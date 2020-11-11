В Карабах вылетели еще три самолета с российскими миротворцами

Еще три самолета с российскими миротворцами вылетели из Ульяновска в Нагорный Карабах, сообщили в Минобороны.

«Три самолета Ил-76 военно-транспортной авиации с российскими миротворцами 11 ноября 2020 года вылетели с аэродрома Ульяновск-Восточный для участия в миротворческой операции в зоне нагорно-карабахского конфликта», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны России.

На борту личный состав подразделений 15 отдельной мотострелковой бригады ЦВО, материальные средства, автомобильная и специальная техника.

Напомним, Россия вводит миротворческие войска в Нагорный Карабах. Для развертывания миротворческого контингента планируют перебросить 1960 военных, 90 БТР, 380 единиц автомобильной и спецтехники. 400 российских миротворцев уже прибыли в Армению.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД