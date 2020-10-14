Россия проверит сообщения об ударах Азербайджана по территории Армении

Российские военные участвуют в проверке информации о нанесении Азербайджаном ударов непосредственно по территории Армении, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Наше военное ведомство проверяет эту информацию, они находятся в постоянном контакте со своими коллегами двух сторон. Вы знаете, что у министра (обороны РФ Сергея) Шойгу были телефонные контакты с его коллегами с обеих сторон. Эта информация проверяется и анализируется», – заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

На просьбу уточнить, будет ли это означать вступление в силу каких-то механизмов ОДКБ, если эти сведения подтвердятся, представитель Кремля предложил дождаться результатов: «Давайте дождемся результатов проверки», передает РИА «Новости».

Армянское минобороны заявило в среду, что военные Азербайджана атаковали военную технику на территории Армении.

Ранее в среду минобороны Армении заявило об атаке азербайджанских войск на военную технику на территории республики. В свою очередь Баку заявляет, что удар по ракетным комплексам Армении был нанесен в качестве превентивной меры.

Утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. В конце прошлой недели Армения и Азербайджан в ходе прошедших в Москве консультаций договорились о прекращении огня. Позднее стороны обвинили друг друга в нарушении договренностей. Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией.