Истерики о «странах-предателях» помогают врагам России
|
Фото: Тимур Батыршин/Sputnik/РИА Новости
Текст: Дмитрий Бавырин
В Казахстане вводят систему учета грузов, которая должна перекрыть «серый экспорт» западных товаров в РФ. Ранее похожим образом поступили в Турции. Есть вопросы в отношениях Москвы и с такими союзниками, как Армения и Сербия. Запад оказывает на все эти страны беспрецедентное давление. Но насколько разговоры о том, что Россию опять «предали», соответствуют действительности?
С 1 апреля Казахстан вводит систему онлайн-контроля за передвижением иностранных товаров: что за номенклатура, откуда попадает, куда уходит – все в режиме реального времени. Местные чиновники упирают на то, что тем самым покончат с такими нарушениями, как оформление документов на подставных лиц и тех, кто признан банкротом по суду.
Однако значительно больше это похоже на попытку «закрыть дыры», через которые в Россию поступает «серый экспорт» – товары, на которые наложены западные санкции.
Известно, что на Астану постоянно давили власти США и ЕС. Но больше года, как свидетельствуют российские поставщики «подсанкционных» товаров, они могли более-менее спокойно работать. Теперь это будет скорее привилегией.
В Рунете казахстанское нововведение восприняли неоднозначно: действия Астаны расцениваются некоторыми как предательство. Время сейчас настолько нервное, что в предательстве периодически подозревают всех союзников – даже тех, кто союзником на самом деле и не является.
Турки тоже вроде как затыкают дыры для «серого экспорта». Сербы вдруг направили гуманитарную помощь на Украину. У армян подозрительные манипуляции с Римским статутом. Индия за подозрительно антироссийскую резолюцию проголосовала. «Кругом измена, трусость и обман», – писал один российский император по схожему поводу.
Речь сейчас не о боях с ВСУ – о них забыть невозможно. Война ведется сразу в нескольких измерениях. И это совсем не «битва за респект» – это война на уничтожение. Для того чтобы в ней выстоять, нужно быть не непоколебимым, а, наоборот, очень гибким.
В частности, против нас ведется экономическая война, главным инструментом которой остаются санкции и так называемые вторичные санкции.
Это попытка Запада создать в России дефицит по ощутимым или даже по критичным для промышленности и инфраструктуры позициям. Выход из ситуации – искать альтернативных поставщиков или альтернативные пути поставок, если эти позиции можно достать только на Западе.
То, что Казахстан и Турция стали тем самым альтернативным путем поставок, в Европе поняли по цифрам: объемы закупок запрещенных к ввозу в Россию товаров там резко выросли. Это нельзя назвать чем-то априори противозаконным (не говоря уже о том, что Москва сами санкции считает противозаконными), но делает экономическую войну с нами менее эффективной.
К шантажу сразу подключился Вашингтон: США как поставщик чего-либо в РФ не имели критического значения и в лучшие годы, но они на этой войне – главный администратор. Партнерам России поставили ультиматум: или вы останавливаете реэкспорт, или мы накладываем вторичные санкции – не поставляем ту же номенклатуру товаров уже вам.
То есть если тот же Казахстан отвергает ультиматум, результат для России будет аналогичный тому, как если бы принял – окно для «серого экспорта» закроется. При этом Запад убивает двух зайцев сразу: обостряет экономическую войну и закладывает конфликт между Россией и ее союзником (тоже в обоих случаях: часть казахстанской элиты будет резко против того, чтобы пострадать чисто из солидарности с Москвой).
Есть ли третий путь? При определенной гибкости – есть. Можно подробно обсудить проблему между союзниками – ради сокращения издержек и расширения пространства для маневра. Можно заявить о введении системы контроля за товарами (между РФ и Казахстаном как частями ЕАЭС свободное движение товаров, услуг и рабочей силы) ради «закрытия дыр», но условиться с Москвой о появлении «щелей». В массе все это осложнит процесс реэкспорта, но исключения, например, по особо чувствительным позициям – это лучше, чем ничего.
Комментируя ситуацию с введением электронного контроля, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков так и заявил: Россия и Казахстан являются союзниками и большими друзьями, и Москва продолжает тесные контакты с партнерами, чтобы минимизировать риски.
Возможно, кому-то хотелось бы, чтобы это было проговорено иначе – четче. Типа так: мы договорились с Астаной, как обдурить Запад. Таким «кто-то» и надо напоминать, что против России ведут войну, что под давлением и ударами также находятся наши союзники, что среди наших врагов – не только идиоты, чтоб проговаривать свои уловки и маневры вслух.
Также против России ведут информационную войну – изощренную и с огромным количеством целей. Эти цели могут находиться внутри России или вне ее, но в их глазах РФ и ее действия должны выглядеть чем хуже, тем лучше.
Спекулятивные разговоры о предательстве союзников – испытанный метод информвойны. Вовремя поднятая волна возмущения не только ухудшает отношения между, собственно, союзниками, но и внушает чувства апатии, тоски, обреченности. Если тебя предали, ты слаб, а если предали самые близкие, безнадежен – поражение всегда одиноко.
Люди, даже из лучших побуждений поднимающие гвалт вокруг очередного «предательства России ее союзником», как бы затаскано это ни звучало, льют воду на мельницу врага. Им не приходит в голову, что отбиваться одновременно от США, ЕС и НАТО даже для крупной страны тяжело, не говоря уже о маленьких. Сербия вообще окружена историческими врагами и жизненно зависима от ЕС, но уже больше года непонятно как сопротивляется давлению и санкции против нас не вводит. Таким вещам нужно придавать большее значение, чем отправке гумпомощи на Украину.
«Война это не просто кто кого перестреляет, война это кто кого передумает», – говорил герой кинофильма «А зори здесь тихие». Это касается и экономической войны, где все призовые – в деньгах, и пропагандистской, когда смущенное общество начинает источать неуверенность, подозрительность, внутреннюю агрессию и страх.
Гибкость в тактике, доверие в отношениях и информационная гигиена – наш лом против их приема, они не менее важны в противостоянии великих держав, чем самое современное оружие. Регулярные напоминания о том, что наши враги – американцы действуют откровенно бандитскими методами шантажа и рэкета, чего в послевоенном мире быть не должно, тоже служат общему делу.
А одна из помех этому делу – белки-истерички, превращающие любой тактический прием в повод для раздора и пессимизма.