Российские войска прорвались в Красногоровку в ДНР

Военкоры сообщили о прорыве ВС России в город Красногоровку

Tекст: Вера Басилая

В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны» опубликованы кадры прорыва колонны бронетехники в Красногоровку, по словам российских военкоров, видео снято противником.

Отмечается, что штурмовикам Южной группировки войск ВС России удалось занять уже большую часть застройки и здание железнодорожной станции. Украинские военные аналитики пишут, что российские войска закрепились в южной части города в частном секторе.

Ранее в Минобороны сообщали, что подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи в районе Красногоровки. Сообщалось, что освобожден населенный пункт Первомайское Донецкой народной республики.