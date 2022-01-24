Пашинян опять всех победил

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24 января, понедельник  |  Последнее обновление — 17:39  |  vz.ru
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Как россиянам защититься от запрета долларовых операций

Джо Байден угрожает отключить Россию от доллара Владимир Трефилов/РИА Новости
Американский президент угрожает запретить российским банкам проводить операции в долларах. На фоне геополитической напряженности риски нового санкционного удара усилились. Как именно они затронут простых россиян и можно ли к ним подготовиться заранее?  Подробности...
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Почему Россия никогда не вступит в НАТО

Североатлантический альянс был собран в интересах США, и американцы всегда играли в нем роль первой скрипки REUTERS/Pascal Rossignol
Всего 20 лет назад руководство России серьезно рассматривало вопрос о вступлении в НАТО – это подтверждают и в альянсе, и в самой России. Теперь это кажется невозможным, более того, немыслимым. НАТО с тех пор не изменилось, но изменилась Россия: в наши дни теоретическая польза от членства в альянсе сменилась перспективой вреда.  Подробности...
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Морскую авиацию ВМФ срочно усиливают и обновляют

Су-24М нужно срочно менять, и именно для этого новые Су-30СМ2 поступают в Морскую авиацию tvzvezda.ru
Морская авиация ВМФ России получила первые самолеты Су-30 новой модификации СМ2. Почему эта новость исключительно важна для отечественного Военно-морского флота, какие новые возможности эти самолеты обещают дать России в борьбе на море – и какие странности сопровождают их поступление в войска? Подробности...
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Британия сдвигает свои границы к Днепру

Британские вооружения прямо сейчас поставляются на Украину Міністерство оборони України/Facebook
В последнее время Лондон стал самым активным защитником и лоббистом Киева среди западных стран, в некоторых усилиях на данном поприще превзойдя даже Соединенные Штаты. С чем связана такая активность Великобритании на украинском направлении и как это связано с анекдотическими познаниями британской дипломатии об истории России и Украины? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Зеленский мечется в поисках спасения

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Почему Зеленский решил открыто противоречить американским руководителям? Это не свойственно майданным политикам, которые публично преклоняются перед Белым домом. Подробности...

Германия выбирает между газом и принципами

Василий Федорцев
Василий Федорцев, политолог, германист
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    Пашинян опять всех победил

    После отставки фрондирующего Саркисяна (справа) нового президента подберут в окружении премьера Пашиняна (слева)
    		   24 января 2022, 17:20
    Фото: president.am/ru
    Текст: Станислав Борзяков

    Неожиданная отставка президента Армении Армена Саркисяна стала очередным политическим триумфом премьер-министра Никола Пашиняна. Многие ненавидят его как лидера «цветной революции» и соавтора поражения в Нагорном Карабахе, но этот человек по-прежнему умеет выворачивать кризисы в свою пользу и выходить сухим их воды. Переживать из-за этого нужно не России, а Британии.

    Официальная причина, по которой формальный глава армянского государства подал в отставку, - маловато власти. В объяснении на сайте Армена Саркисяна так и сказано: нет у президента Армении «конституционных инструментов влияния» на «внутреннюю и внешнюю» политику, на «вопросы войны и мира», а коли нет - прощевайте.

    Причем подано это в жанре «обманули, обидели»: когда Саркисян соглашался на президентскую должность, он якобы думал, что инструменты и возможности у него будут.

    Насчет того, что власти мало, это святая правда. В нынешней редакции армянской конституции пост президента более декоративный, чем британская монархия, по крайней мере, Елизавета II хотя бы считается верховным главнокомандующим вооруженных сил, а президент Армении - нет. Его должность существует для того, чтобы улыбаться и детей конфетами кормить, а сравнима скорее с постом президента ФРГ.

    Хорст Келлер, Кристиан Вульф, Йоахим Гаук - все эти люди с негромкими фамилиями значились главами Германии в период Ангелы Меркель. 

    Однако Саркисян лукавит, когда пишет, что готовился к другой роли. Потому что именно к роли бессильного символа его изначально и готовили. Однако история распорядилась так, что Саркисяну пришлось играть роль иную, неблагодарную и в политике редкую - роль оппозиционера на посту главы государства.

    Начиная с 2018 года, церемониальный президент Армении избирается Национальным собранием (парламентом), а вся полнота власти находится в руках премьер-министра, назначаемого все тем же парламентом по итогам выборов. Прежде Армения была типичной президентской республикой, и ее конституционный маневр имел конкретную цель - сохранение личной власти Сержа Саргсяна, которому основной закон запрещал баллотироваться на третий президентский срок подряд.

    К тому моменту армянская республика также стала типичным корпоративным государством, когда все основные активы находится под контролем «узкого круга». Очевидных вариантов с сохранением на хозяйстве «своих» было два, оба подразумевали изменение конституции - либо снять ограничения по президентским срокам (белорусско-среднеазиатский вариант), либо осуществить перераспределение власти в пользу партийного премьер-министра (грузинско-молдавский вариант). Армянам предложили пойти по второму пути, как бы «европейскому».

