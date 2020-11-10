Президент Армении узнал о договоренностях по Карабаху из СМИ

Президент Армении Армен Саркисян из СМИ узнал о подписанном трехстороннем заявлении по Карабаху, а также об условиях прекращения войны. По его словам, как президент он не участвовал в каких-либо обсуждениях.

«Из прессы я узнал о подписании заявления о прекращении карабахской войны с президентами России и Азербайджана. Из прессы я узнал и об условиях прекращения войны. Как с президентом республики, со мной, к сожалению, не было проведено консультаций и обсуждений по этому документу, я не принимал участия ни в каких переговорах», – приводит РИА «Новости» заявление Саркисяна.

Президент подчеркнул, что немедленно инициирует политические консультации, чтобы как можно скорее согласовать решения по защите национальных интересов.

Между тем минобороны и Генштаб ВС Армении распространили совместное заявление на фоне протестов с призывом избегать потрясений в стране.

«Призываем избегать действий, которые могут расшатать основы государственности, и, извлекая уроки из всех возможных ошибок, создавать несравнимо более сильную и боеспособную армию, которая достойна героического народа», – говорится в заявлении.

Во вторник ночью премьер Армении сообщил, что вместе с президентами Азербайджана и России подписал заявление о прекращении карабахской войны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Позже президент России раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах. При этом президент Азербайджана уточнил, что миротворцев в Карабахе разместят Россия и Турция.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как Армения проиграла последний бой за Карабах.

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