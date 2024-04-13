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    Украина стянула дополнительные силы в Часов Яр
    Сырский назвал три самых сложных направления для ВСУ
    ВСУ пытались убить из HIMARS участвующего в СВО депутата Госдумы
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян России предложат формулу «территории в обмен на украинское членство в НАТО»

    Одной из популярных на Западе версий является формула «территории в обмен на членство». В рамках этого плана Россия получает бывшие украинские территории, а взамен соглашается на вступление киевского (или уже львовского – как пойдет) режима в НАТО.

    43 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Заявления России и Китая делают бессмысленным саммит в Швейцарии

    Провал спектакля станет символом того, что в реальности в перспективы майданной Украины, и тем более бредовой «формулы Зеленского» – никто не верит. Особенно Китай.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Куда ведут отношения в треугольнике Россия – Китай – США

    Для Пекина острая конфронтация России и Запада не является чем-то особенно выгодным. Это, конечно, лучше, чем антикитайский союз, к которому пытались подвигнуть Москву, но в остальном выгоды для КНР здесь намного меньше рисков.

    10 комментариев
    13 апреля 2024, 13:14 • Новости дня

    ВС России освободили Первомайское в ДНР

    Минобороны: Российские войска освободили Первомайское в ДНР

    ВС России освободили Первомайское в ДНР
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделениями группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Первомайское Донецкой народной республики на Авдеевском направлении, сообщил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

    Согласно данным Минобороны в Telegram-канале, отражено восемь контратак штурмовых групп бригад ВСУ в районах населенных пунктов Уманское, Первомайское, Красногоровка, Бердычи и Ленинское ДНР. Потери противника составили 235 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также 122 мм гаубица Д-30.

    Ранее сообщалось, что российские войска продвинулись на Донецком и Авдеевском направлениях.

    12 апреля 2024, 19:59 • Новости дня
    Небензя назвал условие для сохранения государственности Украины

    Постпред ООН Небензя: Украина может добиться мира без ущерба для суверенитета, выполнив условия России

    Небензя назвал условие для сохранения государственности Украины
    @ МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Украина может добиться мирного урегулирования конфликта, выполнив требования, выдвинутые Россией в рамках специальной военной операции (СВО), не принося в жертву свой суверенитет и государственность, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    На заседании Совбеза ООН Небензя выразил уверенность, что Украина давно бы добилась мира, если бы хотела. По его словам, Киеву хорошо известны справедливые и обоснованные требования к Украине, лежащие в основе СВО, которые нужно просто выполнить, и тогда она сохранит суверенитет, передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин напомнил, что Украина под давлением Запада отказалась от долго готовившихся договоренностей и «выбросила их в помойку».

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    12 апреля 2024, 21:17 • Новости дня
    Эксперт опроверг связь между ударами по ПХГ на Украине и ростом цен на газ в Европе

    Эксперт Юшков: Рост цен на газ в Европе не связан с российскими ударами по газовым объектам на Украине

    Эксперт опроверг связь между ударами по ПХГ на Украине и ростом цен на газ в Европе
    @ dpa/TASS

    Tекст: Олег Исайченко

    Рост цен на газ в Европе вызван не ракетными ударами России по газовым хранилищам Украины, а недавним ростом цен на газ в Азии и, как следствие, увеличением поставок энергоносителя в азиатские страны. Теперь европейские биржи вынуждены повышать цену на газ, чтобы поставщики снова переориентировались на Европу, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков.

    «Ракетные удары России по энергетической системе Украины и газовым хранилищам могли вызвать некоторую реакцию рынка, но скорее эмоциональную. К текущему росту цен на газ в Европе это привести не могло. Тем более что первый удар газовому хранилищу ВС РФ нанесли около недели назад», – пояснил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    «Европейцы закачивали в украинские ПХГ около 2,5 млрд. куб. метров в начале отопительного сезона и в течение зимы их отобрали. В итоге там осталось около 3,5 млрд. куб. метров технического буферного газа. Нынешнее подорожание скорее вызвано тем, что азиатские экономики потребляют все больше энергоносителя. В последнее время цены в Азии стали выше, чем в Европе, поэтому СПГ ушел туда», – указал он.

    «США тоже переориентировались на Азию. И поскольку Европе не хватает текущих поставок газа, цена на топливо на европейских биржах вынужденно повышается. Между Европой и Азией уже не меньше пяти лет работает такая система ценового арбитража: СПГ идет туда, где цена выше на данный момент времени», – заметил спикер.

    По словам собеседника, для Европы не играет роли существование подземных газохранилищ (ПГХ) на Украине. «В Киеве уверяли, что украинские ПГХ нужны ЕС как система хранения газа. Но европейские страны настроили много ПХГ объемом в 100 млрд. куб. метров и до сих пор в полную мощь их не использовали. Просто Украина демпинговала, сбавляя стоимость хранения, и все», – рассказал аналитик.

    «А вот для Украины удары ВС РФ создают проблемы. ПХГ используется ею как элемент внутреннего газоснабжения. Там ведь добыча газа по году одинаковая, но зимой спрос на топливо больше, чем летом. А балансировать эту систему без ПХГ очень сложно. Кроме того, ожидаются более жесткие графики подачи электроэнергии», – спрогнозировал эксперт.

    «России же происходящее безразлично, поскольку наши удары не касаются транзита: труба по-прежнему работает, вся прокачка идет ежесуточно. Так что удары по газохранилищам – это только украинская проблема», – резюмировал собеседник.

    Ранее издание Bloomberg сообщило о том, что ВС России якобы атаковали «два украинских подземных хранилища газа, что привело к росту цен в Европе и стало напоминанием об угрозах энергетической инфраструктуре страны».

    «Эти инциденты подчеркивают потенциальный риск для хранения газа в стране, если запасы газа в Европе не заполнятся этим летом. Украина имеет больше хранилищ, чем любая другая страна на континенте к западу от России, и она активно привлекает трейдеров для хранения поставок», – утверждают авторы материала.

    На этом фоне европейские газовые фьючерсы выросли на 9,5%. «Они достигли самого высокого ценового уровня за более чем три недели», – уточняют в СМИ.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Россия отключает Украине энергосистемы больших городов, а Европа усиливает зависимость от российского СПГ.

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    12 апреля 2024, 16:54 • Новости дня
    Удар нанесен по месту скопления ВСУ в городе Сумы

    Удар нанесен по месту дислокации ВСУ в городе Сумы на севере Украины

    Удар нанесен по месту скопления ВСУ в городе Сумы
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Место дислокации ВСУ поражено в украинском городе Сумы на севере Украины, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, ВС России атаковали ФАБами расположение ВСУ в Сумах, передает РИА «Новости». Лебедев добавил, что «скорые» и МЧС летят к старому центру, виден столб дыма.

    Ранее Лебедев рассказал, что ВС России поразили завод «Мотор Сич» в Запорожье.

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    13 апреля 2024, 10:52 • Новости дня
    ВСУ пытались убить из HIMARS участвующего в СВО депутата Госдумы

    Депутат Госдумы Колесников заявил, что ВСУ хотели убить его из HIMARS за участие в СВО

    ВСУ пытались убить из HIMARS участвующего в СВО депутата Госдумы
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ нанесли удар по дому в Запорожской области, где проживал депутат Госдумы Олег Колесников, который является участником СВО, его пытались убить при помощи РСЗО HIMARS.

    Колесников рассказал, что удар был нанесен днем, когда все были на работе. По его словам, скорее всего, за ним следили, ведь полтора месяца назад в этот же дом уже пытались дважды попасть: один снаряд не разорвался, второй пролетел мимо, передает РИА «Новости».

    Депутат пояснил, что после предыдущих обстрелов в этом доме старались не ночевать, но иногда приезжали туда за личными вещами.

    В четверг ВСУ обстреляли город Днепрорудное в Запорожской области, полностью разрушен частный дом.

    Ранее на севере Москвы взорвался автомобиль, в котором находился бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров. По предварительным данным, он получил ранение. Прозоров заявил, что за покушением на него стоит киевский режим.

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    13 апреля 2024, 11:24 • Новости дня
    Украина стянула дополнительные силы в Часов Яр

    Кимаковский: ВСУ стянули дополнительные силы в Часов Яр для удержания одного из районов

    Украина стянула дополнительные силы в Часов Яр
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Дополнительные силы ВСУ прибыли в Часов Яр для удержания одного ключевых районов в обороне города, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Он пояснил, что ВСУ пытаются оборонять микрорайон на востоке Часова Яра. Кимаковский пояснил, что освобождение города открывает сразу три направления, передает ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД писала, каким способом  Часов Яр будет освобождать Российская армия.

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    13 апреля 2024, 12:01 • Новости дня
    Обнаружен приказ Сырского, где признается дезертирство в ВСУ

    РИА «Новости»: Обнаружен приказ Сырского, в котором признаются угрозы командирам и дезертирство в ВСУ

    Обнаружен приказ Сырского, где признается дезертирство в ВСУ
    @ Serhii Nuzhnenko/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Главком ВСУ Александр Сырский издал приказ об укреплении дисциплины в украинских войсках с целью пресечения угроз командирам, неподчинения приказам, а также дезертирства, следует из документа.

