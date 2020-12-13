Россия и Армения обсудили нарушение режима прекращения огня в Карабахе

Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян обсудил с российским коллегой Сергеем Шойгу факт нарушения режима прекращения огня в Гадрутском районе Нагорного Карабаха, сообщила пресс-служба военного ведомства Армении.

«12 декабря ВС Азербайджана, нарушив требования трехстороннего заявления от 9 ноября, скопив дополнительный личный состав, военную технику и тяжелую артиллерию, нанесли удар по селам Хин Тагер и Хцаберд Гадрутского района Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика)», – приводит ТАСС сообщение ведомства.

Отмечается, что находящийся с рабочим визитом в России глава Минобороны Армении обсудил этот вопрос в ходе встречи с российским министром обороны.

Ранее в министерстве обороны Армении сообщили, что Азербайджан возобновил наступательные действия на юге Карабаха в направлении сел Хин Таглар и Хцаберд.

Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Евросоюз поприветствовал прекращение боев в Карабахе. 11 ноября главы военных ведомств России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе.

Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуши.