Зачем Пашинян обвинил «Искандеры» в потере Карабаха

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24 февраля, среда  |  Последнее обновление — 22:35  |  vz.ru
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Когда заработает «Северный поток – 2»

Украина назвала дату окончания «Северного потока – 2» Stefan Sauer/Global Look Press
Чем ближе завершение «Северного потока – 2», тем активней становятся его противники. Польша и Украина предлагают президенту США Джо Байдену использовать любые средства, лишь бы остановить строительство российского газопровода. Какие этапы осталось преодолеть до завершения проекта и когда он наконец может быть введен в эксплуатацию? Подробности...
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Новая российская партия поставила амбициозную цель

Сергей Миронов, Геннадий Семигин и Захар Прилепин объединили свои партии ради успеха на выборах в Госдуму spravedlivo.ru
«Справедливая Россия» официально объединилась с партиями «Патриоты России» и «За правду». У альянса новое название и символика, а главная идея созданного союза – борьба с бедностью. Корреспондент газеты ВЗГЛЯД разбиралась, о чем спорят между собой лидеры нового объединения и как они планируют работать с молодежью. Подробности...
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Как командование Красной армии выиграло «битву с велосипедами»

Широко известно использование велосипедов в Вермахте – но и Красная армия этим не гнушалась German Federal Archives/wikimedia.org
Архивы Минобороны раскрыли одну из забытых страниц Великой Отечественной. Вступление Красной армии на территорию Германии породило новое массовое явление – захваченные советскими военными трофейные велосипеды «растаскивались и варварски использовались отдельными военнослужащими». В чем было значение велосипедов для военного дела и почему возникли злоупотребления ими? Подробности...
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Как американская энергетика оказалась бессильна перед морозами

Морозы привели даже к проблемам с водоснабжением David J. Phillip/AP/ТАСС
В Соединенных Штатах подводят итоги чрезвычайных холодов, которые за несколько дней убили десятки человек и оставили без электричества и отопления миллионы домов. Виной тому стали, конечно же, не только морозы, но и элементарная безалаберность, экологические амбиции и специфика американского образа жизни. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Варшава и Киев берут Джо Байдена «на слабо»

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
Главы МИД Польши и Украины призвали Джо Байдена помешать завершению строительства «Северного потока – 2». В обращении Варшава и Киев доказывают свою нужность США, но на самом деле преследуют свои интересы. Подробности...

Как победить мертвого Гитлера

Андрей Сорокин
Андрей Сорокин, Публицист
Дело в том, что существует одно-единственное научное доказательство внечеловечности нацистской идеологии и вредоносности политических практик фашизма: Победа советского народа в Великой Отечественной войне. Подробности...
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Эта зима доказала бессмысленность зеленой энергетики

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Вы не думайте, вы голосуйте, ведь похолодание – это потепление, война – это мир, ветряки – ваше будущее, добьемся уровня вирусов ноль, а лучше, чтобы вы все сдохли и уже не мешали планете быть прекрасной. Подробности...
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Зеленский стал диктатором

Байден увеличит США на пару штатов

Москва и Минск наказали Литву

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Планетоход Perseverance прислал первые фотографии с Марса

НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
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Мощнейшая метель заставила закрыть Крымский мост

Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧС
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Умер Андрей Мягков

В четверг в возрасте 82 лет от острой сердечной недостаточности скончался народный артист РСФСР Андрей Мягков. Актер запомнился зрителю по ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Гараж» и «Служебный роман». Коллеги называют Мягкова изумительным артистом, которому были доступны и сентимент, и драма, и трагедия, и философия
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17:52
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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Каким праздником для вас в первую очередь является День защитников Отечества 23 февраля?
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  • Профессиональным (праздник военнослужащих)

  • В равной степени и тем и другим

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Вы когда-либо брали ипотечный кредит?
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Идея какого памятника на Лубянской площади в Москве вам нравится больше?
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  • Юрию Андропову

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  • Оставить площадь свободной
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    Петр Акопов: Может ли Андропов заменить Дзержинского

    Зачем Пашинян обвинил «Искандеры» в потере Карабаха

    Никол Пашинян назвал российские ракеты одной из главных причин недавнего поражения в Карабахе    24 февраля 2021, 22:30
    Фото: Асатур Есаянц/РИА Новости
    Текст: Наталья Макарова

    Пашинян обвинил Россию в том, что поставленные Армении ракеты «Искандер» оказались бракованными – по его версии, они взрываются лишь в 10 процентах случаев. Впрочем, в том что это оружие применялось осенью в ходе конфликта есть большие сомнения - нет ни одного упавшего на территории Азербайджана обломка «Искандера». Так зачем Пашинян позволил себе столь грубый выпад в адрес Москвы именно сейчас?

