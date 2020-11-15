Азербайджан дал Армении отсрочку на вывод войск из Кельбаджара

Азербайджан, исходя из принципов гуманизма, разрешил Армении вывести людей из Кельбаджарского района до 25 ноября.

«В связи с возникшими у армянской стороны сложностями и исходя из принципов гуманизма, Азербайджан решил дать дополнительные десять дней Армении на вывод вооруженных сил и мирного населения из Кельбаджарского района. Дата передачи района Азербайджана теперь не 15, а 25 ноября», – цитирует РИА «Новости» помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева.

Как рассказал Гаджиев, Армения обратилась к Баку с просьбой предоставить дополнительное время через Россию, объяснив это сложностями, связанными с ограниченной доступностью дорог Кельбаджарского района.

Во вторник ночью лидеры Армении, Азербайджана и России подписали заявление о прекращении карабахской войны. В тот же день началась переброска в Карабах российских миротворцев. В четверг передовые подразделения российских миротворцев приступили к выполнению задач по контролю за выполнением соглашения прекращения огня в Карабахе.

В субботу в Минобороны России подтвердили, что соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе выполняется, подразделения российской военной полиции приступили к патрулированию. В этот же день в Степанакерт прибыли первые автобусы с беженцами.