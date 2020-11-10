Началась операция по переброске российских миротворцев в Карабах

Самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации (ВТА) ВКС России перебросят с аэродрома Ульяновска в Нагорный Карабах 1 960 миротворцев и 470 единиц техники, сообщили в Минобороны.

«Для контроля за прекращением огня и военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники», – приводит слова представителя российского военного ведомства ТАСС.

В Минобороны уточнили, что российских миротворцев перебросят самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации России с аэродрома Ульяновска. Основу контингента составят подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.

В ведомстве также добавили, для контроля за соблюдением договоренностей о прекращении военных действий российские наблюдательные посты будут выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Командование миротворческой операцией будет располагаться в районе города Степанакерт.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что вместе с президентами Азербайджана и России подписал заявление о прекращении карабахской войны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Позже президент России Владимир Путин назвал условия прекращении войны в Карабахе.

Накануне в МИД России сообщили, что Москва планирует более активно участвовать в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября. С 26 октября в Карабахе действует третий режим прекращения огня с момента обострения конфликта. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему Армения терпит поражение в Карабахе.

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