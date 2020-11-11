Алиев объявил о победе Азербайджана в войне в Карабахе

Азербайджан победил в войне в Нагорном Карабахе, заявил президент республики Ильхам Алиев.

Алиев заявил на встрече с военнослужащими, что «отечественная война завершилась» и «Азербайджан завоевал в этой войне блестящую победу, наши земли освобождены от оккупации, мы прогнали оккупантов с наших земель», передает РИА «Новости» со ссылкой на государственное телевидение республики.

Также, по его словам, «будет проведен учет всего материального и морального ущерба, всех разрушений, и мы обратимся в международный суд», передает ТАСС со ссылкой на «Азертадж».

Глава республики добавил, что армянская сторона «выплатит компенсацию».

Напомним, во вторник ночью премьер Армении сообщил, что вместе с президентами Азербайджана и России подписал заявление о прекращении карабахской войны.

Позже российский лидер Владимир Путин раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта.

После началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах. При этом президент Азербайджана уточнил, что миротворцев разместят Россия и Турция.

Во вторник был опубликован полный текст заявления президента России Владимира Путина, премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева о прекращении огня в Карабахе. В нем не упоминается Турция.

В среду турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция и Россия подписали протокол о создании совместного центра, который будет следить за режимом прекращения огня в Нагорном Карабахе.