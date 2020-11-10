Турция не упомянута в полном текcте заявления России, Армении и Азербайджана по Карабаху

Турция не упоминается в полном тексте заявления президента России Владимира Путина, премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева о прекращении огня в Нагорном Карабахе, сообщила пресс-служба Кремля.

Заявление лидеров России, Армении и Азербайджана опубликовано на сайте Кремля.

«Мы, Президент Азербайджанской Республики И.Г.Алиев, Премьер-министр Республики Армения Н.В.Пашинян и Президент Российской Федерации В.В.Путин, заявили о следующем: объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года», – говорится в заявлении.

Азербайджан и Армения останавливаются на занятых ими позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией, развертывается миротворческий контингент России. Миротворческий контингент России развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил.

Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и в прилегающие районы под контролем верховного комиссара ООН по делам беженцев. Производится обмен военнопленными, другими удержанными лицами и телами погибших.

Разблокируются все экономические и транспортные связи региона. Контроль за транспортным сообщением осуществляется в том числе при содействии органов Пограничной службы России.

«Исходим из того, что достигнутые договоренности создадут необходимые условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха на справедливой основе и в интересах армянского и азербайджанского народов», – говорится в заявлении.

Тем временем глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что миротворческая операция в Карабахе является российской.

«В заявлении господина [президента Азербайджана Ильхама] Алиева мы увидели определенные посылы в адрес Турции, что это будет совместная операция. Давайте читать внимательно и заявление трехстороннее, и тот текст, с которым выступил президент РФ, там речь идет именно о российском миротворческом контингенте», – сказал Косачев в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, возможны лишь элементы согласования действий с Турцией, но операция российская и производится с согласия Армении и Азербайджана.

В свою очередь пресс-секретарь премьера Армении Мане Геворкян также уточнила, что заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева об участии турецких военных в миротворческой миссии в Карабахе не соответствуют действительности, передает Sputnik Армения.

«Заявление президента Азербайджана о том, что миротворческая миссия в Нагорном Карабахе будет развернута с участием турецких военнослужащих, не соответствует действительности», – сказала Геворкян.

Ранее МИД официальный представитель МИД России Мария Захарова

разъяснила вопрос о размещении миротворцев России в Карабахе.

Напомним, во вторник ночью премьер Армении сообщил, что вместе с президентами Азербайджана и России подписал заявление о прекращении карабахской войны. При этом президент Армении Армен Саркисян узнал об этом из СМИ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Позже российский лидер Владимир Путин раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта.

Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах. При этом президент Азербайджана уточнил, что миротворцев в Карабахе разместят Россия и Турция.

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