Истерики о «странах-предателях» помогают врагам России

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31 марта, пятница  |  Последнее обновление — 23:59  |  vz.ru
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Как новая валюта России поможет в противостоянии с Западом

В России стартует эксперимент по новой валюте Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Россия запускает пилотное использование цифрового рубля. На первый взгляд, особой разницы с привычным безналичным рублем нет. Однако в реальности цифровой рубль вобрал в себя как все достоинства безналичных расчетов, так и целый список дополнительных удобных и выгодных преимуществ. Причем не только для простых граждан, но и для всего государства в геополитическом плане. Как цифровой рубль поможет России в противостоянии с Западом?  Подробности...
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ЕС готовит силовой план на случай провала контрнаступления ВСУ

Венгрия вновь заговорила об отправке европейских военных на Украину EyePress News/Reuters
В Будапеште вновь заговорили о возможной отправке европейских войск на Украину. На этот раз премьер Виктор Орбан допустил, что речь пойдет о некоем миротворческом контингенте военных стран ЕС. Почему руководство Венгрии третий раз за месяц предупреждает об отправке евровойск на Украину и как эти заявления связаны с анонсированным весенним контрнаступлением ВСУ? Подробности...
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Поумневшие советские авиабомбы меняют ход СВО

Украинская армия жалуется, что по ее позициям почти ежедневно прилетают «умные» бомбы Евгений Биятов/РИА Новости
Украинские власти заявили о новой угрозе – российских планирующих авиабомбах. Они сбрасываются авиацией вне зоны действия ПВО Украины и способны пролететь десятки километров, чтобы затем нанести точный и мощный удар. Украинское командование говорит, что эти умные крылатые фугасы теперь применяются против ВСУ едва ли не ежедневно. Так ли это или с помощью таких жалоб Киев просто выпрашивает у Запада истребители? Подробности...
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«Зерновая сделка» лишает Киев поддержки Евросоюза

Украинское зерно больше не нравится Европе REUTERS
Евросоюз внезапно начал вести себя по отношению к Украине крайне двусмысленно, если не сказать предательски. Иначе сложно назвать те требования к Киеву, которые прямо сейчас обсуждают некоторые европейские лидеры. Речь идет о поставках украинского зерна, в том числе в рамках так называемой зерновой сделки. В Европе начинают понимать, что Украина обходится слишком дорого. Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Победить русофобию в себе

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Ненависть к русским началась с нашего многолетнего одобрения русофобии внутри России, с неуважения к самим себе. Ведь если ты не уважаешь свой народ, свою страну, кто будет уважать тебя? Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Европа пытается сохранить Китай как альтернативу США

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Замена доллара и евро на юань внутри российской финансовой системы – процесс неминуемый, но имеющий свои пределы. Таким образом бизнес и население просто уходят от рисков, связанных с валютами недружественных стран. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Какую модель мира способен предложить Китай

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Мы в России уже решили жить своим умом и идти своим путем, учась у соседей по планете, но не пытаясь никого копировать. Поэтому восход Поднебесной Россия встречает со спокойным оптимизмом. Подробности...
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Новая Концепция внешней политики России

МИД Украины меняет тактику

Зеленский проговорился насчет Артемовска

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Шойгу наградил девушек-военных за отражение атаки на Севастополь

Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
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Во Франции усилились протесты против пенсионной реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Москве

В Большом Кремлевском дворце прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры общались более трех часов. Сначала беседа проходила в узком составе с участием членов делегаций, а затем переговоры продолжились в расширенном формате
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Истерики о «странах-предателях» помогают врагам России

    В отношениях с соседями, подвергающимися давлению ЕС и США, России очень важна гибкость
    		  
    31 марта 2023, 23:00
    Фото: Тимур Батыршин/Sputnik/РИА Новости
    Текст: Дмитрий Бавырин

    В Казахстане вводят систему учета грузов, которая должна перекрыть «серый экспорт» западных товаров в РФ. Ранее похожим образом поступили в Турции. Есть вопросы в отношениях Москвы и с такими союзниками, как Армения и Сербия. Запад оказывает на все эти страны беспрецедентное давление. Но насколько разговоры о том, что Россию опять «предали», соответствуют действительности?

    С 1 апреля Казахстан вводит систему онлайн-контроля за передвижением иностранных товаров: что за номенклатура, откуда попадает, куда уходит – все в режиме реального времени. Местные чиновники упирают на то, что тем самым покончат с такими нарушениями, как оформление документов на подставных лиц и тех, кто признан банкротом по суду.

    Однако значительно больше это похоже на попытку «закрыть дыры», через которые в Россию поступает «серый экспорт» – товары, на которые наложены западные санкции.

    Известно, что на Астану постоянно давили власти США и ЕС. Но больше года, как свидетельствуют российские поставщики «подсанкционных» товаров, они могли более-менее спокойно работать. Теперь это будет скорее привилегией.

    В Рунете казахстанское нововведение восприняли неоднозначно: действия Астаны расцениваются некоторыми как предательство. Время сейчас настолько нервное, что в предательстве периодически подозревают всех союзников – даже тех, кто союзником на самом деле и не является.

