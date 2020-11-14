Российские военные вернули 250 мирных жителей Степанакерта домой

Порядка 250 жителей города Степанакерт в Нагорном Карабахе вернулись к себе домой, сообщило Министерство обороны России.

«14 ноября 2020 года около 250 жителей Степанакерта вернулись в свои дома. Первые девять автобусов с беженцами прибыли в Степанакерт после развертывания российского миротворческого контингента и выставления наблюдательных постов», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Российские военные обеспечили проход автобусов через линию соприкосновения для возвращения мирных жителей в свои дома в Степанакерт.

В субботу командующий российскими миротворцами в Нагорном Карабахе Рустам Мурадов заявил, что в регионе выполняется соглашение о прекращении огня, боевые действия не ведутся.

Напомним, во вторник ночью лидеры Армении, Азербайджана и России подписали заявление о прекращении карабахской войны. Позже президент России Владимир Путин раскрыл детали договоренностей. В тот же день началась переброска в Карабах российских миротворцев.