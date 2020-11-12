Путин подписал указ о ротации миротворцев в Карабахе

Ротация российских миротворцев в Нагорном Карабахе будет проходить не реже двух раз в год, соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Министерству обороны РФ производить замену личного состава миротворческого контингента не реже двух раз в год, замену военной техники – по мере выработки ресурса и технической необходимости», – передает РИА «Новости» текст документа.

Отмечается, что указ «О мерах по поддержанию мира в Нагорном Карабахе» вступает в силу со дня его подписания, 10 ноября.

Во вторник ночью премьер Армении сообщил, что вместе с президентами Азербайджана и России подписал заявление о прекращении карабахской войны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Позже президент России раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах.