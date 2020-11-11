Эрдоган утверждает, что Турция и Россия подписали протокол о совместном центре в Карабахе

Турция и Россия подписали протокол о создании совместного центра, который будет следить за режимом прекращения огня в Нагорном Карабахе, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

«Меморандум о взаимопонимании по совместному турецко- российскому центру контроля и мониторинга режима прекращения огня в Нагорном Карабахе был подписан сегодня утром», – цитирует ТАСС Эрдогана.

Также президент Турции выразил надежду, что в Сирии так же, как и в вопросе Нагорного Карабаха, «будет обеспечен справедливый мир».

«Режим и террористические организации, от которых кровоточит Сирия, должны быть устранены. Турция готова к более тесному сотрудничеству с Россией по будущему Сирии», – добавил он.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что обсуждений о совместных миротворческих силах России и Турции в Карабахе никогда не было, российская сторона будет взаимодействовать с турецкой через мониторинговый центр на территории Азербайджана.

Во вторник ночью премьер Армении сообщил, что вместе с президентами Азербайджана и России подписал заявление о прекращении карабахской войны. Россия как гарант безопасности региона вводит миротворческие войска в Нагорный Карабах. Сообщалось, что 400 российских миротворцев уже прибыли в Армению. Позже в Карабах прибыли еще три самолета.

В МИД России подчеркнули, что деятельность Турции не относится к миротворческой операции в Карабахе, ее роль ограничивается лишь рамками центра по контролю за прекращением огня.

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