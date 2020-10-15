Почему Армения медлит с обращением в ОДКБ

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15 октября, четверг  |  Последнее обновление — 12:23  |  vz.ru
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Европа и Америка дали Газпрому в долг навечно

Европейцы и американцы выкупили большую часть облигаций Газпрома Владимир Астапкович/РИА Новости
Газпром влился в мировой тренд – разместил «вечные» еврооблигации в валюте. Дело это было крайне рискованным: и продажи российского газа в Европе резко просели, и угроза санкций против «Северного потока – 2» не добавляет привлекательности Газпрому. Казалось бы, иностранные инвесторы должны бежать от такой компании. Но европейцы и американцы, наоборот, встали в очередь, чтобы дать в долг. Почему? Подробности...
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Продление ДСНВ-3 заставляет Америку жульничать

Россия отрицает наличие договоренностей по продлению договора СНВ-3 Вадим Савицкий/РИА Новости
В Вашингтоне заявили о «принципиальном» согласии Москвы продлить договор СНВ-3 в ближайшее время. Эти слова вызвали искреннее удивление российской стороны – здесь действительно готовы продлить договор, но совсем не на тех условиях, которые выдвигает Америка. Более того, в России эти заявления назвали наперстничеством. Что же так возмутило Москву? Подробности...
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Как Британию и США убедили помогать Сталину

И танки, и авиационное топливо, и тушенка, и многое другое - все это поставлялось в СССР по программе ленд-лиза Александр Капустянский/РИА Новости
Программа ленд-лиза стала одним из самых знаковых соглашений внутри антигитлеровской коалиции Второй мировой войны. Однако, несмотря на политическую очевидность, ее техническая реализация сталкивалась с рядом сложностей. Каким образом эти сложности были преодолены, кто именно работал над организацией этой программы и как это воплощалось в конкретных дипломатических документах? Подробности...
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Почему Армения медлит с обращением в ОДКБ

Теоретически войска стран ОДКБ могут вмешаться в бои за Карабах на стороне армянской армии Пресс-служба ЦВО/ТАСС
Азербайджан в среду, впервые в ходе обострения карабахского конфликта, нанес удар по территории Армении, уничтожив ракетный комплекс. Это событие многие расценили как повод для вмешательства ОДКБ: ведь фактически совершен акт агрессии против государства – участника договора. Однако Армения не спешит звать союзников на помощь. На что рассчитывают в Ереване? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Как Москва готовилась к немецкой оккупации

Тимур Шерзад, журналист
15 октября 1941 года в Москве началась большая паника – ее породило успешное продвижение немцев к столице и слухи про эвакуацию правительства. Но, успокоив граждан, в НКВД не расслаблялись, и планомерно готовились к возможной оккупации Москвы. Подробности...

Как появилось «новое мышление» Горбачева

Наталия Курчатова, литератор
«Чем больше я думаю над происходящим сейчас в мире, тем больше убеждаюсь, что перестройка ему нужна не меньше, чем самому Советскому Союзу» – произнес лауреат на своей нобелевской лекции. Бинго, Михаил Сергеевич! Наконец-то вы начали что-то понимать. Жаль только – поздно. Подробности...
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В чем уязвимости избирательной системы США

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Американская электоральная система архаична, непрозрачна и уязвима для ошибок и фальсификаций. За исключением редких побед «на вынос», никто в последние лет семьдесят доподлинно не знал, кто же реально победил на тех или иных выборах. Подробности...
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В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

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Иран включился в конфликт с Карабахом

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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

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На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы

В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧС
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11:18

В техникумах Ростовской области создадут новые мастерские

Десять мастерских, оснащенных современным оборудованием, будет создано до конца года в ростовском автотранспортном колледже и Новошахтинском технологическом техникуме, сообщил первый замминистра общего и профессионального образования Ростовской области Андрей Фатеев.
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    Почему Армения медлит с обращением в ОДКБ

    Теоретически войска стран ОДКБ могут вмешаться в бои за Карабах на стороне армянской армии    15 октября 2020, 11:10
    Фото: Пресс-служба ЦВО/ТАСС
    Текст: Наталья Макарова,
    Артур Приймак

    Азербайджан в среду, впервые в ходе обострения карабахского конфликта, нанес удар по территории Армении, уничтожив ракетный комплекс. Это событие многие расценили как повод для вмешательства ОДКБ: ведь фактически совершен акт агрессии против государства – участника договора. Однако Армения не спешит звать союзников на помощь. На что рассчитывают в Ереване?

    В среду Азербайджан не без гордости объявил, что успешно поразил очередную цель в тылу противника – с помощью беспилотника уничтожил оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистическими ракетами. Однако, как уточнили в Баку, комплекс находился не в Карабахе, а в самой Армении, хотя и на приграничной территории, вблизи Кельбаджарского района Азербайджана, занятого еще с 1993 года армянскими войсками.

    Оправдывая решение атаковать территорию самой Армении, в Баку назвали свои действия превентивными. «Оперативно-тактические ракеты были нацелены на Гянджу, Мингячевир и другие города Азербайджана с целью нанесения потерь среди мирного населения и разрушения гражданской инфраструктуры. Как легитимная военная цель, в целях обеспечения безопасности гражданского населения, ракетный комплекс, находящийся на стартовой позиции, был выведен из строя точным упреждающим ударом», – поясняли в Минобороны республики, оговорившись, что гражданских объектов поблизости от комплекса не было.

