В Кремле рассказали о взаимодействии России и Турции в Карабахе

Обсуждений о совместных миротворческих силах России и Турции в Нагорном Карабахе никогда не было, российская сторона будет взаимодействовать с турецкой через мониторинговый центр на территории Азербайджана, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, речи о совместных миротворческих силах не шло, эта тема никогда не обсуждалась», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

По его словам, Россия и Турция будут взаимодействовать по Карабаху через мониторинговый центр именно на территории Азербайджана, «а не в Нагорном Карабахе».

Представитель Кремля заявил, что дополнительного согласия Совета Федерации для направления миротворцев в Карабах президенту не нужно, поскольку 30 сентября 2015 года было подписано постановление «где дается согласие президенту России на использование вооруженных сил за пределами территории России на основе общепризнанных принципов и норм международного права».

«Вообще постановление действует, а оно действует, оно никак не менялось, есть такая юридическая база для подобных решений на основе общепризнанных принципов и норм международного права», – заявил Песков.

Он также отметил, что в среду президент Владимир Путин проведет совещание по новым системам управления стратегическим ядерным оружием и гособоронзаказу. Также у него запланирован ряд отдельных встреч с военачальниками и международный телефонный разговор.

Во вторник ночью премьер Армении сообщил, что вместе с президентами Азербайджана и России подписал заявление о прекращении карабахской войны.

Президент Азербайджана уточнил, что миротворцев в Карабахе разместят Россия и Турция. Официальный представитель МИД России Мария Захарова разъяснила вопрос о размещении миротворцев России в Карабахе. В МИД подчеркнули, что деятельность Турции не относится к миротворческой операции в Карабахе, ее роль ограничивается лишь рамками центра по контролю за прекращением огня.

Напомним, Россия как гарант безопасности региона вводит миротворческие войска в Нагорный Карабах. Для развертывания миротворческого контингента планируют перебросить 1960 военных, 90 БТР, 380 единиц автомобильной и спецтехники. Сообщалось, что 400 российских миротворцев уже прибыли в Армению. Позже в Карабах прибыли еще три самолета.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, чем завершилась война Армении и Азербайджана в регионе.

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