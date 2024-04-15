Российские войска улучшили позиции в Работино и у Вербового

Tекст: Антон Антонов

Рогов рассказал, что в Работино российские силы «улучшили позиции по переднему краю», был разрушен опорный пункт ВСУ. У Вербового российские военные «не только улучшили позиции, но и взяли один опорник». Также он сообщил об успехах в районе Малой Токмачки.

Кроме того, российские войска нанесли удар по складам техники и боеприпасов в селе Чкалово Днепропетровской области Украины, которые ВСУ использовали для обстрелов Энергодара, передает РИА «Новости».

Напомним, Минобороны России сообщало, что нанесено огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, 121-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Работино Запорожской области, Чкалово Днепропетровской области и Михайловка Херсонской области.