Россия и Турция подписали меморандум о контроле за прекращением огня в Карабахе

Главы военных ведомств России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе, сообщило Минобороны России.

Как сообщили в Минобороны, «подписан меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне карабахского конфликта». По словам Шойгу, договоренности России, Азербайджана и Армении, включающие введение российских миротворцев, остановили войну и создали условия для возвращения к мирной жизни. Шойгу подчеркнул, что «присутствие российских миротворцев обеспечит стабильность в кризисном регионе, остановит потоки беженцев, будет способствовать их возвращению к местам проживания».

При этом совместный центр по контролю за прекращением огня даст возможность следить за тем, чтобы стороны конфликта соблюдали договоренности, а также заложит «основу для урегулирования застарелого конфликта». Центр разместят в Азербайджане. В его задачи входит сбор, обобщение и проверка информации о соблюдении режима прекращения огня. Кроме того, в центре будут рассматривать жалобы и проблемы, связанные с нарушением достигнутых соглашений, передает РИА «Новости».

Напомним, Шойгу второй раз за сутки обсудил с главой военного ведомства Турции урегулирование конфликта в Карабахе. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что его страна победила в войне в Нагорном Карабахе. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, какой будет роль Турции в новом балансе сил вокруг Карабаха.

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