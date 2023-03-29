«Политическая близорукость» Пашиняна грозит Армении потерей ориентации

Пророссийские силы в Армении обвинили правительство Никола Пашиняна в «политической слепоте» – после того, как Ереван получил «черную метку» из Москвы. Скандал начался с того, что власти Армении на прошлой неделе запустили процесс подключения к работе Гаагского суда. Любопытно, они действительно не заметили, что такое решение оскорбительно для Москвы, или Пашинян нарочно пошел на провокацию?

Во вторник Конституционный суд Армении обнародовал полный текст своего решения о том, соответствует ли Основному закону этой закавказской республики Римский статут 1998 года Международного уголовного суда (МУС). Тем самым дан зеленый свет для вступления Армении в круг государств, на которые распространяется юрисдикция этого суда, расположенного в Гааге.

Решение КС считается окончательным и вступает в силу с момента публикации. Армянские судьи свою работу закончили, однако борьба армянских политиков вокруг этого вердикта только начинается.

Спустя несколько часов со своим заявлением выступила главная сила оппозиции – Республиканская партия, которая до прихода Никола Пашиняна к власти была правящей. Исполком партии назвал решение примкнуть к числу участников МУСа «политической слепотой», грозящей непредсказуемыми последствиями. Как считают республиканцы, суд в Гааге – чрезвычайно политизированный орган, «и совсем не случайно, что даже такие могущественные державы, как США, Китай и Россия, являющиеся постоянными членами Совета Безопасности ООН, не подписали или не ратифицировали этот статут и не намерены этого делать и в будущем».

«Явная политическая близорукость – думать, что присоединение к этому суду когда-либо может быть использовано для защиты интересов Армении», – считает исполком.

Республиканскую партию возглавляет третий президент Армении (2008–2018) Серж Саргсян, а одним из ее неформальных лидеров считается второй президент Роберт Кочарян (1998–2008). Как рассказывали ранее в Кремле, Кочаряна и российского лидера Владимира Путина связывают «давние добрые отношения».

В российском парламенте напоминают, что премьер-министр Никол Пашинян в свое время добился полной покорности Конституционного суда – в частности, состав КС был разбавлен ставленниками премьера, один из которых занял пост председателя.

«Говорить о самостоятельности армянского КС не приходится. Известно, что летом 2020 года его прежний председатель Грайр Товмасян подвергся остракизму. Было даже организовано давление на него лично, на его семью, – и все ради того, чтобы Товмасян покинул кресло председателя. В итоге КС превратился в придаток к правительству», – рассказал газете ВЗГЛЯД Константин Затулин, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Вот почему, по мнению депутата, Пашинян сам стоит за скандальным решением КС, вызвавшим гнев Москвы, «хотя он явно не ожидал такого эффекта».

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Ереван слишком заигрался, заметил по этому поводу политолог Марат Баширов. «Правительственные депутаты в интервью не стесняются говорить о том, что Путина нужно арестовать, если он приедет в Армению. Это и не только это сказал в беседе с журналистами Гагик Мелконян, который представляет правящую сейчас в Армении партию – а значит, и интересы Пашиняна», – сообщил эксперт в своем Telegram-канале.

Как известно, Римский статут (устав) Международного уголовного суда был подписан в 1998 году. Армения подписала эту хартию в 1999 году, но так и не ратифицировала. Процесс ратификации был остановлен первым решением КС от 2004 года, которым римский документ был признан противоречащим Основному закону Армении.

Однако с тех пор конституция дважды менялась, поэтому правительство Пашиняна получило повод вновь обратиться в КС, когда в декабре оно решило возобновить процесс ратификации. В правительстве пообещали: благодаря МУС появится возможность «призвать Азербайджан к ответу» за совершенные в Карабахе военные преступления.

20 марта спикер парламента Ален Симонян сообщил, что КС скоро рассмотрит этот запрос. Это было через три дня после того, как МУС выдал «ордер на арест» Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине.

Как только в прошлую среду Конституционный суд Армении одобрил римский документ, представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал диалог Москвы и Еревана по этому поводу. В понедельник замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин принял посла Армении Вагаршака Арутюняна. В тот же вечер источник в российском МИДе сообщил, что Москва считает абсолютно неприемлемыми планы Еревана – «на фоне недавних незаконных и юридически ничтожных «ордеров» МУС в отношении российского руководства». Как сказал источник ТАСС, армянская сторона предупреждена «о крайне негативных» для двусторонних отношений последствиях.

