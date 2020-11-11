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11 ноября, среда  |  Последнее обновление — 14:15  |  vz.ru
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Газпром указал полякам на их жадность

Газпром впервые потребовал повысить цены на газ в Европе Егор Алеев/ТАСС
В ответ на требование Польши снизить цену на газ Газпром впервые намерен ее увеличить. До сих пор поляки неустанно вели ценовую войну с российской компанией и, как правило, добивались скидок. Однако на этот раз позиция Польши выглядит намного слабее. Какие аргументы есть у Газпрома против необоснованных требований поляков? Подробности...
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Во что обойдется России покупка Одессы

Памятник Екатерине Великой сперва сломали большевики, а теперь требуют снести националисты Andrey Nekrasov/imageBROKER.com/Global Look Press
Тележурналист Владимир Соловьев выступил с призывом к богатым россиянам – скинуться и выкупить Одессу у Киева. Хотя идея на первый взгляд кажется фантастичной, прецеденты в русской истории уже были: 330 лет назад Москва выкупила город Киев у поляков. Сколько Украина может попросить за жемчужину у моря и нужно ли России платить эти деньги? Подробности...
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Российская вакцина прорвала европейскую блокаду

Российскую вакцину ждет весь мир — от Австрии до Аргентины Илья Питалев/РИА «Новости»
Венгрия готова уже в декабре начать закупать российскую вакцину от COVID-19. Об этом глава МИД страны заявил прямо из карантина – министр сам стал жертвой вируса. При этом Еврокомиссия, которая еще недавно грозила Будапешту санкциями за применение вакцины «Спутник V», изменила свое мнение. Не исключено, что вслед за Венгрией и другие страны ЕС обратятся за российской вакциной. Подробности...
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Турция пытается разделить с Россией лавры миротворца в Карабахе

Турецких войск на линии разграничения в Карабахе не будет REUTERS/Rodi Said
Сразу после соглашении о прекращении огня в Карабахе Ильхам Алиев заявил о миротворческой миссии в регионе с участием не только России, но и Турции. Но в совместном заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении речь шла о вводе в Карабах только российского миротворческого корпуса. При этом Россия и Турция действительно создадут в Азербайджане мониторинговый центр по контролю за прекращением огня. Какой будет роль Турции в новом балансе сил вокруг Карабаха? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Азербайджан шел по опасному пути, но выиграл

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
За какие-то сутки стремительных изменений регион оказался в новой реальности, в которой ему теперь предстоит жить. И главными действующими лицами, и драйверами запущенных процессов оказались Россия и Азербайджан. Подробности...
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По Европе бродит призрак «единого Запада»

Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Парадоксально, что при президенте Байдене не Европа может стать более проамериканской, а США превратятся в «более проевропейские». И, учитывая не самую лучшую форму Байдена, у ЕС есть шанс увеличить вес в трансатлантическом тандеме. Подробности...

Распад американской демократии выдают за ее торжество

Сергей Худиев, публицист, богослов
Все, чем Запад мог хвалиться – свободные и честные выборы, свобода информации, доверие к своим гражданам – быстро разваливается. Это грандиозная трагедия, и происходящее определенно не делает мир лучше. Подробности...
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Вторая карабахская война: итоги

Как сфальсифицировать выборы в США

Президент Байден: Хорошо или плохо для России?

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Мир в Карабахе обернулся беспорядками в Ереване

Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Однако в Ереване многие восприняли условия мира как предательство и устроили массовые протесты, разгромив здания правительства и парламента
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Ушел из жизни сатирик Михаил Жванецкий

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    Турция пытается разделить с Россией лавры миротворца в Карабахе

    Турецких войск на линии разграничения в Карабахе не будет    11 ноября 2020, 13:40
    Фото: REUTERS/Rodi Said
    Текст: Андрей Самохин,
    Ирина Яровая

    Сразу после соглашении о прекращении огня в Карабахе Ильхам Алиев заявил о миротворческой миссии в регионе с участием не только России, но и Турции. Но в совместном заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении речь шла о вводе в Карабах только российского миротворческого корпуса. При этом Россия и Турция действительно создадут в Азербайджане мониторинговый центр по контролю за прекращением огня. Какой будет роль Турции в новом балансе сил вокруг Карабаха?

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник вечером объявил, что его страна будет участвовать в контроле за перемирием в Нагорном Карабахе. Во всяком случае, так администрация турецкого лидера истолковала содержание его разговора с Владимиром Путиным. «Турция будет осуществлять вместе с Россией наблюдательную и надзорную деятельность по прекращению огня на базе совместного центра, который будет создан в районе, определяемом Азербайджаном на территории, освобожденной от оккупации Армении», – цитировало РИА Новости сообщение администрации Эрдогана.

    Эрдоган, которого в Армении называли поджигателем второй карабахской войны, заявил, что достижение мирного соглашения стало «важным вкладом, который Турция и Россия внесли вместе». Ранее в тот же день Эрдоган созвонился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, и в числе прочего обсудил «создание турецко-российского миротворческого центра». О том, что минобороны России и Турции подпишут специальное соглашение о создании центра мониторинга прекращения огня, во вторник сообщил источник «Интерфакса» в дипломатических кругах.

    Напомним, что в совместном заявлении трех лидеров – Путина, Алиева и армянского премьера Никола Пашиняна шла речь о вводе в Нагорный Карабах и в Лачинский коридор российского миротворческого корпуса (пункт 3 соглашения). О Турции в соглашении не упоминалось. Тем не менее, Алиев, комментируя прекращение боев, сразу же заявил: «Будет совместная миротворческая миссия России и Турции, это новый формат».