    Кстати, ни в Баку, ни в Ереване не уточняют, какие конкретно ракетные системы стали мишенью для ракетного удара. В Ереване лишь подтвердили сам факт атаки, но заявили, что установка вовсе не готовилась к стрельбе, а находилась «на обычном боевом дежурстве». Армия Азербайджана основывалась лишь на «предположении, что якобы эта техника была готова нанести удар по мирным населенным пунктам Азербайджана», заявили в Минобороны Армении, добавив, что жертв и раненых в ходе атаки не было.

    Тем не менее отныне вооруженные силы Армении «оставляют за собой право атаковать любой военный объект или любое военное передвижение в Азербайджане», пригрозила представитель военного ведомства Шушан Степанян (цитата по РИА «Новости»). Она возложила на руководство Азербайджана «всю ответственность за процесс изменения зоны и логики боевых действий».

    Судя по данным из Баку, удар был нанесен примерно в час ночи. А уже утром министр обороны России Сергей Шойгу созвонился с коллегами в Армении и Азербайджане – Давидом Тонояном и Закиром Гасановым. Шойгу призвал обоих министров вернуться к выполнению договоренностей о перемирии, заключенных в субботу в Москве. После этого звонка пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российские военные проверяют «информацию о нанесении Азербайджаном ударов непосредственно по территории Армении».

    Спустя несколько часов в Баку позвонил и глава нашей дипломатии Сергей Лавров, собеседником которого был уже глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов. И на этот раз уже точно темой беседы стал ночной инцидент. Об этом позднее отчитался МИД Азербайджана. Примечателен тон, в котором бакинские дипломаты составляли отчет о диалоге Лаврова и Байрамова. По их словам, «легитимная военная цель» находилась «на азербайджано-армянской границе» (цитата по «Интерфаксу»), без уточнения, что это была армянская сторона указанной границы.

    В России удар азербайджанского дрона по Армении вызвал бурную реакцию. «Я реально стал плохо понимать? ОДКБ – это что? Армения, которая является нашим союзником, находится под нашей защитой или нет?» – возмутился телеведущий Владимир Соловьев, выступая в своем YouTube-канале. Он также напомнил сообщения о том, что Азербайджан перебрасывает в Карабах сирийских боевиков, противников режима Башара Асада. По словам телеведущего, Баку таким образом наносит Москве еще одну пощечину.

    Среди российских военных экспертов мнения по поводу ночной атаки разделись. «Речь идет об уничтожении ракетного комплекса на территории Армении – значит, это акт агрессии. Это испытание ОДКБ на прочность. В соответствии с Договором ОДКБ, страны союза, в первую очередь Россия, должны коллективно выступить на стороне Армении», – заявил газете ВЗГЛЯД заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков.

    Необязательно сразу начинать военные действия, оговорился эксперт. «Из Москвы Баку должен быть направлен ультиматум о прекращении боевых действий. Если это не сработает, то следует применить действия демонстративно-военного характера: сосредоточить войска у границ Азербайджана, провести полет самолетов, вывести корабли Каспийской флотилии, вооруженные крылатыми ракетами «Калибр», в районы боевого предназначения», – предложил Сивков. 

    В свою очередь главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко не видит никаких причин для интервенции в Закавказье. «С территории Армении наносятся ракетные удары по территории Азербайджана. Например, несколько дней назад был ракетный удар по городу Гянджа. Чтобы не допустить повторения таких ударов, Азербайджан уничтожил на армянской территории в приграничной зоне выдвинувшийся на пусковую позицию очередной оперативно-тактический ракетный комплекс», – сказал военный эксперт газете ВЗГЛЯД. По мнению Коротченко, интерпретация этого инцидента – «тонкий вопрос».

    «Страна – член ОДКБ наносит ракетные удары по другому государству,

    а это государство в ответ наносит удары по тем ракетным установкам, из которых хотят нанести повторный удар», – пояснил эксперт. Однако, добавил собеседник, это «должна решать сама организация, при условии, если Армения обратится за поддержкой».

    Коротченко напоминает, что никакого автоматизма в механизме применения силы внутри ОДКБ нет, решение об отправке войск все равно будут принимать главы государств. «В ОДКБ есть установленная процедура, согласно которой вопрос будет сперва обсуждаться. Если премьер Никол Пашинян официально обратится за помощью, то страны – члены ОДКБ выскажутся по данной ситуации, взвесят все за и против. Пока, насколько я знаю, за такой поддержкой он не обращался»», – заключил эксперт.

    Действительно, Ереван публично запрашивать помощь союзников пока не торопится. Как предполагает Сивков, Ереван медлит, поскольку все три стороны сейчас ведут интенсивные дипломатические переговоры. «Если в течение самого ближайшего времени не прозвучит никаких официальных заявлений, значит Москва, Баку и Ереван пришли к какому-то консенсусу. Начинать военные действия против Азербайджана, в силу ряда политических обстоятельств, сейчас нежелательно», – отмечает эксперт.

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