    Турки тоже вроде как затыкают дыры для «серого экспорта». Сербы вдруг направили гуманитарную помощь на Украину. У армян подозрительные манипуляции с Римским статутом. Индия за подозрительно антироссийскую резолюцию проголосовала. «Кругом измена, трусость и обман», – писал один российский император по схожему поводу.

    Особо горячие головы среди наших современников предлагают на эти «недружественные акты» «решительно ответить», потому что не можем же мы просто так терпеть подобное от соседей. Горячим головам кажется, что они руководствуются логикой военного времени. В реальности логика у времени совсем другая, и чтобы это почувствовать, нужно почаще напоминать себе и другим, какая против России ведется война.

    Речь сейчас не о боях с ВСУ – о них забыть невозможно. Война ведется сразу в нескольких измерениях. И это совсем не «битва за респект» – это война на уничтожение. Для того чтобы в ней выстоять, нужно быть не непоколебимым, а, наоборот, очень гибким.

    В частности, против нас ведется экономическая война, главным инструментом которой остаются санкции и так называемые вторичные санкции.

    Это попытка Запада создать в России дефицит по ощутимым или даже по критичным для промышленности и инфраструктуры позициям. Выход из ситуации – искать альтернативных поставщиков или альтернативные пути поставок, если эти позиции можно достать только на Западе.

    То, что Казахстан и Турция стали тем самым альтернативным путем поставок, в Европе поняли по цифрам: объемы закупок запрещенных к ввозу в Россию товаров там резко выросли. Это нельзя назвать чем-то априори противозаконным (не говоря уже о том, что Москва сами санкции считает противозаконными), но делает экономическую войну с нами менее эффективной.

    К шантажу сразу подключился Вашингтон: США как поставщик чего-либо в РФ не имели критического значения и в лучшие годы, но они на этой войне – главный администратор. Партнерам России поставили ультиматум: или вы останавливаете реэкспорт, или мы накладываем вторичные санкции – не поставляем ту же номенклатуру товаров уже вам.

    То есть если тот же Казахстан отвергает ультиматум, результат для России будет аналогичный тому, как если бы принял – окно для «серого экспорта» закроется. При этом Запад убивает двух зайцев сразу: обостряет экономическую войну и закладывает конфликт между Россией и ее союзником (тоже в обоих случаях: часть казахстанской элиты будет резко против того, чтобы пострадать чисто из солидарности с Москвой).   

    Есть ли третий путь? При определенной гибкости – есть. Можно подробно обсудить проблему между союзниками – ради сокращения издержек и расширения пространства для маневра. Можно заявить о введении системы контроля за товарами (между РФ и Казахстаном как частями ЕАЭС свободное движение товаров, услуг и рабочей силы) ради «закрытия дыр», но условиться с Москвой о появлении «щелей». В массе все это осложнит процесс реэкспорта, но исключения, например, по особо чувствительным позициям – это лучше, чем ничего.

    Комментируя ситуацию с введением электронного контроля, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков так и заявил: Россия и Казахстан являются союзниками и большими друзьями, и Москва продолжает тесные контакты с партнерами, чтобы минимизировать риски. 

    Возможно, кому-то хотелось бы, чтобы это было проговорено иначе – четче. Типа так: мы договорились с Астаной, как обдурить Запад. Таким «кто-то» и надо напоминать, что против России ведут войну, что под давлением и ударами также находятся наши союзники, что среди наших врагов – не только идиоты, чтоб проговаривать свои уловки и маневры вслух.

    Также против России ведут информационную войну – изощренную и с огромным количеством целей. Эти цели могут находиться внутри России или вне ее, но в их глазах РФ и ее действия должны выглядеть чем хуже, тем лучше.

    Спекулятивные разговоры о предательстве союзников – испытанный метод информвойны. Вовремя поднятая волна возмущения не только ухудшает отношения между, собственно, союзниками, но и внушает чувства апатии, тоски, обреченности. Если тебя предали, ты слаб, а если предали самые близкие, безнадежен – поражение всегда одиноко.

    Люди, даже из лучших побуждений поднимающие гвалт вокруг очередного «предательства России ее союзником», как бы затаскано это ни звучало, льют воду на мельницу врага. Им не приходит в голову, что отбиваться одновременно от США, ЕС и НАТО даже для крупной страны тяжело, не говоря уже о маленьких. Сербия вообще окружена историческими врагами и жизненно зависима от ЕС, но уже больше года непонятно как сопротивляется давлению и санкции против нас не вводит. Таким вещам нужно придавать большее значение, чем отправке гумпомощи на Украину.

    «Война это не просто кто кого перестреляет, война это кто кого передумает», – говорил герой кинофильма «А зори здесь тихие». Это касается и экономической войны, где все призовые – в деньгах, и пропагандистской, когда смущенное общество начинает источать неуверенность, подозрительность, внутреннюю агрессию и страх.

    Гибкость в тактике, доверие в отношениях и информационная гигиена – наш лом против их приема, они не менее важны в противостоянии великих держав, чем самое современное оружие. Регулярные напоминания о том, что наши враги – американцы действуют откровенно бандитскими методами шантажа и рэкета, чего в послевоенном мире быть не должно, тоже служат общему делу.

    А одна из помех этому делу – белки-истерички, превращающие любой тактический прием в повод для раздора и пессимизма. 
     
     
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