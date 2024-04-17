Военный аналитик объяснил стратегическое значение Красногоровки в ДНР

Онуфриенко: Освобождение Красногоровки позволит создать серьезные предпосылки для полного освобождения ДНР

Tекст: Анастасия Куликова

«После освобождения Марьинки ВС России начали продвижение в сторону Красногоровки. Несколько недель назад появились сообщения, что российским войскам удалось занять юго-восточную окраину города. Сейчас поступают сведения, что за последние дни наши продвинулись вдоль железной дороги и вышли к Красногоровскому огнеупорному заводу – наиболее укрепленному району населенного пункта», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

Он также упомянул ролик, который сейчас активно распространяется в соцсетях. На видео – танк «Царь-мангал» выходит непосредственно к огнеупорному заводу. «Это достаточно большое продвижение вперед при нынешних темпах», – указал собеседник.

Военный аналитик напомнил, что это вторая попытка штурма населенного пункта. По его оценкам, нынешняя операция российской армии будет успешной. «Был учтен опыт предыдущего наступления. Мы видим, что задействованы более мощные силы, активнее применяется авиация и наносятся ракетно-артиллерийские удары», – детализировал спикер.

Вместе с тем надо понимать, что Красногоровка находилась на линии фронта фактически с 2014 года, город хорошо укреплен, добавил Онуфриенко. По словам спикера, основной сложностью станет ведение уличных боев. «Нужно контролировать каждый дом. Если вы его сегодня зачистили и пошли дальше, не факт, что завтра туда не просочится противник, и вам не придется повторно его штурмовать. Перед нашими военными стоит задача, в том числе буквально прочесывать и зачищать населенный пункт», – пояснил эксперт.

Освобождение Красногоровки будет иметь важное стратегическое значение, акцентировал Онуфриенко. «Во-первых, мы обеспечим себе северный фланг. Без него продвигаться дальше попросту неэффективно. Во-вторых, это позволит нам создать более ровную линию обороны. Этой же цели отвечает штурм села Нетайлово, расположенного севернее Красногоровки», – уточнил собеседник.

«Взятие Красногоровки позволит задать серьезные предпосылки для дальнейшего продвижения на запад и освобождения ДНР», – подчеркнул он. Военный аналитик допускает, что следующим шагом ВС РФ станет продвижение с перспективой штурма города Горняк, поселка Кураховка и города Курахово, в котором расположена Кураховская ТЭС – мощный укрепрайон противника.

Ранее стало известно о прорыве российских войск в Красногоровку в ДНР. Как сообщают военкоры, штурмовикам Южной группировки войск ВС России удалось занять уже большую часть застройки и здание железнодорожной станции. Украинские военные аналитики пишут, что российские войска закрепились в южной части города в частном секторе. Общее продвижение составляет до 1 км.

Также появилась информация о проведенной танковой атаке ВС РФ в район Красногоровского огнеупорного завода. Военкор Александр Коц в своем Telegram-канале опубликовал кадры, на которых засветился танк «Царь-мангал», который на Западе прозвали «танк-черепаха». На видео боевая машина под атакой противника доезжает до центра Красногоровки и высаживает десант для штурма, при этом, как отмечает военкор, особая защита танка позволяет ему оставаться невредимым под обстрелами.

На фоне успехов российской армии украинские военные источники предупреждают о возможном развале фронта, удерживаемого ВСУ в зоне СВО, уже этим летом. Politico указывает, что украинские офицеры в частном порядке признают неизбежность новых территориальных потерь, вопрос лишь в том, насколько значительными они будут. По оценкам издания, Россия «как никогда близка к своим целям» в зоне СВО, в то время как Украина «в ее нынешнем виде останется в прошлом», если только на поле боя не произойдет перелом.