    В документе указано, что командиры ВСУ, правоохранительные и другие госорганы столкнулись с проблемой, которая касается совершения украинскими солдатами военных уголовных правонарушений.

    Приказ Сырского предусматривает внедрение единой системы работы должностных лиц ВСУ и других служб совместно с правоохранительными органами для предотвращения совершения уголовных преступлений солдатами, передает РИА «Новости».

    В числе уголовных правонарушений ВСУ названы: неподчинение, неисполнение приказа, угроза или насилие в отношении начальника, самовольное оставление военной части или места службы, дезертирство, уклонение от военной службы путем нанесения себе повреждений или другим способом, самовольное оставление поля боя или отказ действовать оружием.

    В документе значится несколько этапов профилактики, выявления и предотвращения правонарушений, при этом предусмотрена возможность вернуться в строй.

    Ранее сообщалось, что остановка военной помощи со стороны США вызвала рост дезертиров в рядах ВСУ.

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    13 апреля 2024, 11:13 • Новости дня
    Украина возмутилась логотипом телеканала Черногории из-за «символики СВО»

    Посольство Украины выразило недовольство логотипом черногорского телеканала TVCG2 из-за схожести с буквой Z

    Tекст: Вера Басилая

    Посольство Украины в Черногории сделало замечание в адрес государственной телерадиокомпании RTCG, выразив обеспокоенность новым логотипом телеканала TVCG2, в котором стилизованная цифра «2» визуально напоминает букву «Z» , сообщает местное издание Vijesti.

    Посольство Украины подтвердило Vijesti факт обращения к телерадиокомпании, однако посол Украины в Черногории Олег Герасименко воздержался от раскрытия подробностей содержания ноты. Генеральный директор RTCG Борис Раонич на данный момент не прокомментировал ситуацию, передает РИА «Новости».

    Новый логотип TVCG2, разработанный в рамках конкурса, объявленного RTCG в августе 2023 года, был утвержден Советом телерадиокомпании в марте 2024 года.

    Ранее в Австрии полицейский убрал со своего шлема маркировку с буквой Z, которая является первой буквой его фамилии, поскольку буква вызывала ассоциации с Россией.

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    12 апреля 2024, 15:54 • Новости дня
    Лукашенко: Гипотетическое вступление Белоруссии в войну с Украиной ничего не даст

    Tекст: Александра Юдина

    Гипотетическое вступление Белоруссии в войну с Украиной ничего не даст, поскольку украинская граница полностью заминирована и забетонирована, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

    По его словам, призывы вовлечь Белоруссию в войну на Украине выгодны НАТО, именно этим в альянсе сейчас и занимаются, передает РИА «Новости».

    Также Лукашенко напомнил, что протяженность фронта в украинском конфликте составляет порядка 1 тыс. километров, еще около 3 тыс. км границ с сопредельными странами, это придется белорусским военным закрыть в случае вступления в конфликт.

    При этом белорусский лидер отметил, что граница с Белоруссией со стороны Украины забаррикадирована так, что туда не подойти – она полностью заминирована и забетонирована.

    Напомним, Путин и Лукашенко начали переговоры один на один в Кремле.

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    13 апреля 2024, 12:29 • Новости дня
    Аналитик объяснил цели ударов России по украинским газовым хранилищам

    Аналитик Марцинкевич: Удары России по украинским газовым хранилищам лишают Украину заработка

    Tекст: Вера Басилая

    Повреждения инфраструктуры подземных хранилищ газа (ПХГ) на западе Украины могут привести к невозможности его закачки и извлечения, что исключает использование хранилища в качестве таможенного склада газа для европейских компаний, заявил главный редактор аналитического онлайн-журнала «Геоэнергетика Инфо» Борис Марцинкевич.

    По его словам, повреждена система распределения газа, а также газоперекачивающие агрегаты, что делает невозможным как закачку, так и извлечение газа из хранилищ, передает РИА «Новости».

    Марцинкевич также отметил, что для работы ПХГ необходима электроэнергия, которой на западе Украины сейчас не хватает из-за повреждения генерирующих мощностей, а значит планы киевского режима использовать для заработка хранилище сорваны. Эксперт уверен, что европейские компании не будут так рисковать.

    Ранее эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков заявил, что рост цен на газ в Европе вызван не ракетными ударами России по газовым хранилищам Украины.

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    13 апреля 2024, 13:26 • Новости дня
    ВСУ нанесли ракетный удар по заводу в Луганске

    Пасечник: При ударе ВСУ по машзаводу в Луганске повреждены жилые дома

    ВСУ нанесли ракетный удар по заводу в Луганске
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска нанесли ракетный удар по машиностроительному заводу в Луганске, повреждены жилые дома, данные о пострадавших уточняются, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

    Пасечник в своем Telegram-канале уточнил, что несколько ракет ВСУ выпустили по машзаводу, где планировался запуск производства, куда, предполагалось трудоустроить несколько десятков жителей.

