Кремль прокомментировал обострение ситуации в Карабахе

В Нагорном Карабахе имела место тревожная ситуация, но она была очень оперативно купирована, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что информации о произошедшем мало, российская сторона следит за ситуацией, «это дополнительная нагрузка для наших миротворцев». Песков уточнил, что по происходящему оперативно осуществлялись контакты.

«Это вся информация, которую мы можем предоставить... Действительно, имела место тревожная ситуация, но она была очень оперативно купирована», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о том, есть ли в Кремле информация о нарушении перемирия в Нагорном Карабахе.

В субботу в министерстве обороны Армении сообщили, что Азербайджан возобновил наступательные действия на юге Карабаха в направлении сел Хин Таглар и Хцаберд.

Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян обсудил с российским коллегой Сергеем Шойгу факт нарушения режима прекращения огня в Гадрутском районе Нагорного Карабаха.

Командующий российским воинским контингентом миротворческих сил в зоне нагорнокарабахского конфликта генерал-лейтенант Рустам Мурадов заявил, что российские миротворцы пресекли нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, ситуация в регионе нормализовалась.

Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Евросоюз поприветствовал прекращение боев в Карабахе. 11 ноября главы военных ведомств России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе.

Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуши.