему учета грузов, которая должна перекрыть «серый экспорт» западных товаров в РФ. Ранее похожим образом поступили в Турции. Есть вопросы в отношениях Москвы и с такими союзниками, как Армения и Сербия. Запад оказывает на все эти страны беспрецедентное давление. Но насколько разговоры о том, что Россию опять «предали», соответствуют действительности?

С 1 апреля Казахстан вводит систему онлайн-контроля за передвижением иностранных товаров: что за номенклатура, откуда попадает, куда уходит – все в режиме реального времени. Местные чиновники упирают на то, что тем самым покончат с такими нарушениями, как оформление документов на подставных лиц и тех, кто признан банкротом по суду.

Однако значительно больше это похоже на попытку «закрыть дыры», через которые в Россию поступает «серый экспорт» – товары, на которые наложены западные санкции.

Известно, что на Астану постоянно давили власти США и ЕС. Но больше года, как свидетельствуют российские поставщики «подсанкционных» товаров, они могли более-менее спокойно работать. Теперь это будет скорее привилегией.

В Рунете казахстанское нововведение восприняли неоднозначно: действия Астаны расцениваются некоторыми как предательство. Время сейчас настолько нервное, что в предательстве периодически подозревают всех союзников – даже тех, кто союзником на самом деле и не является.

Турки тоже вроде как затыкают дыры для «серого экспорта». Сербы вдруг направили гуманитарную помощь на Украину. У армян подозрительные манипуляции с Римским статутом. Индия за подозрительно антироссийскую резолюцию проголосовала. «Кругом измена, трусость и обман», – писал один российский император по схожему поводу.

Особо горячие головы среди наших современников предлагают на эти «недружественные акты» «решительно ответить», потому что не можем же мы просто так терпеть подобное от соседей. Горячим головам кажется, что они руководствуются логикой военного времени. В реальности логика у времени совсем другая, и чтобы это почувствовать, нужно почаще напоминать себе и другим, какая против России ведется война.

Речь сейчас не о боях с ВСУ – о них забыть невозможно. Война ведется сразу в нескольких измерениях. И это совсем не «битва за респект» – это война на уничтожение. Для того чтобы в ней выстоять, нужно быть не непоколебимым, а, наоборот, очень гибким.

В частности, против нас ведется экономическая война, главным инструментом которой остаются санкции и так называемые вторичные санкции.

Это попытка Запада создать в России дефицит по ощутимым или даже по критичным для промышленности и инфраструктуры позициям. Выход из ситуации – искать альтернативных поставщиков или альтернативные пути поставок, если эти позиции можно достать только на Западе.

То, что Казахстан и Турция стали тем самым альтернативным путем поставок, в Европе поняли по цифрам: объемы закупок запрещенных к ввозу в Россию товаров там резко выросли. Это нельзя назвать чем-то априори противозаконным (не говоря уже о том, что Москва сами санкции считает противозаконными), но делает экономическую войну с нами менее эффективной.

К шантажу сразу подключился Вашингтон: США как поставщик чего-либо в РФ не имели критического значения и в лучшие годы, но они на этой войне – главный администратор. Партнерам России поставили ультиматум: или вы останавливаете реэкспорт, или мы накладываем вторичные санкции – не поставляем ту же номенклатуру товаров уже вам.

То есть если тот же Казахстан отвергает ультиматум, результат для России будет аналогичный тому, как если бы принял – окно для «серого экспорта» закроется. При этом Запад убивает двух зайцев сразу: обостряет экономическую войну и закладывает конфликт между Россией и ее союзником (тоже в обоих случаях: часть казахстанской элиты будет резко против того, чтобы пострадать чисто из солидарности с Москвой).

Есть ли третий путь? При определенной гибкости – есть. Можно подробно обсудить проблему между союзниками – ради сокращения издержек и расширения пространства для маневра. Можно заявить о введении системы контроля за товарами (между РФ и Казахстаном как частями ЕАЭС свободное движение товаров, услуг и рабочей силы) ради «закрытия дыр», но условиться с Москвой о появлении «щелей». В массе все это осложнит процесс реэкспорта, но исключения, например, по особо чувствительным позициям – это лучше, чем ничего.

Комментируя ситуацию с введением электронного контроля, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков так и заявил: Россия и Казахстан являются союзниками и большими друзьями, и Москва продолжает тесные контакты с партнерами, чтобы минимизировать риски.

Возможно, кому-то хотелось бы, чтобы это было проговорено иначе – четче. Типа так: мы договорились с Астаной, как обдурить Запад. Таким «кто-то» и надо напоминать, что против России ведут войну, что под давлением и ударами также находятся наши союзники, что среди наших врагов – не только идиоты, чтоб проговаривать свои уловки и маневры вслух.

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Также против России ведут информационную войну – изощренную и с огромным количеством целей. Эти цели могут находиться внутри России или вне ее, но в их глазах РФ и ее действия должны выглядеть чем хуже, тем лучше.

Спекулятивные разговоры о предательстве союзников – испытанный метод информвойны. Вовремя поднятая волна возмущения не только ухудшает отношения между, собственно, союзниками, но и внушает чувства апатии, тоски, обреченности. Если тебя предали, ты слаб, а если предали самые близкие, безнадежен – поражение всегда одиноко.

Люди, даже из лучших побуждений поднимающие гвалт вокруг очередного «предательства России ее союзником», как бы затаскано это ни звучало, льют воду на мельницу врага. Им не приходит в голову, что отбиваться одновременно от США, ЕС и НАТО даже для крупной страны тяжело, не говоря уже о маленьких. Сербия вообще окружена историческими врагами и жизненно зависима от ЕС, но уже больше года непонятно как сопротивляется давлению и санкции против нас не вводит. Таким вещам нужно придавать большее значение, чем отправке гумпомощи на Украину.

«Война это не просто кто кого перестреляет, война это кто кого передумает», – говорил герой кинофильма «А зори здесь тихие». Это касается и экономической войны, где все призовые – в деньгах, и пропагандистской, когда смущенное общество начинает источать неуверенность, подозрительность, внутреннюю агрессию и страх.

Гибкость в тактике, доверие в отношениях и информационная гигиена – наш лом против их приема, они не менее важны в противостоянии великих держав, чем самое современное оружие. Регулярные напоминания о том, что наши враги – американцы действуют откровенно бандитскими методами шантажа и рэкета, чего в послевоенном мире быть не должно, тоже служат общему делу.

А одна из помех этому делу – белки-истерички, превращающие любой тактический прием в повод для раздора и пессимизма.