Армия Азербайджана вошла в Агдамский район

Подразделения азербайджанской армии вошли в Агдамский район, сообщили в минобороны республики.

Административно район входит в состав Азербайджана. В июле 1993 года большая часть территории перешла под контроль непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и впоследствии была включена в состав ее Аскеранского района, передает РИА «Новости».

Напомним, война в Нагорном Карабахе официально остановлена. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска.

Президент Владимир Путин рассказывал, что договоренность по Нагорному Карабаху оформили за один день, однако борьба шла с обеих сторон практически «за каждую запятую».

Он напомнил, что по международному праву Нагорный Карабах всегда был неотъемлемой частью Азербайджана, а Армения не признала независимость и суверенитет региона.

Российский лидер подчеркивал, что прекращение боевых действий было в интересах как азербайджанского, так и армянского народов.