    В ответ Москва через представителя внешнеполитического ведомства Марию Захарову уточнила, что центр по контролю за прекращением огня действительно появится, но он будет расположен в глубине территории Азербайджана. Центр не имеет отношения к соглашению Путина-Алиева-Пашиняна, добавила она.

    Эксперты в самом Баку признают, что на бывшей линии фронта турецких войск не появится. «Вполне возможны договоренности России и Турции по взаимодействию в Карабахе. Но не стоит ожидать появления в регионе полноценных миротворческих турецких сил. Со стороны Турции может быть лишь мониторинговая, координационная группа», – считает руководитель политологического клуба «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде (Баку). «В любом случае, никто из участников процесса ничего не будет делать келейно, за спиной друг у друга. Ведется диалог между Москвой и Баку, Москвой и Анкарой, Анкарой и Баку. В рамках этого диалога в открытой форме принимаются общие решения», – сказал эксперт газете ВЗГЛЯД. Зато Велизаде не исключает, что

    турецкие военные в будущем смогут воспользоваться сухопутным коридором, который будет проложен из Нахичевани в соответствии с трехсторонним соглашением.

    «С начала 90-х годов турецкие военные грузы могли попасть на территорию Азербайджана только через Грузию, по железной дороге Баку – Тбилиси – Карс. Путь через Армению был закрыт. Но теперь складывается новая ситуация, и возможно все. В том числе и движение военных грузов в создаваемом сейчас Нахичеванском гуманитарном коридоре», – отметил Велизаде.

    У Анкары еще есть шанс получить статус миротворцев, считает политолог Георгий Бовт. Более того, он не исключает, что турецкие военные появятся внутри самой Армении, вместе с российскими пограничниками заступив на охрану «нахичеванского коридора». Москве «придется теперь иметь дело с турками, которые, судя по всему, будут патрулировать второй гуманитарный коридор, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью», – сказал он радио BFM.

    Напомним, что по 9-му пункту соглашения, Армения обязана обеспечить транспортное сообщение между Нахичеванской автономией и основной территорией Азербайджана. При этом у Нахичевани, в отличие от остального Азербайджана, есть участок сухопутной границы с Турцией. Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, в Нахичевани предположительно еще с лета размещены турецкие войска, которые были введены туда еще во время совместных учений.

    Первый зампред комитета по международным делам Совета Федерации Андрей Климов не исключил: перемещение военных по гуманитарному коридору Нахичевань – Азербайджан возможно. «В тексте соглашения нет запрета на военное передвижение, там говорится о передвижении пассажиров и грузов», – сказал Климов газете ВЗГЛЯД. При этом сенатор отметил, что контролировать этот коридор будут, в том числе, пограничники ФСБ. Они и проверят и характер «пассажиров и грузов», считает сенатор Климов.

    «В документе не конкретизируются эти понятия, но сам дух соглашения говорит о том, что это должны быть мирные передвижения, способствующие дипломатическому разрешению конфликта, а не перегруппировка сил для его эскалации», – подчеркнул сенатор.

    При этом, указал собеседник, «с военной точки зрения, Турции нет необходимости пользоваться такими сухопутными коридорами, чтобы переместить куда-то какие-то свои специальные грузы и «специальных людей». Что касается возможного появления каких-либо турецких представителей, то Азербайджан – суверенное государство и вправе пригласить к себе кого угодно, отметил Климов.

    «Но в соответствии с международным правом, миротворцы – это люди, которые находятся на линии разделения конфликтующих сторон с согласия обеих этих сторон, следовательно, и Армении тоже. Невозможно себе представить, что Ереван согласится на турецкое присутствие», – подчеркнул парламентарий.

    Коллега Климова, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин уверен, что «попытки втиснуть турок в миротворческий процесс будут предприниматься, судя по заявлению президента Азербайджана». Москве ни в коем случае этого нельзя допустить, учитывая роль Турции в истории армянского народа, подчеркнул депутат. «Мы вряд ли сможем воспрепятствовать азербайджанской стороне разместить на своей территории турецких военных, – сказал Затулин газете ВЗГЛЯД. – Но это будет не миротворческий контингент, а по сути оккупационные войска и никаких полномочий в сфере миротворчества они иметь не должны».

    «Да, остановка войны стала безусловным достижением российской политики, но теперь надо четко выдержать нашу позицию: никаких других миротворцев кроме наших в регионе быть не должно», – отметил замглавы думского комитета.

    Более того, указал Затулин, задачей российского корпуса будет недопущение обстрелов Степанакерта со стороны города Шуша, который теперь контролируется Азербайджаном, и с занятых азербайджанцами территорий вокруг Лачинского коридора. «Только Россия может отследить наличие наемников-террористов на территории Азербайджана. Если эти наемники под видом миротворцев попытаются проникнуть в зону конфликта в Нагорном Карабахе, их надо без разговоров уничтожать», – потребовал депутат.

    Примечательно, что практически в унисон с российским депутатом во вторник вечером в парламенте Франции выступил и министр иностранных дел республики Жан-Ив Ле Дриан. Он предостерег Эрдогана от вмешательства в ситуациюв Карабахе, сообщает ТАСС. «Мы считаем важным, чтобы Турция абсолютно четко соблюдала согласованное перемирие, поскольку в противном случае она рискует столкнуться с усилением санкций, которые могут быть приняты в отношении нее», – заявил главный французский дипломат.


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