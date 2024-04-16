Россия – это особая цивилизация, которая идет своим путем, или Россия – это такая недо-Европа, цель которой войти в этот самый европейский дом?4 комментария
Российские войска прорвались в Красногоровку в ДНР
Военкоры сообщили о прорыве ВС России в город Красногоровку
Российские военные прорвали оборону ВСУ между Донецком и Марьинкой и ворвались в населенный пункт Красногоровка, сообщили военкоры.
В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны» опубликованы кадры прорыва колонны бронетехники в Красногоровку, по словам российских военкоров, видео снято противником.
Отмечается, что штурмовикам Южной группировки войск ВС России удалось занять уже большую часть застройки и здание железнодорожной станции. Украинские военные аналитики пишут, что российские войска закрепились в южной части города в частном секторе.
Ранее в Минобороны сообщали, что подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи в районе Красногоровки. Сообщалось, что освобожден населенный пункт Первомайское Донецкой народной республики.