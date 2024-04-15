Возможностей и средств полноценно воевать нет ни у Ирана, ни у Израиля. Ирану надо закончить атомный проект и не потерять Ирак и Ливан. А Израилю хотя бы с Газой разобраться до конца.2 комментария
Российские войска улучшили позиции в Работино и у Вербового
В Работино и у Вербового российские войска отразили по две атаки вооруженных сил Украины, сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов.
Рогов рассказал, что в Работино российские силы «улучшили позиции по переднему краю», был разрушен опорный пункт ВСУ. У Вербового российские военные «не только улучшили позиции, но и взяли один опорник». Также он сообщил об успехах в районе Малой Токмачки.
Кроме того, российские войска нанесли удар по складам техники и боеприпасов в селе Чкалово Днепропетровской области Украины, которые ВСУ использовали для обстрелов Энергодара, передает РИА «Новости».
Напомним, Минобороны России сообщало, что нанесено огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, 121-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Работино Запорожской области, Чкалово Днепропетровской области и Михайловка Херсонской области.