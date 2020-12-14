Российским миротворцам в Карабахе пришлось показать свою силу

Боевые действия в Карабахе внезапно едва не возобновились, опять появились погибшие и раненые. В ситуацию пришлось срочно вмешаться российским миротворцам. Что именно произошло, почему азербайджанская сторона выглядит в этой истории более виноватой - и какие упущения в соглашении о перемирии спровоцировали инцидент?

Российским миротворцам в Карабахе впервые пришлось физически вмешаться в боестолкновение между армянскими (карабахскими) и азербайджанскими войсками. Оружие применять, слава Богу, не пришлось, оказалось достаточно просто появления в районе боев крупного подразделения миротворцев, чтобы развести всех по углам.

Из-за чего возник конфликт?

В глубоком тылу аазербайджанских войск в ходе их продвижения с юга на Лачин и Шушу остались несколько армянских сел и оборонительные позиции карабахцев в лесистых горах. Азербайджанцы продвигались быстро к своим основным целям, просто обходя карабахские позиции и села, если те не сдавались и не гибли. Вся оборонительная группировка армян по южной кромке гор в бывшем Гадрутском районе Нагорного Карабаха оказывалась в окружении. Впоследствии и премьер Армении Пашинян, и армянские военные утверждали, что именно угроза полного окружения почти 20-тысячной армянской группировки на южном фланге стала чуть ли не главной причиной подписания перемирия.

Основная часть армянских сил с этих позиций давно выведена, ушли оттуда и все мирные жители. Но в лесных массивах у сел Хцаберд и Хин (Старый) Тагер остались отдельные группы и гарнизоны карабахских военнослужащих, не ушедшие со своих позиций по идейным соображениям. В этом районе армянские силы ранее оказали наступавшим азербайджанским частям яростное сопротивление и остановили азербайджанскую колонну, двигавшуюся через них на Шушу. Колонна эта, потыкавшись в высоты у Хцаберда, просто их обошла с фланга и пошла дальше.

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В этот район идет дорога на Гадрут через Лисагор-Кирсаван. «Дорога» – это сильно сказано, но какая есть, ибо она одна. После передачи Азербайджану Лачина и Лачинского района, эта зона оказалась отрезана и от Степанакерта, и от Армении. Тем не менее, оставшиеся там карабахские части продолжали удерживать опустевшие Хин Тагер и Хцаберд, а также стратегические высоты вокруг Хцаберда и гору Дизалайт с монастырем Катаро.

Теперь же азербайджанская сторона заявила о проведении «контртеррористической операции» вокруг Хцаберда и Хин Тагера. Части азербайджанского спецназа попытались войти в села, но встретили неожиданный отпор. В результате боестолкновения минимум двое азербайджанских военнослужащих погибли, а шестеро карабахцев получили ранения. Но силы не равны: местная администрация сообщает, что азербайджанские войска в субботу вошли в Хин Тагер, а Хцаберд на момент прибытия первого отряда российских миротворцев был полностью окружен.

Миротворцы прибыли в ущелье сперва небольшой мобильной группой, а основные силы появились там утром в воскресенье. К вечеру воскресенья обстановка в районе была полностью под контролем миротворцев, а азербайджанский спецназ оставил Хин Тагер. При этом почти всю субботу армянская сторона сотрясала воздух заявлениями о том, что миротворцы якобы «запаздывают».

Тут даже Никол Пашинян вынужден был выступить с разъяснениями: «В чем причина задержки – того, что миротворцы в момент нападения не находились там? Это вопрос отдельного обсуждения, тщательного анализа, но на данный момент самое главное – миротворцы вошли в район с довольно значительными силами, что должно исключить дальнейшее продвижение азербайджанских войск. Конечно, там присутствуют и силы Армии обороны [Карабаха], но присутствие миротворцев дает уверенность в том, что там удастся сохранить некоторую стабильность», – сказал Пашинян. Он добавил, что с самого начала в районе Хцаберд – Хин Тагер были некоторые разногласия в оценке ситуации: кто где находился по состоянию на 9 ноября.

