Путин отметил мужество Пашиняна и Алиева

Президент России Владимир Путин отметил мужество президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое они проявили при принятии решения по урегулированию в Нагорном Карабахе.

«Действительно, для того чтобы мирным способом решать подобного рода сложные, завязанные в тугой узел конфликты, необходимо найти компромиссы, необходимо выйти на эти компромиссы, а для этого, в свою очередь, необходимо мужество тех, кто принимает решение. В этой связи, конечно, вы все должны поддержать и премьер-министра Армении господина Пашиняна, и президента Республики Азербайджан господина Алиева в их решимости создать условия для мирного развития ситуации в регионе и принятии решения в интересах долгосрочного строительства отношений между армянским и азербайджанским народами», – сказал Путин, выступая на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает ТАСС.

Ранее Путин заявил, что ситуация в Нагорном Карабахе – это «по-настоящему большая трагедия», Москва рассчитывает на установление долгосрочного мира в регионе.

Во вторник был опубликован полный текст заявления президента России Владимира Путина, премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева о прекращении огня в Карабахе. В нем не упоминается Турция.

Напомним, во вторник ночью премьер Армении сообщил, что вместе с президентами Азербайджана и России подписал заявление о прекращении карабахской войны. При этом президент Армении Армен Саркисян узнал об этом из СМИ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Позже российский лидер Владимир Путин раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта.

Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах. При этом президент Азербайджана уточнил, что миротворцев в Карабахе разместят Россия и Турция. Официальный представитель МИД России Мария Захарова разъяснила вопрос о размещении миротворцев России в Карабахе.