Во вторник в ереванской прессе стали появляться заявления юристов, призванные, видимо, успокоить опасения Москвы. Так, специалист по международному праву, адвокат Арам Орбелян заявил изданию News.ru, что ратификация статута «не дает права задержать Владимира Путина». Правда, юрист ничем не подкрепил подобный вывод.

Директор ереванского Института Кавказа Александр Искандарян считает, что в Москве напрасно тревожатся и произошло обычное совпадение.

«В Армении этот процесс вообще не рассматривался как что-то имеющее отношение к России и лично к Путину.

Ратификация длится уже четверть века. Чтобы закончить процесс и принять статут, еще потребуется согласие парламента и правительства, – говорит директор Института Кавказа Александр Искандарян. – Я вполне могу себе представить, что дело даже теперь не ускорится, что голосование в парламенте произойдет через годы».

Искандарян не уверен и в том, что с помощью МУС Еревану когда-нибудь удастся «привлечь к ответственности» Баку. «Бог знает, когда это будет, если вообще будет. Говорить об этом рано. Армения еще даже не приняла римский документ. Никаких исков в суде она инициировать не может, – сказал политолог. – Однако цель Еревана – любым способом привлечь международное внимание к тому, что происходит в зоне армяно-азербайджанского конфликта. А сегодня этот конфликт оказался в тени того, что происходит на Украине». В этих условиях само по себе подключение Еревана к деятельности Гаагского суда придаст новое звучание теме конфликта в Карабахе, полагает эксперт.

При этом Искандарян не берется назвать армянский КС полностью независимым от правительства органом власти.

«Процесс отдаления Еревана от Москвы начался давно. Армения, очевидно, намерена двигаться в сторону Запада, и решение о присоединении к Римскому статуту – наглядное тому подтверждение. За десятилетия достаточно близких отношений у обеих сторон накопилось много вопросов друг к другу. Апогеем стала вторая карабахская война, в которой Армения рассчитывала на безоговорочную поддержку России», – заявил ранее в интервью газете ВЗГЛЯД Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

«В Ереване Россию воспринимают как иностранное государство, общаться с которым необходимо лишь на основе прагматичных интересов. И в этом плане «развод» стран становится неизбежным», – предполагает Трухачев. «Конечно, подобное решение Москва не оставит без внимания. Россия могла бы пересмотреть миграционную политику в отношении кавказской республики, ведь достаточно много граждан этой страны до сих пор приезжают к нам на заработки. Еще одним направлением для нашего ответа могло бы стать сокращение потоков инвестиций в Армению», – предлагает Трухачев.

«Я-то никогда не верил в пророссийскую ориентацию Пашиняна. До прихода к власти в 2018 году он построил свою карьеру на выпадах в адрес Москвы, говорил о ненужности российской военной базы в Армении, о ненужности участия в ОДКБ. Теперь в Ереване уже на официальном уровне звучат сомнения в пользе от ОДКБ. На поверхность выходит то, о чем в окружении Пашиняна на самом деле давно мечтали и постепенно пытались реализовать», – полагает Затулин.

Теперь же соратники Пашиняна устроили явно антироссийский жест – решением КС они намекают, что могут объявить «невъездным» главу российского государства, возмущается депутат Госдумы.

«Желание потрафить западным партнерам, к числу которых относится и Международный уголовный суд в Гааге, сыграло с Пашиняном злую шутку.

Москва пригрозила «негативными последствиями». Понятно, что основное внимание Москвы обращено сейчас на конфликт вокруг Украины. В этой ситуации, похоже, Запад кажется Пашиняну сейчас более могущественной силой. А ему главное – сохранить себя у власти. Вот почему он пытается заменить одного союзника, который до сих пор помогал ему удержаться, на другого», – подытожил депутат.

Сам Пашинян во вторник предпочел игнорировать упреки, звучавшие из уст оппозиции. Зато его канцелярия вечером объявила: глава правительства принял приглашение президента США Джо Байдена принять участие во «Саммите за демократию», который планируется в онлайн-формате 29-30 марта. Всего Вашингтон отправил приглашение на саммит лидерам 120 стран мира.

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