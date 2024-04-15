  • Новость часаМинобороны сообщило о первом уничтожении украинской станции РЭБ «Хмара»
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    Российский футбол продолжит вариться в собственном соку, что, надо отметить, получается очень неплохо. Количество юных игроков, стабильно играющих в основных составах, регулярно растет. Растет и их уровень.

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Ускоренная деиндустриализация Украины

    Очень долго Москва сопротивлялась тому, чтобы дополнить демилитаризацию и денацификацию Украины ее деиндустриализацией (с этим, к слову, неплохо справлялись и сами украинские власти). Но повышение ставок в этом противостоянии и масштабы уже допущенных разрушений, к большому сожалению, сделали такой подход оправданным.

    9 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Иран и Израиль быстренько повоевали

    Возможностей и средств полноценно воевать нет ни у Ирана, ни у Израиля. Ирану надо закончить атомный проект и не потерять Ирак и Ливан. А Израилю хотя бы с Газой разобраться до конца.

    4 комментария
    15 апреля 2024, 14:27 • Новости дня

    ВСУ за сутки потеряли до 420 военнослужащих на Донецком направлении

    Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 420 военнослужащих на Донецком направлении

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ за сутки потеряли до 420 военнослужащих, танк, 10 автомобилей, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также гаубицу L-119 производства Великобритании на Донецком направлении, сообщил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

    Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах Белогоровки ЛНР, Нового и Красногоровки ДНР, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Кроме того, ВС России улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям ВСУ в районах Урожайного, Водяного и Старомайорского ДНР.

    В Минобороны добавили, что противник потерял за сутки на Южно-Донецком направлении до 90 военнослужащих,155-мм гаубицу М777 производства США, 155-мм британскую гаубицу FH-70 и 122-мм гаубицу Д-30.

    На Херсонском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение живой силе и технике ВСУ в Работино Запорожской области. Украинские потери составили до 60 военнослужащих,155-мм британская гаубица FH-70 и 152-мм орудие Д-20.

    Кроме того, ВС России уничтожили командно-наблюдательный пункт батальона 13-й бригады нацгвардии Украины, а также нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 110 районах. За сутки было сбито 270 украинских беспилотников и шесть снарядов РСЗО HIMARS.

    Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов ОП России Владимир Рогов сообщил, что в Работино и у Вербового российские войска отразили по две атаки ВСУ.

    15 апреля 2024, 09:15 • Новости дня
    Российские войска нанесли удар по расположению французских наемников в Славянске
    Российские войска нанесли удар по расположению французских наемников в Славянске
    @ EyePress News/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы России ударили по расположению французских наемников в Славянске, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на коллег.

    По его словам, в Славянске в 7:00 раздался сильный взрыв. Как сообщили подпольщики, снаряды попали в расположение ВСУ, где также находились французы, которые привезли САУ CAESAR в помощь бандеровцам, передает РИА «Новости».

    Лебедев добавил, что идет массовая проверка документов и смартфонов всех, кто находится на улице, треть города перекрыта военными, некоторые скорые прибыли из Павлограда.

    Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удар по санаторию «Мрия» в Одессе, где базировалась большая группа западных наемников и высокопоставленных офицеров ВСУ.

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    14 апреля 2024, 20:27 • Новости дня
    Экс-аналитик ЦРУ: Россия сравняет с землей позиции ВСУ при помощи планирующих бомб

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works заявил, что Россия применяет планирующие бомбы для нанесения сокрушительных ударов по украинским позициям.

    По его словам, на данный момент украинская армия находится по сути на открытой местности, и эти ракеты буквально сравняют с землей эти позиции, передает РИА «Новости».

    По словам эксперта, планирующие бомбы также могут поражать глубокозаглубленные подземные бункеры.

    Кроме того, Джонсон отметил, что Россия использует системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для нейтрализации украинских беспилотников. Он заключил, что Россия становится все более искусной в применении всего богатства сил, которыми она располагает.

    Ранее американский экс=разведчик Тони Шаффер заявил, что американская сторона не смогла помешать российскому президенту Владимиру Путину.

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    15 апреля 2024, 11:47 • Новости дня
    Около Северска ликвидировали женщину-снайпера ВСУ с позывным «Виски»

    Около Северска ликвидировали женщину-снайпера ВСУ Шинкаренко с позывным «Виски»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На востоке Украины ликвидировали снайпера Екатерину Шинкаренко с позывным «Виски» из 53-й отдельной мехбригады ВСУ, сообщает украинский «24 канал».

    Как сообщил телеканал, Шинкаренко погибла 22 февраля 2024 года при отходе ВСУ из Авдеевки на участке Ласточкино – Северное, передает РИА «Новости».

    Ранее во время штурма в Луганской народной республике ликвидировали украинскую женщину-снайпера.

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    14 апреля 2024, 23:27 • Новости дня
    Киев захотел получить ЗРК Patriot за отказ от атак на российские НПЗ

    Кулеба заявил о готовности Киева обсудить отказ от атак на российские НПЗ в случае передачи Украине ЗРК Patriot

    Киев захотел получить ЗРК Patriot за отказ от атак на российские НПЗ
    @ imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Если Запад не передает Украине ЗРК Patriot, то Киев не видит смысла обсуждать возможный отказ от атак на российские НПЗ, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

    Кулеба сказал, что следует «мыслить своими интересами». По его словам, если партнеры Украины готовы предоставить ей «семь батарей Patriot» и при этом у них есть «просьба не делать этого и этого», то имеется «предмет для разговора». Без ЗРК Patriot или «пакета помощи» каждый «выживает как может», сказал он.

    Министр сказал, что Украина согласна получить комплексы Patriot на любых условиях: «Хотите в аренду, дайте в аренду. Хотите, чтобы они прикрывали вашу границу, давайте они будут прикрывать вашу границу, но только дайте», –передает ТАСС.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что США не позитивно отреагировали на атаки украинских беспилотников против топливно-энергетической инфраструктуры России. СМИ сообщали, что США призывают Украину прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру.

    Кулеба не в первый раз требует от западных стран передачи Украине новых комплексов Patriot. Как указывают СМИ, если раньше его риторика по данному вопросу оставалась взвешенной и спокойной, то теперь он стал более грубым.

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    15 апреля 2024, 08:38 • Новости дня
    Российский снайпер поразил украинского военного на дистанции 3 км

    Tекст: Александра Юдина

    Российский снайпер в ходе спецоперации на Украине ликвидировал украинского военнослужащего на дистанции три километра.

    По его словам, обычно снайперы работают на дальности от 800 метров до 3 км, он взял максимальную дистанцию три километра и поразил украинского военного, передает ТАСС.

    Двумя днями ранее российские снайперы сбили американский беспилотник Puma и уничтожили почти 25 украинских солдат и наемников, пытавшихся его эвакуировать.

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    15 апреля 2024, 00:48 • Новости дня
    Российские войска улучшили позиции в Работино и у Вербового
    Российские войска улучшили позиции в Работино и у Вербового
    @ Евгений Пономарев/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В Работино и у Вербового российские войска отразили по две атаки вооруженных сил Украины, сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов.

    Рогов рассказал, что в Работино российские силы «улучшили позиции по переднему краю», был разрушен опорный пункт ВСУ. У Вербового российские военные «не только улучшили позиции, но и взяли один опорник». Также он сообщил об успехах в районе Малой Токмачки.

    Кроме того, российские войска нанесли удар по складам техники и боеприпасов в селе Чкалово Днепропетровской области Украины, которые ВСУ использовали для обстрелов Энергодара, передает РИА «Новости».

    Напомним, Минобороны России сообщало, что нанесено огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, 121-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Работино Запорожской области, Чкалово Днепропетровской области и Михайловка Херсонской области.

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    14 апреля 2024, 23:56 • Новости дня
    Китай не ответил на приглашение обсудить «формулу мира» Зеленского в Швейцарии

    Tекст: Антон Антонов

    Китай приглашен на саммит в Швейцарии для обсуждения «формулы мира» украинского президента Владимира Зеленского, Пекин пока не ответил на приглашение, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

    Кулеба пояснил, что идет завершающий этап «определения финального круга участников». По его словам, переговоры ведутся «не только с Китаем, а и с другими странами», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Напомним, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров по итогам встречи с руководителем МИД Китая Ван И заявил, что Москва и Пекин не поддерживают переговоры, которые не учитывают законные озабоченности России.

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    15 апреля 2024, 14:25 • Новости дня
    Минобороны сообщило о первом уничтожении украинской станции РЭБ «Хмара»
    Минобороны сообщило о первом уничтожении украинской станции РЭБ «Хмара»
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские войска нанесли поражение ВСУ на Авдеевском направлении, в частности впервые уничтожена украинская станция радиоэлектронной борьбы «Хмара», сообщили в Минобороны.

    Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 47-й, 54-й и 115-й механизированных, 25-й воздушно-десантной и 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Уманское, Семеновка, Новокалиново и Очеретино в ДНР, говорится в Telegram-канале ведомства.

    Также были отражены семь контратак формирований 25-й воздушно-десантной, 71-й егерской, 59-й мотопехотной, 23-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах Уманского, Первомайского, Новобахмутовки и Бердычей ДНР.

    Потери противника составили до 295 военнослужащих, а также уничтожены танк, четыре боевые бронированные машины, в том числе БМП Marder производства ФРГ, и четыре автомобиля.

    «В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», три 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм американская гаубица М102, а также станция радиоэлектронной борьбы «Хмара», – говорится в сообщении военного ведомства.

    На Купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Загоруйковка и Котляровка Харьковской области. В боях ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, два автомобиля. Также в числе потерь значится 155-мм гаубица М777, 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и 155-мм гаубица М198 производства США, а также станции радиоэлектронной борьбы «Пластун» и «Анклав-Н».

