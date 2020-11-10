Алиев заявил о размещении миротворцев России и Турции в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что миротворцев в Нагорном Карабахе разместят Россия и Турция.

«Я хотел бы выразить вам, Владимир Владимирович, благодарность за активное участие в урегулировании и в предыдущие годы, и особенно в период «горячей» фазы конфликта. То, что сегодня три руководителя стран подписывают документ, говорит об особой роли России в урегулировании этого конфликта, и уверен, что роль России в дальнейшей деятельности в регионе, в том числе для преодоления последствий конфликта и нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, будет также весомой», – приводит слова Алиева РИА «Новости».

Глава Азербайджана также поблагодарил президента Турции Тайипа Эрдогана за активное участие в политическом урегулировании конфликта. «Одним из пунктов сегодняшнего заявления является совместная миротворческая миссия России и Турции. Тем самым мы создаем новый совершенно формат взаимодействия в регионе не только в рамках урегулирования конфликта, но и будущего развития», – заявил Алиев президенту России в ходе церемонии подписания соглашения о перемирии в Карабахе.

Президент Азербайджана подчеркнул, что с радостью подписывает документ.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что вместе с президентами Азербайджана и России подписал заявление о прекращении карабахской войны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Позже президент России Владимир Путин назвал условия прекращении войны в Карабахе. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября. С 26 октября в Карабахе действует третий режим прекращения огня с момента обострения конфликта. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжились.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему Армения терпит поражение в Карабахе.

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