    Премьер-министр Никол Пашинян во вторник выступил с неожиданно резким обвинением в адрес Москвы, по сути обвинив российский ВПК в поставках Армении некачественного, устаревшего вооружения. Причем обвинение прозвучало мимоходом в ходе пространного интервью, в котором премьер-министр пытался дать отповедь своему предшественнику, третьему президенту Сержу Саргсяну, которого сам Пашинян и сверг в ходе «бархатной революции» 2018 года.

    На прошлой неделе, впервые со времен революции Саргсян появился на телеэкранах, – с тем, чтобы персонально обвинить своего преемника в потере Карабаха в ходе недавней войны с Азербайджаном. В частности, Саргсян выразил недоумение тем, что армянская армия и не применила по Азербайджану самое мощное оружие, которое Саргсян оставил в наследство Пашиняну – оперативно-тактические комплексы (ОТРК) «Искандер».

    По словам нынешнего премьер-министра, Саргсян «сам должен знать ответы на свои вопросы».  «А может, он ответит, почему стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%», – цитировал премьер-министра «Спутник – Армения». На вопрос журналиста о том, возможен ли такой малый процент срабатываний, Пашинян ответил: «Не знаю... Может, оружие 80-х».

    В своем интервью Пашинян повторил тезис, который уже не раз высказывал ранее – о том, что в Минобороны до 2018 года, то есть при Саргсяне, процветала коррупция и что обычным делом были сделки, в ходе которых армянская армия покупала устаревшее оружие, переплачивая за него в несколько раз. По мнению премьера, это и стало одной из главных причин недавнего поражения в Карабахе (Арцахе). Из контекста интервью следует, что поставки «Искандеров» Пашинян воспринимает также в числе аналогичных коррупционных сделок.

    Стоит отметить, что само Минобороны в среду отказалось комментировать утверждения Пашиняна о низком качестве поставленных из России «Искандеров».

    Пашинян все время ищет виновных в поражении в Арцахе (Карабахе) отмечает ереванский политолог Андраник Теванян. «У него виноваты все: армянская армия, армянский народ, Арцах, Россия, Америка, но только не он сам. Николу нужно как-то отвечать на обрушившиеся на него претензии. И он не нашел ничего более умного, как назвать «Искандеры» бракованным оружием. Все понимают, что это вранье», – сказал эксперт.

    Эксперты обратили внимание, что в качестве своей трибуны Пашинян выбрал издание 1in.am., которое считается самым прозападным в Армении, и с которым премьер-министр уже давно не общался. «Пашинян системно работает на обострение отношений с Москвой, в какой-то степени, даже провоцируя их разрыв. Ведь пайщиками нынешней власти являются, в том числе, западные структуры, – напомнил Теванян. – Все НПО, которые задействованы против России, Армении, армяно-российских отношений, против нашей системы безопасности, против ОДКБ – они все сейчас у власти: в исполнительной власти, в парламенте, в суде, в силовых структурах».

    Ссоры с Москвой захотел сейчас либо сам Пашинян, либо об этом его попросили его западные друзья и он вынужден их слушаться, в свою очередь полагает российский эксперт, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве Геворг Мирзаян. «Он заявил, что Карабах сдали в том числе и потому, что Москва якобы изменила свою позицию – грубо говоря, что Россия его «кинула». Он намекает на то, что Карабах сдан из-за русских, а не из-за Пашиняна», – резюмировал эксперт.

    Ереванские эксперты считают, что российским оружейникам и военным не стоит принимать заявление Пашиняна на свой счет, поскольку оно было сделано в запале, в ходе заочной полемики с экс-президентом Саргсяном.

    «Эти слова не имеют отношения к качеству «Искандеров» как вооружения,

    – заверил директор ереванского Института Кавказа Александр Искандарян. – Их надо оценивать в рамках политического процесса, в рамках обмена обвинениями между нынешней властью и оппозиционными силами».

    Хотя Пашиняну удалось удержать власть по итогам жесткого противоборства с оппозицией в ноябре-декабре, сразу после потери Карабаха, политический кризис продолжается. Так, во вторник толпа оппозиции, требуя отставки Пашиняна как виновника поражения в Карабахе, вновь перекрыла улицы в центре Еревана. Противникам премьера уже несколько раз за последние дни удавалось останавливать движение на улицах, примыкающих к его резиденции. В среду сторонники оппозиционного «Движения за спасение родины» начали акцию неповиновения в стенах Ереванского университета, сообщил ТАСС.

