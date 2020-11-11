Шойгу второй раз за сутки обсудил с главой военного ведомства Турции урегулирование конфликта в Карабахе

Министр обороны России Сергей Шойгу провел вторые за сутки телефонные переговоры с главой военного ведомства Турции Хулуси Акаром. Стороны обсудили урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе, сообщили в Минобороны.

«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел сегодня переговоры по телефону с министром обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром», – передает ТАСС сообщение Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, Шойгу обсудил с турецким коллегой «урегулирование нагорнокарабахского конфликта».

Во вторник ночью премьер Армении сообщил, что вместе с президентами Азербайджана и России подписал заявление о прекращении карабахской войны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе.

Позже президент России раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах. При этом президент Азербайджана уточнил, что миротворцев в Карабахе разместят Россия и Турция.