МИД разъяснил вопрос о размещении миротворцев России в Карабахе

На линии соприкосновения в Нагорном Карабахе будут размещены только российские миротворцы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Когда будет опубликован текст заявления, ни у кого не останется никаких сомнений, хотела бы еще раз обратить внимание на слова президента Российской Федерации, речь идет о российских миротворцах в зоне вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе», – сказала Захарова в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По ее словам, заявление президента России Владимира Путина, премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева по Карабаху распространят на международных площадках.

«Я видела уже в Сети гуляют тексты, я видела, они близки к истине, но подтвердить полностью их достоверность я не могу. Могу сказать только то, что в ближайшее время будет опубликовано само заявление», – сказала Захарова.

Напомним, во вторник ночью премьер Армении сообщил, что вместе с президентами Азербайджана и России подписал заявление о прекращении карабахской войны. При этом президент Армении Армен Саркисян узнал об этом из СМИ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Позже российский лидер Владимир Путин раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта.

Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах. При этом президент Азербайджана уточнил, что миротворцев в Карабахе разместят Россия и Турция.