Турция может ввести войска на Кавказ по договору с Лениным

В противостояние между Арменией и Азербайджаном может вмешаться Турция, причем на вполне законных основаниях. Баку сообщил, что армянская армия якобы обстреляла азербайджанский анклав Нахичевань. Удивительно, но по договору между Лениным и Ататюрком, Анкара может ввести свои войска в Нахичевань в случае агрессии против этого анклава. Договор еще действует, но у Турции остается все меньше времени.

В пятницу минобороны Азербайджана сообщило о ракетном ударе Армении по территории Ордубадского района в Нахичеванской автономной республике. Атака произошла утром «с территории оккупированного Губадлинского района». В Баку утверждают, что Армения нанесла удар с помощью оперативно-тактической ракеты. Фотографии с фрагментами этой ракеты были опубликованы на сайте минобороны Азербайджана. «Мирные жители и гражданские объекты не пострадали», – уточнили в ведомстве.

В министерстве обороны Армении оперативно опровергли заявление Баку, назвав его «очередной ложью военно-политического руководства Азербайджана с целью расширения географии конфликта». Но если сообщение официального Баку – правда, то речь идет именно о расширении географии конфликта.

«Армянская сторона отрицала и удар по городу Гянджа. Если не армянская сторона обстреляла Нахичевань, то кто тогда? Азербайджан сам нанес себе удар?» – заявил газете ВЗГЛЯД бакинский эксперт, руководитель политологического клуба «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде. Он напомнил, что в Нахичеванской автономии сосредоточена достаточно мощная группировка азербайджанских войск. «Если по нашим гарнизонам будут регулярно стрелять с территории самой Армении, то не исключено, что азербайджанская армия начнет отвечать. Это легко спровоцировать. И Еревану тогда будет проще обращаться в ОДКБ и к России за защитой», – указал Велизаде

Сразу следует пояснить географические детали потенциально нового театра военных действий. Нахичеванская автономия – азербайджанский анклав с населением чуть более 400 тысяч человек, зажатый между Ираном и Арменией. Кроме того, у автономии есть крохотный, но стратегически значимый участок границы с Турцией. Нахичеванскую республику от Азербайджана отделяет Зангезур – полоса армянской территории шириной не более 50 километров. Дальше к востоку находится тот самый «оккупированный Губадлинский район», откуда, как сообщается, и была выпущена армянская ракета по Нахичевани.

Губадлы – часть пояса безопасности Нагорного Карабаха, который контролирует карабахская армия. Таким образом, если верить Баку, ракета стартовала с де-юре территории Азербайджана, пролетела над Арменией и ударила опять по азербайджанской территории. Немаловажно, что и Губадлы, и Ордубад находятся очень близко к границе с Ираном, который откровенно недоволен приближением боевых действий к его рубежам.

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По совпадению или нет, но иранский МИД заявил в пятницу: власти Исламской Республики не станут терпеть повторные удары по своей территории со стороны участников конфликта в Карабахе. Всего, по данным Тегерана, за время обострения конфликта на территорию Ирана залетело около 50 ракет и снарядов. Очевидно, что Иран втягивается в конфликт на Южном Кавказе, но, безусловно, не так, как Турция.

Еще в конце июля минобороны Азербайджана сообщило о переброске в город Нахичевань ударных и боевых вертолетов ВВС Турции. Официальной целью были летно-тактические учения с боевой стрельбой. В сентябре, после начала конфликта в Карабахе, источники Telegram-канала военкора Семена Пегова сообщили: после летних учений в Нахичевани турецкая техника осталась в азербайджанских частях. Причем речь, судя по всему, идет в том числе и о наземной технике.

Турецкие танки и другие сухопутные силы вполне могут добраться в Нахичевань своим ходом. Ведь Турцию и Нахичеванскую автономную республику соединяет полоса турецкой территории длиной 23 километра и шириной всего шесть километров. По этому «языку» проходит трасса из турецкого Игдыра в Нахичевань. В стадии строительства железная дорога по тому же маршруту, по которой также можно будет перебрасывать разного рода стратегические грузы.

Причина появления этого «языка» – точно такая же, как и причина появления самой Нахичеванской республики. Это можно назвать последствием Гражданской войны. В 1921 году Советская Россия подписала договор с турецкими националистами Мустафы Кемаля (будущего Ататюрка). Следом за Москвой договор с турками заключили три советские республики Закавказья – Армения, Азербайджан и Грузия. Именно в силу этих соглашений в СССР появились две уникальные автономии – Аджарская АССР для мусульман Грузии и Нахичеванская АССР для азербайджанцев, живущих в Юго-Западном Закавказье, на которое (как и на Карабах) также претендовала Армения. Но самое важное положение Карсского договора 1921 года заключается в следующем:

Турция и Россия оставляют за собой право ввести войска в Аджарию и Нахичевань в случае военного вторжения других государств в эти регионы.

