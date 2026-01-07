Археологи нашли руины монастыря византийских монахов в Египте

Археологи нашли кельи, церковь и амфоры византийских монахов в Сохаге в Египте

Tекст: Мария Иванова

Археологи обнаружили в провинции Сохаг в центральной части Египта руины жилых домов монахов, относящихся к Византийскому периоду, сообщает РИА «Новости».

По данным египетского министерства туризма и древностей, находка была сделана во время раскопок на объекте Эль-Карья Биддувейр. Руины датируются периодом с 395 по 641 годы.

Глава Высшего совета по делам древностей Мухаммед Исмаил Халед заявил: «Это открытие археологов добавляет новую информацию, которая поспособствует пониманию жизни монахов в Верхнем Египте в византийский период». Он отметил, что такие находки расширяют знания о быте и деятельности монахов того времени.

Экспедиция обнаружила остатки зданий из глинобитного кирпича, где располагались монашеские кельи. Также были найдены резервуары, предположительно использовавшиеся для хранения воды или в промышленных целях, а кроме того – амфоры и черепки с коптскими надписями.

Помимо этого, исследователи раскопали руины здания, которое, вероятно, было главной церковью древнего монастыря. Археологи подчеркивают, что такие объекты позволяют более детально изучить структуру и устройство монастырских комплексов эпохи Византии в Египте.

