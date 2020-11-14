Военная полиция России начала патрулирование в Нагорном Карабахе

Подразделения российской военной полиции с субботы начинают проведение патрулей в Нагорном Карабахе, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Конашенков сообщил, что с 14 ноября «подразделения российской военной полиции приступают к патрулированию в зонах ответственности «Север» и «Юг», передает ТАСС.

Он добавил, что основные силы российских миротворцев продолжают прибывать и размещаться в Нагорном Карабахе. В районах развертывания наблюдательных постов работают саперы и готовятся позиции.

Также продолжается переброска миротворцев самолетами военно-транспортной авиации России Ил-76, Ан-124. С начала проведения миротворческой операции российские военные самолеты выполнили 95 рейсов, в том числе за последние сутки 22 раза.

Командный пункт миротворческой операции развернут в Степанакерте. Для выполнения задач, предотвращения инцидентов и обеспечения безопасности военнослужащих ведется непрерывное взаимодействие с генштабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.

Конашенков также сообщил, что режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Напомним, во вторник ночью лидеры Армении, Азербайджана и России подписали заявление о прекращении карабахской войны.

Позже президент России Владимир Путин раскрыл детали договоренностей. В тот же день началась переброска в Карабах российских миротворцев.

В четверг передовые подразделения российских миротворцев приступили к выполнению задач по контролю за выполнением соглашения прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Ротация российских миротворцев в Карабахе запланирована не реже двух раз в год.

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