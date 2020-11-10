В МИДе уточнили роль Турции в урегулировании конфликта в Карабахе

Деятельность Турции не относится к миротворческой операции в Нагорном Карабахе, ее роль ограничивается лишь рамками центра по контролю за прекращением огня, заявил источник в МИД России.

«Роль Турции ограничивается рамками создаваемого российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и не имеет прямого отношения к миротворческой операции. Он создается на азербайджанской территории, не примыкающей к Нагорному Карабаху», – сообщил источник ТАСС.

По его словам, из этого центра российские военные вместе с турецкими коллегами будут отслеживать соблюдение перемирия с использованием имеющихся в их распоряжении технических средств. Отработкой деталей функционирования центра занимаются военные ведомства.

«Заявление президента Азербайджана, премьер-министра Армении и президента Российской Федерации от 9 ноября четко определяет согласованные параметры дальнейшего урегулирования нагорнокарабахского конфликта. В соответствии с этим документом вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент РФ», – добавил источник в МИД.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что центр по контролю за прекращением огня будет расположен на территории Азербайджана. Он не имеет отношения к миротворческой операции.

Ранее в МИД заявили, что ведомству ничего не известно о создании каких-либо двусторонних форматов на замену Минской группе ОБСЕ.

Напомним, во вторник ночью премьер Армении сообщил, что вместе с президентами Азербайджана и России подписал заявление о прекращении карабахской войны. При этом президент Армении Армен Саркисян узнал об этом из СМИ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Позже российский лидер Владимир Путин раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта.

Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах. При этом президент Азербайджана уточнил, что миротворцев в Карабахе разместят Россия и Турция. Официальный представитель МИД России Мария Захарова разъяснила вопрос о размещении миротворцев России в Карабахе.

Во вторник был опубликован полный текст заявления президента России Владимира Путина, премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева о прекращении огня в Карабахе. В нем не упоминается Турция.

Путин заявил, что ситуация в Нагорном Карабахе – это «по-настоящему большая трагедия», Москва рассчитывает на установление долгосрочного мира в регионе. Президент России отметил мужество Алиева и Пашиняна, которое они проявили при принятии решения по урегулированию в Нагорном Карабахе.