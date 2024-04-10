Tекст: Алексей Дегтярев

На Донецком направлении Южная группировка поразила живую силу и технику 5-й штурмовой, 22, 28, 67, 93, 115-й механизированных бригад ВСУ у Красного, Новокалиново, Клещеевки, Нового и Курдюмовки в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

На этом направлении отражены четыре контратаки подразделений 10-й горно-штурмовой, 33-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад ВСУ у Выемки, Победы и Красногоровки (ДНР).

Украинская сторона потеряла до 360 человек, два американских БТР М113.

При контрбатарейной борьбе поражены польская САУ Krab, британская САУ AS-90 Braveheart, САУ «Гвоздика», две гаубицы Д-30, противотанковая пушка «Рапира», американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и две станции радиоэлектронной борьбы «Нота».

На Авдеевском направлении группировка «Центр» улучшила тактическое положение и отразила 11 контратак украинских штурмовиков 25-й воздушно-десантной, 71-й егерской, 59-й мотопехотной, 47-й и 115-й механизированных бригад у Первомайского, Водяного, Новобахмутовки, Уманского и Бердычей в ДНР.

Там ВСУ потеряли до 395 человек, три бронемашины, гаубицу «Мста-Б» и САУ «Гвоздика».

На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» улучшила положение по переднему краю и поразила формирования 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны у Старомайорского и Урожайного в ДНР. Отражены две контратаки у Никольского в ДНР.

За сутки ВСУ потеряли там до 115 человек, САУ «Гвоздика» и противотанковую пушку «Рапира».

На Купянском направлении группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю и отразила контратаку штурмовой группы 31-й бригады нацгвардии Украины у Григоровки в ДНР.

Там украинская сторона потеряла до 20 человек, танк, три боевые бронированные машины. При контрбатарейной борьбе поражены американская САУ М109 Paladin, гаубица «Мста-Б», две САУ «Гвоздика», две станции РЭБ «Буковель-AD» и «Нота».

На Херсонском направлении группировка «Днепр» поразила живую силу и технику 65-й механизированной бригады ВСУ, 121-й и 126-й бригад теробороны у Работино (Запорожская область), Михайловки и Ивановки (Херсонская область).

На этом направлении ВСУ потеряли до 65 человек, американскую гаубицу М777, орудие Д-20, САУ «Гвоздика», станцию радиоэлектронной разведки «Пластун» и станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».