Анкара и Баку считают Карсский договор действующим, заключен он был сроком на 100 лет. Следовательно, до 21 октября 2021 года Турция вправе ввести свои войска, если посчитает, что автономии, чью безопасность она гарантирует, угрожает Армения или другой враг.

Армянские историки и политики считают Нахичевань (Нахиджеван) исторической территорией Армении, где находится достаточно много исторических памятников. Но сейчас эта автономия, скорее, базовый элемент азербайджанской государственности – родина бывшего президента Гейдара Алиева, отца нынешнего президента Ильхама Алиева, а также многих нынешних первых лиц республики. В отличие от «основного» Азербайджана, здесь практически нет нацменьшинств: 99% азербайджанцев, 0,3% курдов и никаких армян. В Армении не претендуют на возвращение Нахичевани, в отличие от Карабаха. Но во время армяно-азербайджанской войны 1990-х годов боевые действия были и в автономии.

Тогда-то Анкара и применила в деле положения Карсского договора. Турецкая артиллерия открыла артиллерийский огонь по армянским позициям – как объяснили в Анкаре, для того, чтобы предотвратить захват Нахичевани армянской армией. К слову, тогда же Иран устроил военные учения у границы с Нахичеванской республикой, «чтобы предупредить Армению о нежелательности нового наступления». Похоже, что-то подобное может произойти и сейчас во время второго карабахского конфликта.

«Армения могла нанести ракетный удар по Нахичевани для того, чтобы спровоцировать ответную реакцию Турции, которая остается одним из гарантов безопасности Нахичеванской автономии. Турция имеет право вмешаться в случае агрессии против этой республики», – полагает политолог Велизаде.

Эксперт считает очевидным желание самого Еревана расширить географию конфликта – например, за счет далекой Греции, которая враждует с Турцией. «В пятницу в Ереване с визитом побывал министр иностранных дел Греции Никос Дендиас. Одной из главных тем его переговоров стала роль турок в карабахском конфликте. Армянские лидеры говорят, что ждут из Афин конкретной помощи. Это будет военная помощь или какая-то другая? То есть речь идет о наглядном вовлечении в процесс внешних игроков», – уверен собеседник.

Военные эксперты в Москве тоже не исключают, что обстрелы Нахичевани спровоцируют Анкару на открытую интервенцию. «Конкретной информации по данному обстрелу пока мало. Армения отрицает факт обстрела, но утверждать стопроцентно, что Нахичевань не была атакована, преждевременно», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. По его мнению, новые удары Армении по этому анклаву могут изменить характер всего конфликта. Если боевые действия и впрямь перекинутся на Нахичевань, Анкара может ввести туда свои части, пользуясь уже существующей там азербайджанской военной инфраструктурой.

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Если турецкие войска нападут на Армению со стороны анклава, то есть с территории бывшего Советского Союза, это может вынудить Россию на какие-то ответные резкие шаги. «Это станет вызовом для международной безопасности на всем Южном Кавказе», – считает Семенов. Впрочем, по его словам, заслуживает право на существование версия о том, что Ереван сам провоцирует удары Азербайджана по своей территории. «Такие атаки дают право Армении, как члену ОДКБ, обращаться за военной помощью в штаб-квартиру ОДКБ и к руководству России. Премьер-министр Никол Пашинян неслучайно уже связывает недавнее уничтожение в Чечне джихадистов с возможной переброской в Карабах боевиков из Сирии. Такие заявления Пашиняна – завуалированный призыв к России, чтобы она вмешалась на его стороне в войну», – считает Семенов.

«Нет необходимости втягивать Турцию в конфликт, поскольку она и так уже втянута, вопрос идет только о масштабах», – заявил газете ВЗГЛЯД первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Депутат указал на то, что Азербайджан использует в боях турецкое оружие, в частности, ударные дроны.

Затулин признался, что не знает, подверглась ли обстрелу Нахичевань: «На войне врут все, но Азербайджан, как нападающая сторона, врет гораздо больше, чем Армения, поскольку ему нужно скрывать участие Турции. Я не поддерживаю ни одну из сторон, тем более осуждаю любые удары по гражданским объектам, но надо признать, что «чемпионом» в этом является Азербайджан».

Поздним вечером в пятницу появились сообщения о воздушной тревоге, объявленной в городе Капан на юге Армении, менее чем в 40 километрах от границы с Нахичеванской автономией. Жители получили СМС-оповещение о необходимости спуститься в бомбоубежище, сообщило агентство Sputnik Армения. В МЧС республики также подтвердили сообщения о срабатывании сирены в двух других южных городах – Горисе и Мегри, впрочем, это объяснили технической ошибкой.

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