    По словам главы ЛНР, данные о пострадавших уточняются, удар ВСУ пришелся также на жилые дома.

    Ранее ВСУ нанесли ракетный удар по Луганску, пострадал автовокзал.

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    13 апреля 2024, 11:38 • Новости дня
    Сырский назвал три самых сложных направления для ВСУ

    Главком ВСУ Сырский сообщил о существенном обострении фронта на трех направлениях

    Сырский назвал три самых сложных направления для ВСУ
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Обстановка на фронте в Донбассе существенно обострилась, особенно сложная ситуация наблюдается на Лиманском, Бахмутском (Артемовском) и Покровском (Красноармейск) направлениях, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский.

    Сырский считает, что обострению ситуации способствует теплая сухая погода, которая сделала доступной для танков большую часть открытых участков местности, передает ТАСС.

    Ранее Сырский уже называл ситуацию на большинстве направлений сложной.

    Минобороны России сообщало, что ВСУ за неделю потеряли 3 тыс. военных на Донецком направлении.

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    13 апреля 2024, 13:32 • Новости дня
    Зеленский заявил об окружении ВСУ из-за бегства подразделения

    Зеленский признал дезертирство подразделения, из-за которого погибли много солдат ВСУ

    Зеленский заявил об окружении ВСУ из-за бегства подразделения
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский признал факт дезертирства одного из подразделений ВСУ позиций с передовой, в результате чего другие украинские военные попали в окружение и все погибли.

    Зеленский рассказал студентам из Черновцов, что «один человек» смог запугать свое окружение, после чего подразделение отошло, и погибло большое количество других людей, передает РИА «Новости».

    По его словам, командира, давшего приказ об оставлении позиций, нашли правоохранители. Зеленский считает, что такие люди должны отвечать по закону и их нельзя обобщенно всех амнистировать.

    Ранее группа военнослужащих 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в видеообращении заявила о желании сложить оружие.

    Также был обнаружен приказ главкома ВСУ Александра Сырского, где признается дезертирство в украинской армии.

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    13 апреля 2024, 08:54 • Новости дня
    Сальдо счел вполне вероятным распад Украины

    Губернатор Херсонской области назвал вполне вероятным сценарием распад Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Распад и раздел Украины может быть вполне вероятным развитием событием, как «Антироссия» она существовать не должна, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Сальдо подчеркнул, что в ее нынешней форме Украина закономерно приходит к войне в Россией, в таком виде она существовать не может, передает РИА «Новости».

    По его словам, когда в 2019 году к власти пришел «комик», стало понятно, что Украину ничего хорошего не ждет.

    Ране постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина может сохранить свою государственность, если выполнит условия России, выдвинутые в ходе СВО.

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    13 апреля 2024, 09:22 • Новости дня
    Рогов допустил, что под завалами в Токмаке находятся люди

    Рогов допустил, что под завалами после обстрела ВСУ в Токмаке находятся люди

    Tекст: Вера Басилая

    В Токмаке Запорожской области после обстрела украинскими войсками жилого сектора под завалами разрушенных домов могут находиться люди, сообщил запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, разбор завалов разрушенных в резльутате атаки ВСУ домов в Токмаке продолжается, пока известно о шести погибших, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что при обстреле ВСУ Токмака погибли шесть человек, среди них есть ребенок.

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    13 апреля 2024, 13:25 • Новости дня
    ВС России улучшили положение на трех направлениях

    Tекст: Кристина Цыцура

    На Донецком направлении группировка войск ВС России заняла более выгодные рубежи и нанесла поражение нескольким штурмовым бригадам ВСУ.

    Также отражены две атаки штурмовых групп противника южнее населенного пункта Новомихайловка ДНР. ВСУ потеряли более 500 солдат и несколько единиц военной техники, среди которых ЗРК «Стрела-10», сообщили в Минобороны России.

    На Купянском направлении бойцы ВС России улучшили положение по переднему краю и нанесли удар в районе города Купянск Харьковской области. Потери противника составили до 25 военнослужащих, несколько единиц военной техники и станция радиоэлектронной борьбы «Нота».

    На Южно-Донецком направлении также было улучшено положение. ВС России нанесли удар по 128-й бригаде теробороны ВСУ в районах Старомайорского и Урожайного ДНР.

    На Херсонском направлении нанесено огневое поражение живой силе и технике двум бригадам теробороны ВСУ. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих и различная военная техника.

    Ранее сообщалось, что ВС России освободили Первомайское в ДНР.

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