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    15 апреля 2024, 04:23 • Новости дня
    Киев выделил только 6 млрд долларов на закупку вооружений в 2024 году

    Украинский министр Камышин сообщил о выделении в 2024 году на закупку вооружений только 6 млрд долларов

    Tекст: Антон Антонов

    В украинском оборонном бюджете на 2024 год предусмотрено лишь 6 млрд долларов на закупку вооружений, сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

    Камышин пояснил, что весь «бюджет обороны» на год составляет около 40 млрд долларов, но из них 30 млрд должны быть направлены на «зарплаты и выплаты» военным. По его словам, из оставшихся 10 млрд «без учета расходов на ГСМ и форму на покупку вооружений остается 6 млрд» долларов, передает ТАСС.

    Данная сумма отражена в контрактах «для производителей, прежде всего украинских». Камышин посетовал, что «это очень мало», ведь «производственные возможности втрое больше». Киев уговаривает другие страны покупать «изделия украинской военной промышленности» и передавать их вооруженным силам Украины.

    Напомним, СМИ сообщали, что на фоне задержек финансовой помощи из США Украина начала вести переговоры с другими странами G7, например, с Японией и Канадой. Указывалось, что Украине необходимо покрыть дефицит бюджета с помощью международных партнеров и за счет сокращения своих невоенных расходов.

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    15 апреля 2024, 10:28 • Новости дня
    Кимаковский: В Часовом Яре первую линию обороны ВСУ держат недавно мобилизованные

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первая линия обороны в Часовом Яре удерживается силами недавно мобилизованных. Командование отошло в конец города, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, первую линию обороны в Часовом Яре отправили оборонять недавно мобилизованных, при этом все командиры ушли с передовой и командуют удаленно, передает ТАСС.

    Кимаковский добавил, что украинская группировка в Часовом Яре ежедневно несет большие потери.

    Ранее Кимаковский рассказал, что дополнительные силы ВСУ прибыли в Часов Яр для удержания одного из ключевых районов в обороне города.

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    15 апреля 2024, 13:12 • Новости дня
    В результате удара по расположению ВСУ в Славянске ранены французские наемники

    Подполье: В результате удара по расположению ВСУ в Славянске ранены французские наемники

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате удара российских военных рядом с расположением ВСУ в Славянске есть раненые французские наемники, их, скорее всего, увезли в Павлоград на машинах скорой, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, удар был нанесен рядом с расположением ВСУ, поэтому было так много раненых, передает РИА «Новости». Лебедев добавил, что франзузов грузили в скорые из Павлограда, местные машины стояли в стороне.

    Так же он добавил, что данные по пострадавшим уточняются.

    Ранее Лебедев рассказал, что ВС России ударили по расположению французских наемников в Славянске.

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    14 апреля 2024, 22:20 • Новости дня
    ПВО уничтожила два украинских БПЛА над Белгородской областью

    Tекст: Антон Антонов

    Минобороны России сообщило о пресечении попытки киевского режима устроить террористическую атаку c использованием беспилотников самолетного типа.

    Как сообщило в Telegram ведомство, российские силы ПВО сбили два беспилотника над Белгородской областью около 21.05 мск.

    Днем в воскресенье ПВО также сбила беспилотник вооруженных сил Украины над Белгородской областью.

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    15 апреля 2024, 10:54 • Новости дня
    Депутат назвал французских наемников приоритетной целью в зоне СВО

    Депутат Шеремет назвал французских наемников приоритетной целью в зоне СВО

    Tекст: Александра Юдина

    Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал французских наемников на Украине приоритетной и законной целью российских военных.

    По его словам, французские наемники являются законной и приоритетной целью для российских военных, передает РИА «Новости».

    Шеремет добавил, что, если французский президент Эммануэль Макрон задумал заместить огромные потери боевиков ВСУ французскими военными, в конечном итоге он сам упадет в яму.

    Также он отметил, что французскому народу пора дать оценку безрассудной политике Макрона.

    Ранее российские войска нанесли удар по расположению французских наемников в Славянске.

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    15 апреля 2024, 08:46 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении командного пункта ВСУ корректируемыми бомбами

    МО России сообщило об уничтожении командного пункта ВСУ с помощью корректируемых бомб

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экипажи Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении с применением объемно-детонирующих авиационных бомб (ОДАБ), оснащенных универсальными модулями планирования и коррекции, сообщили в Минобороны России.

    Как говорится в сообщении, экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России неуправляемыми авиационными бомбами ОДАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции нанесли удар по командному пункту и живой силе противника на Южно-Донецком направлении, передает ТАСС.

    Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что российские корректируемые авиационные бомбы регулярно уничтожают позиции ВСУ.

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    15 апреля 2024, 07:41 • Новости дня
    Украинский беспилотник перехвачен над Краснодарским краем

    Tекст: Антон Антонов

    Российская ПВО осуществила перехват украинского беспилотника над Краснодарским краем, сообщило Минобороны России.

    Ведомство сообщило в Telegram, что киевский режим пытался устроить террористическую атаку, используя беспилотник самолетного типа.

    Напомним, ПВО уничтожила два украинских БПЛА над Белгородской областью.

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