Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 420 военнослужащих на Донецком направлении

Tекст: Вера Басилая

Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах Белогоровки ЛНР, Нового и Красногоровки ДНР, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

Кроме того, ВС России улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям ВСУ в районах Урожайного, Водяного и Старомайорского ДНР.

В Минобороны добавили, что противник потерял за сутки на Южно-Донецком направлении до 90 военнослужащих,155-мм гаубицу М777 производства США, 155-мм британскую гаубицу FH-70 и 122-мм гаубицу Д-30.

На Херсонском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение живой силе и технике ВСУ в Работино Запорожской области. Украинские потери составили до 60 военнослужащих,155-мм британская гаубица FH-70 и 152-мм орудие Д-20.

Кроме того, ВС России уничтожили командно-наблюдательный пункт батальона 13-й бригады нацгвардии Украины, а также нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 110 районах. За сутки было сбито 270 украинских беспилотников и шесть снарядов РСЗО HIMARS.

Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов ОП России Владимир Рогов сообщил, что в Работино и у Вербового российские войска отразили по две атаки ВСУ.