    Тем временем в Москве, среди военных аналитиков, высказывание Пашиняна вызвало недоумение. Во-первых, его замечание про «оружие 80-х» многие из них сочли дилентантским – ведь в 1980-х годах ОТРК «Искандер» просто не существовало. Эти системы были впервые представлены публике в 1999 году, а на вооружение российской армией приняты в 2006-м. Кроме того, «Искандеры» считаются гордостью российского ВПК, одним из самых надежных видов нашего оружия. О своем желании купить эти комплексы заявили уже многие ведущие страны мира, к примеру, Саудовская Аравия.

    Армения стала первой из зарубежных стран, получившей «Искандеры» – в сентябре 2016 года эти комплексы появились на параде по случаю Дня независимости республики. Насколько известно, в распоряжении армянских военных был передан экспортный вариант «Искандер-Э» с дальностью до 280 км. Для сравнения, модификации «Искандер-М» и «Искандер-К», стоящие на вооружении у российской армии, поражают цели до 500 км. Система предназначена для уничтожения комплексов ПВО и ПРО противника, а также стратегических объектов, например, командных пунктов противника.

    Кроме того, российские военные эксперты уверены, что «Искандерами» в ходе войны в Карабахе вообще никто не стрелял. «Данных о применении комплексов в ходе конфликта не поступало. При этом ракеты, которые падали на территории Азербайджана, известны всем. Баку их демонстрировал», – напомнил доктор военных наук Константин Сивков. Он пояснил, что ОТРК «Искандер» – это довольно большие по своим размерам комплексы». «Падение ракет не могло пройти незамеченным для противника. Поскольку Азербайджан не показал ни одной упавшей на его территории ракеты этого типа, мы можем сделать вывод о том, что таких падений не было», – делает вывод собеседник.

    «К тому же, – продолжил Сивков, – вряд ли на территории Азербайджана работают армянские эксперты, которые анализируют состояние упавших там ракет и докладывают об этом Пашиняну». Аналитик напомнил о том, что «Искандеры» эффективно применялись в Сирии – «там они все взрывались». «Потому никаких доказательств плохого качества ракет у главы Армении нет», – подчеркнул он.  

    На ваш взгляд

     
    Какая из сторон конфликта вокруг Нагорного Карабаха имеет в ваших глазах большую моральную правоту?



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    Схожей точки зрения придерживается член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии России, полковник запаса Виктор Мураховский. «Армения не применяла ракеты «Искандер» в ходе конфликта в Нагорном Карабахе. Потому заявление премьер-министра республики носит исключительно политический характер», – подчеркнул Мураховский.

    Однако в общественном мнении Армении укоренилось мнение, что в осенней войне «Искандеры» все же применялись, хотя официально ни Москва, ни сам Ереван эту версию не подтверждали. Первым эту версию запустил еще в ноябре бывший глава службы военного контроля минобороны Армении Мовсес Акопян. Ее активно поддерживают многие оппозиционеры, только, по их мнению, из-за преступной медлительности Пашиняна использовались слишком поздно.

    «Искандеры» использовались в последние дни конфликта в районе Шуши, – утверждает в интервью газете ВЗГЛЯД Мирзаян. – Это я говорю со ссылкой на армянских военных, которые говорили, что «Искандеры» использовались на последнем этапе войны в битве за Шушу. Но тогда, когда их было уже относительно бессмысленно использовать».

    Мирзаян подчеркнул: «Армянские военные говорят о том, что они давно призывали Пашиняна применить это оружие против азербайджанских стратегических объектов или хотя бы скоплений живой силы. А Пашинян давал запрет. Почему? Потому что собирался сдавать Карабах».

    Как и многие другие, Саргсян обвиняет нынешнего премьера в том, что тот не использовал то оружие, которое дала армянам Россия для защиты Карабаха, подчеркнул собеседник. «Это обвинение господину Пашиняну было нечем крыть, – указал Мирзаян. – Но он попытался ответить – дескать, русские поставили плохое оружие, это были какие-то неправильные ракеты, якобы ставшие частью коррупционной сделки между Саргсяном и российским Минобороны».  

    Ереванский политолог Андраник Теванян возражает: «Не было никаких официальных сообщений о том, что были использованы «Искандеры». Об этом говорили оппозиционные деятели, журналисты, но потом информация опровергалась. Заявляли, что «Искандер» применялся в боях за Шушу, но как именно и когда никто до сих пор не объяснил».


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