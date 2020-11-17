Путин: По международному праву Карабах всегда был частью Азербайджана

Президент России Владимир Путин заявил, что по международному праву Нагорный Карабах всегда был неотъемлемой частью Азербайджана.

Он сообщил, что ОДКБ вмешиваться не могла – на Армению никто не покушался. Президент отметил, что ситуация в Карабахе до прекращения боев была критической, счет шел на часы, проводить переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ было невозможно, передает РИА «Новости».

По его словам, Армения неоднократно благодарила Россию за выполнение обязательств в ситуации с Карабахом в рамках международного права. Кроме того, Путин добавил, что баланс сил в Карабахе должен был быть соблюден, Армения не чувствовала себя брошенной.

«Никто, даже Армения не признала независимость Карабаха. Что это означает с точки зрения международного права? Что Азербайджан возвращал территории, которые он считал, Азербайджан, да и все мировое сообщество считало азербайджанской территорией. Ну и в этой связи он имел право выбрать любого союзника, кто оказывает ему в этом известную помощь», – сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».

Путин подчеркнул, что Азербайджан – это независимое суверенное государство и «вправе выбирать себе союзников так, как он считает нужным». «Кто же ему может в этом отказать», – сказал президент России.

«Вопрос о возвращении Азербайджану пяти, а затем и двух районов, которые находились фактически под контролем Армении, надо прямо сказать, он стоял на протяжении длительного времени «, – добавил глава государства.

Напомним, 10 ноября лидеры Армении, Азербайджана и России подписали заявление о прекращении карабахской войны. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому ротация российских миротворцев в Нагорном Карабахе будет проходить не реже двух раз в год.