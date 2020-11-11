В Армению прибыли более 400 российских миротворцев

Самолеты военно-транспортной авиации Ил-76 уже доставили в Армению свыше 400 российских миротворцев, сообщили в Минобороны России.

Указывается, что 20 самолетов «доставили более 400 военнослужащих, бронетранспортеры, бронеавтомобили и средства связи». Российские военные выгрузили из самолетов технику и вооружение, которые «прошли обслуживание и техническую проверку готовности к совершению движения в горных районах». Сформированы колонны перед маршем в район сосредоточения. Миротворцы выдвинутся, когда будут согласованы маршруты, передает ТАСС.

Указывается, что для развертывания миротворческого контингента планируют перебросить 1 960 военных, 90 БТР, 380 единиц автомобильной и спецтехники. Основу контингента составят подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады ЦВО. Наблюдательные посты выставят вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, командование будет располагаться в районе Степанакерта.

Напомним, Россия как гарант безопасности региона вводит миротворческие войска в Нагорный Карабах. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, чем завершилась война Армении и Азербайджана в регионе.

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