    Так Армен Саркисян - бывший премьер-министр, но больше дипломат, чем политик, и больше ученый-физик, чем дипломат - стал декоративным главой государства, избранным по предложению Саргсяна депутатами от правящей партии. Они же неделю спустя избрали самого Саргсяна новым, теперь уже всесильным премьер-министром.

    Этот план не учел того, что армяне почувствовали себя обманутыми - саргсянское «корпоративное государство» им до смерти надоело, они надеялись, как минимум, на смену поколений во власти. Недовольные вышли на улицы, началась - в терминологии нынешнего премьера Никола Пашиняна - «революция любви», в ходе которой Саргсян не решился на силовое подавление протестов и был вынужден выбросить белый флаг.

    После роспуска парламента альянс Пашиняна «Мой шаг» разгромно выиграл внеочередные выборы - еще недавно правящие «республиканцы» даже не смогли преодолеть избирательный барьер. Так декоративный президент Саркисян стал единственным представителем «старой» власти во власти новой, что возлагало на него миссию, к которой он готов не был - сопротивляться режиму, взявшемуся за расчистку «корпоративного государства» и зачистку людей Саргсяна.

    Потом случилась война за Нагорный Карабах, эта война была Арменией проиграна - и не в последнюю очередь благодаря как действиям, так и бездействиям правительства Пашиняна.  Горечь поражения вкупе с ощущением национального позора сделали премьера гонимой фигурой, недовольные опять вышли на улицы, а у старой элиты появился шанс вернуться во власть.

    Роль Саркисяна в таких условиях могла превратиться из декоративной в ключевую - если бы кризис, смута и война довели до того, что правительство не смогло бы нормально функционировать, президент получил бы чрезвычайные полномочия. Но правительство смогло, хотя Саркисян и старался подтолкнуть падающего, например, в послевоенном конфликте Пашиняна с военными из генштаба однозначно занял сторону последних.

    В этой битве «новых» со «старыми» (которую «старые», ветераны первой карабахской войны, пытались выдать за битву «победителей» с «предателями») все пытались апеллировать к народу, а народ рассудил неожиданно для многих. Внеочередные выборы Пашинян опять выиграл и вновь разгромно - «новая оппозиция» явно переоценила масштаб претензий армян к новой власти, недооценив собственный антирейтинг и груз прежних грехов.

    На том армянский политический кризис и завершился. Уже было похороненный молвой Пашинян подтвердил свое лидерство на национальном уровне, а его гонители получили утешительный приз - две оппозиционные фракции в новом составе Национального собрания, что в большей степени отражает реальный расклад сил, чем прежние результаты выборов. При первом сроке Пашиняна оппозицией работали «деревянные солдаты» «авторитетного» олигарха Гагика Царукяна из партии «Процветающая Армения» и сторонники вступления в НАТО из «Просвещенной Армении». 

    Так президент Саркисян, будучи заведомым чужаком в новой властной конструкции и осколком старых элит, потерял всякую мотивацию «рыпаться»: для влияния на что-либо он не имел ни полномочий, ни лояльности со стороны системы, хотя в отдельные периоды противостояния его личный рейтинг превышал рейтинг Пашиняна.

    Следующего президента сейчас ищут (если уже не нашли) в окружении премьера, с его избранием через подконтрольный парламент врагов у Пашиняна внутри власти не останется.  

    Для России это отнюдь не повод для расстройства. Да, Пашинян своенравный выскочка, посматривающий в сторону Запада, а прежние «республиканские» элиты Армении находились в хороших отношениях с нашими. Но это не относится к президенту Саркисяну лично, он - ярко выраженный англофил, бывший преподаватель Кембриджа и бывший же британский поданный. Не исключено, что теперь он вернется в «туманный альбион» и восстановит гражданство, от которого отказался из-за требований армянского законодательства к госслужащим.

    Что же касается Пашиняна, этот человек может вызывать отторжение, но крест его правда тяжел, а миссия неблагодарна - исполнять положения мирного договора с Азербайджаном, гарантом которого является Россия.

    Гораздо хуже Пашиняна для нас - армянский реваншизм, на котором как раз и пытались играть прежние элиты. Да и сам он уже не тот возмутитель спокойствия, что прежде, а временный председатель ОДКБ, согласовавший ввод коллективных сил безопасности в Казахстан для подавления то ли мятежа, то ли террористической атаки, то ли попытки революции, местами похожей на ту, которая привела к власти его самого.

    С добровольной отставкой последнего символа старой власти эта революция окончательно завершилась. Что бы ни говорил теперь Саркисян, отставка фиксирует и его личное поражение, и политическое поражение «республиканцев», а в историю войдет как попытка уйти от ответственности.

    По крайней мере, уход от ответственности остается наиболее убедительным объяснением демарша теперь уже бывшего президента. В противном случае ему бы пришлось визировать договоренности с Анкарой и Баку об урегулировании отношений - еще одном тяжелом кресте, который выпало тащить Пашиняну и всей Армении. 
     
     
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