Дело в том, что в трехстороннем заявлении от 9 ноября (мы называем его соглашением о перемирии, хотя с юридической точки зрения это не совсем так) содержится серьезное внутреннее противоречие, которое еще не раз всем аукнется. С одной стороны, те районы, которые когда-то в далеком прошлом «при советах» административно входили в состав Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО), как бы безусловно остаются за армянами. Но с другой стороны – линия разграничения сторон признается по факту на момент прекращения огня к утру 10 ноября. Именно поэтому азербайджанцы контролируют Шушу.

Но помимо Шуши под военным контролем Баку осталась значительная часть Гадрутского района, часть Мартунинского и еще по мелочи на севере региона в Мардакертском районе. Иными словами, линия прекращения огня на полночь 10 ноября сильно не совпадает с административными границами бывшей НКАО, и это противоречие выглядит неустранимым.

Оставшийся в глубоком тылу азербайджанцев район Хин Тагер – Хцаберд превратился в анклав с неопределенным статусом, который Баку и решило просто отжать, пока никто не спохватился. Нормальное поведение для победившей стороны – попытка выровнять линию фронта и «взять свое». Не вышло. И уже не важно, что армяне никогда бы не смогли удержать эту позицию самостоятельно. Для них это вопрос скорее моральный, чем военный.

Поведение Баку можно расценить как попытку нарушить московские соглашения, как их не трактуй. В конце концов, они попытались занять район, который формально подпадает под оба противоречащих друг другу дипломатических положения: это и Гадрутский район НКАО, и эта зона де факто и де юре оставалась за армянами, поскольку 10 ноября они все еще ее удерживали.

Но есть куда более сложная проблема. После ввода в Хцаберд и Хин Тагер российского миротворческого подразделения Министерству обороны РФ пришлось срочно обновить карту размещения миротворческих постов и их зон ответственности.

Речь идет об огромном электронном табло в ситуационном центре МО РФ, на фоне которого обычно делаются официальные заявления пресс-службы ведомства. Эта карта не просто иллюстративный материал для журналистов, а официальный документ. До воскресенья 13 декабря зона ответственности «Юг» там ограничивалась южной границей Лачинского района. К вечеру воскресенья к ней была пририсована «кишка» вплоть до Хин Тагера (это село на карте названо на странной смеси армянского и азербайджанского языков – Хинтаглар, в одно слово).

То есть, с дипломатической точки зрения, зона ответственности миротворческих сил не есть что-то стабильное, закрепленное на все предстоящие пять лет, а подвержена движению в зависимости от обстоятельств. Понятно, что заявление от 9 ноября подписывалось в спешке и далеко не все нюансы можно было полностью разобрать и закрыть спорные вопросы. Первый прецедент случился вокруг монастыря Дадиванк, который никак не входил в зону ответственности миротворцев, но после переговоров русские солдаты туда все-таки вошли. Но эта «сырость» проработки практических деталей гарантирует нам всем возникновение в дальнейшем таких вот спорных историй. Это еще хорошо, что обе стороны находились в контакте с генералом Русланом Мурадовым.

Понятно, что в Баку хотели бы большего, и конфигурация линии фронта азербайджанскую сторону не до конца устраивает. Понятно и стремление президента Азербайджана Ильхама Алиева развить успех.

Но, с другой стороны, пока нет возможности четко зафиксировать на земле и на картах окончательное разграничение сторон. И линия соприкосновения и, соответственно, зона ответственности миротворцев еще неоднократно будет «гулять», что в свою очередь будет создавать кризисные ситуации, требующие вмешательства российского контингента. Решается это только путем диалога экспертов и властей на земле. Есть вероятность, что Баку будет и далее использовать все эти противоречия для улучшения де факто своих позиций.

Сейчас и на перспективу это – основная угроза для российского миротворческого контингента. Кроме того, он ограничен в силах и средствах. Дальнейшее «распыление» миротворцев на создание новых постов в отделенных и труднодоступных зонах, которые ранее в плане не были прописаны, тоже не идет на пользу миротворческой операции. А Баку почти наверняка не согласится на увеличение численности миротворческого контингента. Остается только надеяться, что президент Алиев не пойдет на дальнейшую эскалацию через отжатие «серой зоны».