Ереван заявил об атаке Баку на военную технику на территории Армении

Минобороны Армении заявило об атаке азербайджанскими войсками на военную технику на территории республики. В свою очередь Баку заявляет, что удар по ракетным комплексам Армении был нанесен в качестве превентивной меры.

«14 октября азербайджанские ВС атаковали на территории Армении, на границе с Карвачаром (Кельбаджар), военную технику, стоящую на боевом дежурстве, всего лишь основываясь на предположении, что якобы эта техника была готова нанести удар по мирным населенным пунктам Азербайджана», – сообщила пресс-секретарь военного ведомства Шушан Степанян, передает РИА «Новости».

Она подчеркнула, что это утверждение министерства обороны Азербайджана не может иметь никаких оснований и, фактически, «военно-политическое руководство этой страны позволяет себе атаковать военную технику, находящуюся на обычном боевом дежурстве на территории Республики Армения лишь основываясь на предположениях».

«Подтверждая, что по состоянию на данный момент с территории Армения ни одной ракеты, снаряда или пули не выпускалось в сторону Азербайджана, мы одновременно заявляем, что отныне Вооруженные силы Республики Армения оставляют за собой право атаковать любой военный объект или любое военное передвижение в Азербайджане», – отмечается в заявлении.

В Ереване считают, что «военно-политическое руководство Азербайджана несет всю ответственность за процесс изменения зоны и логики боевых действий». По данным ведомства, в результате азербайджанской атакм жертв нет.

Со своей стороны в минобороны Азербайджана подтвередили, что 14 октября было зафиксировано размещение армянскими вооруженными силами очередного оперативно-тактического ракетного комплекса с баллистическими ракетами в приграничных районах Армении. В Баку заявили, что оперативно-тактические ракеты якобы были нацелены на Гянджу, Мингячевир и другие города Азербайджана.

«В целях обеспечения безопасности гражданского населения как легитимная военная цель ракетный комплекс, находящийся на стартовой позиции, был выведен из строя точным упреждающим ударом», – добавили в ведомстве, пишет Haqqin.

Кроме того, заявили в Баку, в ночь на среду точным ударом были уничтожены оперативно-тактические ракетные комплексы, выведенные на стартовые позиции на том же направлении. В пунктах, где ракеты были приведены в состояние готовности к нанесению огневых ударов, не было гражданской инфраструктуры или объектов, добавили в ведомстве.

Утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. В конце прошлой недели Армения и Азербайджан в ходе прошедших в Москве консультаций договорились о прекращении огня. Позднее стороны обвинили друг друга в нарушении договренностей. Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией.