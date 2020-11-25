Армия Азербайджана вошла в Кельбаджарский район

Азербайджанские военные вошли в Кельбаджарский район, который покинули войска Армении, сообщило минобороны Азербайджана.

Указывается, что азербайджанские силы вошли в Кельбаджарский район в соответствии с договоренностями между Баку, Ереваном и Москвой. Для обеспечения движения подразделений в этом направлении завершены инженерные работы, производится разминирование и подготавливаются труднопроходимые горные дороги по маршруту движения войск, передает РИА «Новости».

Напомним, война в Нагорном Карабахе официально остановлена. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуши. Азербайджан разрешил Армении вывести людей из Кельбаджарского района не 15 ноября, как договаривались изначально, а 25 ноября.

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